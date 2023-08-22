Вдалий рецепт смачних помідорів на зиму — відео

Найсмачніші консервовані помідори половинками: рецепт від мами перевірений роками
Ці помідори виходять надзвичайно смачними з цікавим маринадом. Він має настільки приємний смак, що навіть маринад буде вживатися до останньої краплі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.
Вам знадобиться (інгредієнти вказані з розрахунком на 1 літрову банку):
- 8-12 шт. помідорів;
- 3 зубчики часнику;
- 1 цибуля;
- 10-15 горошин чорного перцю;
- 2 ч.ложки солі без гірки (не йодованої);
- 2 ст.ложки цукру без гірки;
- 1 ч.ложка оцту;
- 1 ст. ложка олії;
- зелень петрушки.
Спосіб приготування
Для цього рецепту гарно підійдуть помідори сорту сливка. Спочатку їх потрібно помити, відрізати верхню частину та розрізати навпіл.
Далі потрібно нарізати зелень петрушки. Стебла не потрібно викидати, оскільки вони соковиті та ароматні.
Потім нарізаємо цибулю кільцями. Також кружальцями потрібно буде нарізати часник.
На дно банки вкладаємо часник, чорний перець горошком, кілька кілець цибулі та жменьку петрушки.
Потім вкладаємо помідори розрізом до банки. Це буде виглядати не тільки красиво, а й дозволить наповнити банку максимально щільно.
Коли банка наповнена помідорами на половину додаємо ще один шар з часника, цибулі та петрушки.
Додаємо столову ложку солі та дві столові ложки цукру.
Далі додаємо помідори та заповнюємо банку до кінця.
Зверху в кожну банку додаємо по одній столовій ложці соняшникової олії без запаху. Також додаємо по одній столовій ложці оцту.
Потім банки потрібно залити крутим окропом.
Накриваємо кришками та відправляємо банки стерилізуватися на 20 хвилин з моменту закипання.
Закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про бабусин рецепт помідорів "Солоденькі" з ніжними травами. Мариновані помідори за цим рецептом виходять трохи солодкуваті. Вони дуже лагідні та підійдуть до будь-якої страви.