Идеальный рецепт торта — видео

Домашний торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой в приготовлении домашний торт "Пломбир". Понравится всем любителям "Наполеона" и "Карпатки". Заварной крем и коржи из заварного теста идеально сочетаются друг с другом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

молоко 100 г;

вода 100 г;

мука 120 г;

сливочное масло 80 г;

соль;

сахар (пол-ложки).

яйцо 3-4 шт. (смотрите по консистенции теста, количество яиц зависит от их размера).

Для крема Пломбир понадобится:

молоко 500 г;

яйцо 2 шт.;

сахар 150 г;

ванильный сахар 20 г;

крахмал кукурузный 40-60 г (чем больше крахмала, тем более плотная и густая заварная основа);

сливочное масло 82% 160 г.

Способ приготовления

Приготовим заварную основу для крема, так как ей надо полностью остыть.

Мука и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко прогреем до горячего состояния, смешаем яйца с сахаром и крахмалом. Чем больше крахмала, тем более плотная и густая заварная основа.

Добавление молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем молоко и завариваем, постоянно помешивая. После появления первых пузырьков провариваем крем еще 1 минуту.

Консистенция крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и ждем полного остывания основы для заварного крема или можно поставить в миску с холодной водой, периодически перемешивать, так заварная основа быстрее остынет.

Сливочное масло и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного теста смешать воду с молоком, добавить сливочное масло, соль и сахар.

Консистенция теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагреть до горячего состояния, добавить просеянную муку. Постоянно помешивая, заварить тесто, пока оно не соберется в единый однородный комок.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прогреть его еще 1-2 минуты, чтобы испарилась лишняя жидкость. Переложить тесто в миску, чтобы оно быстрее остыло. Когда тесто остыло, вводим яйца по одному за раз, хорошо вмешивая каждое яйцо в тесто. Количество яиц зависит от их размера.

Корж из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В этом рецепте понадобилось три с половиной крупных яйца. Тесто должно спадать с лопатки единым комом, образуя характерный "язычок".

Корж из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Делим тесто на две равные части, распределяем по пергаменту. Размер коржей 30 на 40 см (размер стандартного противня от духовки). Выпекаем в заранее прогретой до 190 градусов духовке в течение 15-20 минут.

Крем и коржи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ориентируйтесь на свою духовку. Тесто должно хорошо зарумяниться. Готовым коржам даем остыть и разрезаем каждый корж на четыре части.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вернемся к крему. Сливочное масло и основа для заварного крема должны быть комнатной температуры, это очень важно. Если заварная основа теплая, то масло просто растает и крем не получится, будет жидким. Взбиваем заварную основу 2-3 минуты, частями добавляем мягкое сливочное масло.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазываем коржи и бока кремом. Бока можно украсить хлопьями миндаля. Сверху можно посыпать сахарной пудрой. Отправляем торт в холодильник на 4-5 часов, можно на ночь, чтобы он стабилизировался.

Раньше мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатки лепешек.