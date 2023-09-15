Простой рецепт вкусных голубцов — видео

Ленивые голубцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Эти голубцы получаются невероятно вкусными и сочными. Такой рецепт влюбляет в себя, поскольку готовится быстро, просто и сытно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

капуста 700 гр;

рис 300 гр;

фарш свинина 1 кг;

морковь 300 гр. (2-3 шт.);

лук 300 гр. (2-3 шт.);

яйца 2 шт;

зелень укропа пучок;

соль, перец по вкусу;

сладкая паприка 2 ч. ложки;

подсолнечное масло 4-5 ст. ложек;

сметана 200 мл. Вода 800мл.

томатная паста 2 ст. ложки.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать зажарку из лука и моркови. Зажарку нужно разделить на две части, одну убрать в другую емкость, а другую оставить на сковороде.

Составляющие для ленивых голубцов. Фото: YouTube @olga_salkay

На сковороду к зажарке добавляем немного паприки и сметану с томатной пастой.

Лук и морковь. Фото: YouTube @olga_salkay

Все тщательно перемешать, добавить соль и перец по вкусу.

Капуста и фарш. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем нужно к обжарке добавить воду. По желанию можно добавить другие специи.

Соус для ленивых голубцов. Фото: YouTube @olga_salkay

Эта обжарка будет соусом для ленивых голубцов. Далее берем капусту, немного солим и переминаем.

Фарш с капустой и рисом. Фото: YouTube @olga_salkay

В емкость, в которой будем замешивать фарш, высыпаем рис, фарш, капусту и часть обжарки.

Ленивые голубцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Добавить соль, перец, паприку и взбитые куриные яйца. Также сюда добавляем свежий зеленый укроп.

Ленивые голубцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Дальше будем лепить наши голубцы. На дно формы для запекания наливаем немного заливки и укладываем голубцы.

Ленивые голубцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Когда все голубцы выложены в форму для запекания, наливаем заливку.

Ленивые голубцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Ставим в духовку на 180 градусов в течение 45-50 минут.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.