Вдалий рецепт смачних помідорів на зиму — відео

Помідори половинками. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Ці помідори виходять надзвичайно смачними з цікавим маринадом. Він має настільки приємний смак, що навіть маринад буде вживатися до останньої краплі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.

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Вам знадобиться (інгредієнти вказані з розрахунком на 1 літрову банку):

8-12 шт. помідорів;

3 зубчики часнику;

1 цибуля;

10-15 горошин чорного перцю;

2 ч.ложки солі без гірки (не йодованої);

2 ст.ложки цукру без гірки;

1 ч.ложка оцту;

1 ст. ложка олії;

зелень петрушки.

Спосіб приготування

Для цього рецепту гарно підійдуть помідори сорту сливка. Спочатку їх потрібно помити, відрізати верхню частину та розрізати навпіл.

Підготовка помідорів. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі потрібно нарізати зелень петрушки. Стебла не потрібно викидати, оскільки вони соковиті та ароматні.

Половинка помідора. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Потім нарізаємо цибулю кільцями. Також кружальцями потрібно буде нарізати часник.

Нарізана петрушка. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

На дно банки вкладаємо часник, чорний перець горошком, кілька кілець цибулі та жменьку петрушки.

Цибуля та часник. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Потім вкладаємо помідори розрізом до банки. Це буде виглядати не тільки красиво, а й дозволить наповнити банку максимально щільно.

Помідори в банці. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Коли банка наповнена помідорами на половину додаємо ще один шар з часника, цибулі та петрушки.

Помідори в банці. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Додаємо столову ложку солі та дві столові ложки цукру.

Додавання олії та оцету в банки з помідорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі додаємо помідори та заповнюємо банку до кінця.

Банки з помідорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Зверху в кожну банку додаємо по одній столовій ложці соняшникової олії без запаху. Також додаємо по одній столовій ложці оцту.

Стерилізація банок з помідорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Потім банки потрібно залити крутим окропом.

Помідори в банках. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Накриваємо кришками та відправляємо банки стерилізуватися на 20 хвилин з моменту закипання.

Закатуємо банки та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про бабусин рецепт помідорів "Солоденькі" з ніжними травами. Мариновані помідори за цим рецептом виходять трохи солодкуваті. Вони дуже лагідні та підійдуть до будь-якої страви.