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Вкуснейший домашний торт "Пломбир" для всех любителей "Наполеона"

3 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт торта — видео
Домашний торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой в приготовлении домашний торт "Пломбир". Понравится всем любителям "Наполеона" и "Карпатки". Заварной крем и коржи из заварного теста идеально сочетаются друг с другом. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • молоко 100 г;
  • вода 100 г;
  • мука 120 г;
  • сливочное масло 80 г;
  • соль;
  • сахар (пол-ложки).
  • яйцо 3-4 шт. (смотрите по консистенции теста, количество яиц зависит от их размера).

Для крема Пломбир понадобится: 

  • молоко 500 г;
  • яйцо 2 шт.;
  • сахар 150 г;
  • ванильный сахар 20 г;
  • крахмал кукурузный 40-60 г (чем больше крахмала, тем более плотная и густая заварная основа);
  • сливочное масло 82% 160 г. 

Способ приготовления

Приготовим заварную основу для крема, так как ей надо полностью остыть.

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Мука и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко прогреем до горячего состояния, смешаем яйца с сахаром и крахмалом. Чем больше крахмала, тем более плотная и густая заварная основа.

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Добавление молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавляем молоко и завариваем, постоянно помешивая. После появления первых пузырьков провариваем крем еще 1 минуту.

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Консистенция крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и ждем полного остывания основы для заварного крема или можно поставить в миску с холодной водой, периодически перемешивать, так заварная основа быстрее остынет. 

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Сливочное масло и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного теста смешать воду с молоком, добавить сливочное масло, соль и сахар.

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Консистенция теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагреть до горячего состояния, добавить просеянную муку. Постоянно помешивая, заварить тесто, пока оно не соберется в единый однородный комок. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прогреть его еще 1-2 минуты, чтобы испарилась лишняя жидкость. Переложить тесто в миску, чтобы оно быстрее остыло. Когда тесто остыло, вводим яйца по одному за раз, хорошо вмешивая каждое яйцо в тесто. Количество яиц зависит от их размера. 

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Корж из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В этом рецепте понадобилось три с половиной крупных яйца. Тесто должно спадать с лопатки единым комом, образуя характерный "язычок".

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Корж из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Делим тесто на две равные части, распределяем по пергаменту. Размер коржей 30 на 40 см (размер стандартного противня от духовки). Выпекаем в заранее прогретой до 190 градусов духовке в течение 15-20 минут. 

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Крем и коржи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ориентируйтесь на свою духовку. Тесто должно хорошо зарумяниться. Готовым коржам даем остыть и разрезаем каждый корж на четыре части. 

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вернемся к крему. Сливочное масло и основа для заварного крема должны быть комнатной температуры, это очень важно. Если заварная основа теплая, то масло просто растает и крем не получится, будет жидким. Взбиваем заварную основу 2-3 минуты, частями добавляем мягкое сливочное масло. 

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Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазываем коржи и бока кремом. Бока можно украсить хлопьями миндаля. Сверху можно посыпать сахарной пудрой. Отправляем торт в холодильник на 4-5 часов, можно на ночь, чтобы он стабилизировался. 

Раньше мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут, без раскатки лепешек.

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