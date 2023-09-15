Простий рецепт смачних голубців — відео

Ліниві голубці. Фото: YouTube @olga_salkay

Ці голубці виходять неймовірно смачними та соковитими. Такий рецепт закохує в себе, оскільки готується швидко, просто та ситно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

капуста 700 гр;

рис 300 гр;

фарш свинина 1 кг;

морква 300 гр. (2-3 шт.);

цибуля 300 гр. (2-3 шт.);

яйця 2 шт;

зелень кропу пучок;

сіль, перець за смаком;

солодка паприка 2 ч. ложки;

соняшникова олія 4-5 ст. ложок;

сметана 200 мл. Вода 800 мл.

томатна паста 2 ст. ложки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зробити засмажку з цибулі та моркви. Засмажку потрібно розділити на дві частини, одну прибрати в іншу ємність, а іншу залишити на пательні.

Складові для лінивих голубців. Фото: YouTube @olga_salkay

На пательню к засмажці додаємо трохи паприки та сметану з томатною пастою.

Цибуля та морква. Фото: YouTube @olga_salkay

Все ретельно перемішати, додати сіль та перець за смаком.

Капуста та фарш. Фото: YouTube @olga_salkay

Потім потрібно до обсмажки потрібно додати води. По бажанню можна додати свої улюблені спеції.

Соус для лінивих голубців. Фото: YouTube @olga_salkay

Ця обсмажка буде соусом для лінивих голубців. Далі беремо капусту, трохи солимо та переминаємо.

Фарш з капустою та рисом. Фото: YouTube @olga_salkay

В ємність, в якій будемо замішувати фарш висипаємо рис, фарш, капусту та частину обсмажки.

Ліниві голубці. Фото: YouTube @olga_salkay

Додати сіль, перець, паприку та взбиті курячі яйця. Також сюди додаємо свіжий зелений кріп.

Ліниві голубці. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі будемо ліпити наші голубці. На дно форми для запікання наливаємо трохи заливки та вкладаємо голубці.

Ліниві голубці. Фото: YouTube @olga_salkay

Коли всі голубці викладені в форму для запікання, наливаємо заливку.

Ліниві голубці. Фото: YouTube @olga_salkay

Ставимо в духовку на 180 градусів протягом 45-50 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців в духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, яка не потребує додаткового приготування гарніру.