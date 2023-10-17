Очень вкусный и простой рецепт приготовления лисичек — видео

Самые вкусные жареные лисички с пюре
Говорят, что закупщики за лисички платят больше, чем за белые грибы, потому что они более ароматны. При этом готовить лисички очень просто, обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Константин Грубич.
Вам понадобится:
- лисички;
- лук;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала нужно очистить лисички и тщательно перебрать. Затем грибы нужно промыть и поставить на огонь, чтобы сварить.
Варить грибы нужно в течение 15 минут, далее сливаем воду и охлаждаем грибы.
На сковороде разогреваем растительное масло, начинаем жарить мелко нарезанный лук.
Далее добавляем на сковороду лисички, жарим несколько минут.
Пока лисички готовятся, нужно сделать пюре.
Подавать лисички вместе с пюре.
Раньше мы писали об идеальном маринаде для белых грибов по рецепту от карпатского грибника. Это самый удачный рецепт. С таким маринадом можно консервировать белые грибы, лисички, подпеньки, шампиньоны, маслята.
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