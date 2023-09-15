Простой рецепт вкусных голубцов — видео

Самые вкусные ленивые голубцы от закарпатской хозяйки
Эти голубцы получаются невероятно вкусными и сочными. Такой рецепт влюбляет в себя, поскольку готовится быстро, просто и сытно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.
Вам понадобится:
- капуста 700 гр;
- рис 300 гр;
- фарш свинина 1 кг;
- морковь 300 гр. (2-3 шт.);
- лук 300 гр. (2-3 шт.);
- яйца 2 шт;
- зелень укропа пучок;
- соль, перец по вкусу;
- сладкая паприка 2 ч. ложки;
- подсолнечное масло 4-5 ст. ложек;
- сметана 200 мл. Вода 800мл.
- томатная паста 2 ст. ложки.
Способ приготовления
Сначала нужно сделать зажарку из лука и моркови. Зажарку нужно разделить на две части, одну убрать в другую емкость, а другую оставить на сковороде.
На сковороду к зажарке добавляем немного паприки и сметану с томатной пастой.
Все тщательно перемешать, добавить соль и перец по вкусу.
Затем нужно к обжарке добавить воду. По желанию можно добавить другие специи.
Эта обжарка будет соусом для ленивых голубцов. Далее берем капусту, немного солим и переминаем.
В емкость, в которой будем замешивать фарш, высыпаем рис, фарш, капусту и часть обжарки.
Добавить соль, перец, паприку и взбитые куриные яйца. Также сюда добавляем свежий зеленый укроп.
Дальше будем лепить наши голубцы. На дно формы для запекания наливаем немного заливки и укладываем голубцы.
Когда все голубцы выложены в форму для запекания, наливаем заливку.
Ставим в духовку на 180 градусов в течение 45-50 минут.
Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.