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Самые вкусные ленивые голубцы от закарпатской хозяйки

15 сентября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт вкусных голубцов — видео
Ленивые голубцы. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти голубцы получаются невероятно вкусными и сочными. Такой рецепт влюбляет в себя, поскольку готовится быстро, просто и сытно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

  • капуста 700 гр;
  • рис 300 гр;
  • фарш свинина 1 кг;
  • морковь 300 гр. (2-3 шт.);
  • лук 300 гр. (2-3 шт.);
  • яйца 2 шт;
  • зелень укропа пучок;
  • соль, перец по вкусу;
  • сладкая паприка 2 ч. ложки;
  • подсолнечное масло 4-5 ст. ложек;
  • сметана 200 мл. Вода 800мл.
  • томатная паста 2 ст. ложки.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать зажарку из лука и моркови. Зажарку нужно разделить на две части, одну убрать в другую емкость, а другую оставить на сковороде.

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Составляющие для ленивых голубцов. Фото: YouTube @olga_salkay

На сковороду к зажарке добавляем немного паприки и сметану с томатной пастой.

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Лук и морковь. Фото: YouTube @olga_salkay

Все тщательно перемешать, добавить соль и перец по вкусу.

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Капуста и фарш. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем нужно к обжарке добавить воду. По желанию можно добавить другие специи.

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Соус для ленивых голубцов. Фото: YouTube @olga_salkay

Эта обжарка будет соусом для ленивых голубцов. Далее берем капусту, немного солим и переминаем.

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Фарш с капустой и рисом. Фото: YouTube @olga_salkay

В емкость, в которой будем замешивать фарш, высыпаем рис, фарш, капусту и часть обжарки.

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Ленивые голубцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Добавить соль, перец, паприку и взбитые куриные яйца. Также сюда добавляем свежий зеленый укроп.

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Ленивые голубцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Дальше будем лепить наши голубцы. На дно формы для запекания наливаем немного заливки и укладываем голубцы.

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Ленивые голубцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Когда все голубцы выложены в форму для запекания, наливаем заливку.

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Ленивые голубцы. Фото: YouTube @olga_salkay

Ставим в духовку на 180 градусов в течение 45-50 минут.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы – это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

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