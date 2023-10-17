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Самые вкусные жареные лисички с пюре

17 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и простой рецепт приготовления лисичек — видео
Лесные грибы. Фото: ua.depositphotos.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Говорят, что закупщики за лисички платят больше, чем за белые грибы, потому что они более ароматны. При этом готовить лисички очень просто, обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Константин Грубич.

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Вам понадобится:

  • лисички;
  • лук;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить лисички и тщательно перебрать. Затем грибы нужно промыть и поставить на огонь, чтобы сварить.

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Свежие грибы. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Варить грибы нужно в течение 15 минут, далее сливаем воду и охлаждаем грибы.

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Грибы в воде. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

На сковороде разогреваем растительное масло, начинаем жарить мелко нарезанный лук.

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Грибы в воде. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Далее добавляем на сковороду лисички, жарим несколько минут.

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Сваренные грибы. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Пока лисички готовятся, нужно сделать пюре.

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Жареный лук. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Подавать лисички вместе с пюре.

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Жареные грибы. Фото: YouTube @user-mf2mm8jt6e

Раньше мы писали об идеальном маринаде для белых грибов по рецепту от карпатского грибника. Это самый удачный рецепт. С таким маринадом можно консервировать белые грибы, лисички, подпеньки, шампиньоны, маслята.

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