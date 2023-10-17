Дуже смачний та простий рецепт приготування лисичок — відео

Лісовы гриби. Фото: ua.depositphotos.com

Кажуть, що закупівельники за лисички платять більше, ніж за білі гриби, тому що вони більш ароматні. При цьому готувати лисички дуже просто, обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Константин Грубич.

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Вам знадобиться:

лисички;

цибуля;

рослинна олія.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно очистити лисички та ретельно перебрати. Далі гриби потрібно промити та поставити на вогонь, щоб зварити.

Свіжі гриби. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Варити гриби потрібно протягом 15 хвилин. далі зливаємо воду та охолоджуємо гриби.

Гриби в воді. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

На пательні розігріваємо рослинну олію, починаємо смажити дрібно нарізану цибулю.

Гриби в воді. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Далі додаємо на пательню лисички, смажимо протягом кількох хвилин.

Зварені гриби. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Поки лисички готуються, потрібно зробити пюре.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Подавати лисички разом з пюре.

Смажені гриби. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

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