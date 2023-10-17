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Найсмачніші смажені лисички з пюре

17 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний та простий рецепт приготування лисичок — відео
Лісовы гриби. Фото: ua.depositphotos.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Кажуть, що закупівельники за лисички платять більше, ніж за білі гриби, тому що вони більш ароматні. При цьому готувати лисички дуже просто, обов'язково спробуйте. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Константин Грубич.

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Вам знадобиться: 

  • лисички; 
  • цибуля;
  • рослинна олія. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно очистити лисички та ретельно перебрати. Далі гриби потрібно промити та поставити на вогонь, щоб зварити. 

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Свіжі гриби. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Варити гриби потрібно протягом 15 хвилин. далі зливаємо воду та охолоджуємо гриби. 

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Гриби в воді. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

На пательні розігріваємо рослинну олію, починаємо смажити дрібно нарізану цибулю. 

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Гриби в воді. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Далі додаємо на пательню лисички, смажимо протягом кількох хвилин. 

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Зварені гриби. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Поки лисички готуються, потрібно зробити пюре. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Подавати лисички разом з пюре. 

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Смажені гриби. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Раніше ми писали про ідеальний маринад для білих грибів за рецептом від карпатського грибника. Це найвдаліший рецепт. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, підпеньки, печериці, маслюки. 

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