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Найсмачніші ліниві голубці від закарпатської господині

15 вересня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт смачних голубців — відео
Ліниві голубці. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці голубці виходять неймовірно смачними та соковитими. Такий рецепт закохує в себе, оскільки готується швидко, просто та ситно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня

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Вам знадобиться: 

  • капуста 700 гр;
  • рис 300 гр;
  • фарш свинина 1 кг;
  • морква 300 гр. (2-3 шт.);
  • цибуля 300 гр. (2-3 шт.);
  • яйця 2 шт;
  • зелень кропу пучок;
  • сіль, перець за смаком;
  • солодка паприка 2 ч. ложки;
  • соняшникова олія 4-5 ст. ложок;
  • сметана 200 мл. Вода 800 мл.
  • томатна паста 2 ст. ложки. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зробити засмажку з цибулі та моркви. Засмажку потрібно розділити на дві частини, одну прибрати в іншу ємність, а іншу залишити на пательні. 

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Складові для лінивих голубців. Фото: YouTube @olga_salkay

На пательню к засмажці додаємо трохи паприки та сметану з томатною пастою.

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Цибуля та морква. Фото: YouTube @olga_salkay

Все ретельно перемішати, додати сіль та перець за смаком. 

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Капуста та фарш. Фото: YouTube @olga_salkay

Потім потрібно до обсмажки потрібно додати води. По бажанню можна додати свої улюблені спеції.

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Соус для лінивих голубців. Фото: YouTube @olga_salkay

Ця обсмажка буде соусом для лінивих голубців. Далі беремо капусту, трохи солимо та переминаємо.

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Фарш з капустою та рисом. Фото: YouTube @olga_salkay

В ємність, в якій будемо замішувати фарш висипаємо рис, фарш, капусту та частину обсмажки.

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Ліниві голубці. Фото: YouTube @olga_salkay

Додати сіль, перець, паприку та взбиті курячі яйця. Також сюди додаємо свіжий зелений кріп. 

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Ліниві голубці. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі будемо ліпити наші голубці. На дно форми для запікання наливаємо трохи заливки та вкладаємо голубці. 

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Ліниві голубці. Фото: YouTube @olga_salkay

Коли всі голубці викладені в форму для запікання, наливаємо заливку. 

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Ліниві голубці. Фото: YouTube @olga_salkay

Ставимо в духовку на 180 градусів протягом 45-50 хвилин. 

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру. 

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