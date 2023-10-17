Дуже смачний та простий рецепт приготування лисичок — відео

Найсмачніші смажені лисички з пюре
Кажуть, що закупівельники за лисички платять більше, ніж за білі гриби, тому що вони більш ароматні. При цьому готувати лисички дуже просто, обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Константин Грубич.
Вам знадобиться:
- лисички;
- цибуля;
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити лисички та ретельно перебрати. Далі гриби потрібно промити та поставити на вогонь, щоб зварити.
Варити гриби потрібно протягом 15 хвилин. далі зливаємо воду та охолоджуємо гриби.
На пательні розігріваємо рослинну олію, починаємо смажити дрібно нарізану цибулю.
Далі додаємо на пательню лисички, смажимо протягом кількох хвилин.
Поки лисички готуються, потрібно зробити пюре.
Подавати лисички разом з пюре.
Раніше ми писали про ідеальний маринад для білих грибів за рецептом від карпатського грибника. Це найвдаліший рецепт. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, підпеньки, печериці, маслюки.
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