Простий рецепт смачних голубців — відео

Найсмачніші ліниві голубці від закарпатської господині
Ці голубці виходять неймовірно смачними та соковитими. Такий рецепт закохує в себе, оскільки готується швидко, просто та ситно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- капуста 700 гр;
- рис 300 гр;
- фарш свинина 1 кг;
- морква 300 гр. (2-3 шт.);
- цибуля 300 гр. (2-3 шт.);
- яйця 2 шт;
- зелень кропу пучок;
- сіль, перець за смаком;
- солодка паприка 2 ч. ложки;
- соняшникова олія 4-5 ст. ложок;
- сметана 200 мл. Вода 800 мл.
- томатна паста 2 ст. ложки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зробити засмажку з цибулі та моркви. Засмажку потрібно розділити на дві частини, одну прибрати в іншу ємність, а іншу залишити на пательні.
На пательню к засмажці додаємо трохи паприки та сметану з томатною пастою.
Все ретельно перемішати, додати сіль та перець за смаком.
Потім потрібно до обсмажки потрібно додати води. По бажанню можна додати свої улюблені спеції.
Ця обсмажка буде соусом для лінивих голубців. Далі беремо капусту, трохи солимо та переминаємо.
В ємність, в якій будемо замішувати фарш висипаємо рис, фарш, капусту та частину обсмажки.
Додати сіль, перець, паприку та взбиті курячі яйця. Також сюди додаємо свіжий зелений кріп.
Далі будемо ліпити наші голубці. На дно форми для запікання наливаємо трохи заливки та вкладаємо голубці.
Коли всі голубці викладені в форму для запікання, наливаємо заливку.
Ставимо в духовку на 180 градусів протягом 45-50 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру.