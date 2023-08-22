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Найсмачніші консервовані помідори половинками: рецепт від мами перевірений роками

22 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вдалий рецепт смачних помідорів на зиму — відео
Помідори половинками. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ці помідори виходять надзвичайно смачними з цікавим маринадом. Він має настільки приємний смак, що навіть маринад буде вживатися до останньої краплі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк

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Вам знадобиться (інгредієнти вказані з розрахунком на 1 літрову банку): 

  • 8-12 шт. помідорів;
  • 3 зубчики часнику;
  • 1 цибуля;
  • 10-15 горошин чорного перцю;
  • 2 ч.ложки солі без гірки (не йодованої);
  • 2 ст.ложки цукру без гірки;
  • 1 ч.ложка оцту;
  • 1 ст. ложка олії;
  • зелень петрушки. 

Спосіб приготування 

Для цього рецепту гарно підійдуть помідори сорту сливка. Спочатку їх потрібно помити, відрізати верхню частину та розрізати навпіл. 

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Підготовка помідорів. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі потрібно нарізати зелень петрушки. Стебла не потрібно викидати, оскільки вони соковиті та ароматні. 

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Половинка помідора. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Потім нарізаємо цибулю кільцями. Також кружальцями потрібно буде нарізати часник. 

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Нарізана петрушка. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

На дно банки вкладаємо часник, чорний перець горошком, кілька кілець цибулі та жменьку петрушки. 

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Цибуля та часник. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Потім вкладаємо помідори розрізом до банки. Це буде виглядати не тільки красиво, а й дозволить наповнити банку максимально щільно. 

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Помідори в банці. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Коли банка наповнена помідорами на половину додаємо ще один шар з часника, цибулі та петрушки. 

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Помідори в банці. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Додаємо столову ложку солі та дві столові ложки цукру.

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Додавання олії та оцету в банки з помідорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі додаємо помідори та заповнюємо банку до кінця. 

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Банки з помідорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Зверху в кожну банку додаємо по одній столовій ложці соняшникової олії без запаху. Також додаємо по одній столовій ложці оцту. 

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Стерилізація банок з помідорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Потім банки потрібно залити крутим окропом. 

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Помідори в банках. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Накриваємо кришками та відправляємо банки стерилізуватися на 20 хвилин з моменту закипання. 

Закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про бабусин рецепт помідорів "Солоденькі" з ніжними травами. Мариновані помідори за цим рецептом виходять трохи солодкуваті. Вони дуже лагідні та підійдуть до будь-якої страви. 

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