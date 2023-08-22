Удачный рецепт вкусных помидоров на зиму — видео

Самые вкусные консервированные помидоры половинками: рецепт от мамы проверен годами
Эти помидоры получаются необыкновенно вкусными с интересным маринадом. Он обладает настолько приятным вкусом, что даже маринад будет употребляться до последней капли.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.
Вам понадобится (ингредиенты указаны с расчетом на 1 литровую банку):
- 8-12 шт. помидоров;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 лук;
- 10-15 горошин черного перца;
- 2 ч.ложки соли без горки (не йодированной);
- 2 ст.ложки сахара без горки;
- 1 ч.ложка уксуса;
- 1 ст. ложка растительного масла;
- зелень петрушки.
Способ приготовления
Для этого рецепта хорошо подойдут помидоры сорта сливки. Сначала их нужно промыть, отрезать верхнюю часть и разрезать пополам.
Далее нужно нарезать зелень петрушки. Стебли не нужно выбрасывать, поскольку они сочные и ароматные.
Затем нарезаем лук кольцами. Также кружочками нужно будет нарезать чеснок.
На дно банки укладываем чеснок, черный перец горошком, несколько колец лука и горстку петрушки.
Затем вкладываем помидоры разрезом к банке. Это будет смотреться не только красиво, но и позволит наполнить банку максимально плотно.
Когда банка наполнена помидорами на половину, добавляем еще один слой из чеснока, лука и петрушки.
Добавляем столовую ложку соли и две столовые ложки сахара.
Далее добавляем помидоры и заполняем банку до конца.
Сверху в каждую банку добавляем по одной столовой ложке подсолнечного масла без запаха. Также добавляем по одной столовой ложке уксуса.
Затем банки нужно залить крутым кипятком.
Накрываем крышками и отправляем банки стерилизоваться на 20 минут с момента закипания.
Закатываем банки и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о бабушкином рецепте помидоров "Сладенькие" с нежными травами. Маринованные помидоры по этому рецепту получаются немного сладковатые. Они очень кроткие и подойдут к любому блюду.