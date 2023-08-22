Удачный рецепт вкусных помидоров на зиму — видео

Помидоры половинки. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Эти помидоры получаются необыкновенно вкусными с интересным маринадом. Он обладает настолько приятным вкусом, что даже маринад будет употребляться до последней капли.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.

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Вам понадобится (ингредиенты указаны с расчетом на 1 литровую банку):

8-12 шт. помидоров;

3 зубчика чеснока;

1 лук;

10-15 горошин черного перца;

2 ч.ложки соли без горки (не йодированной);

2 ст.ложки сахара без горки;

1 ч.ложка уксуса;

1 ст. ложка растительного масла;

зелень петрушки.

Способ приготовления

Для этого рецепта хорошо подойдут помидоры сорта сливки. Сначала их нужно промыть, отрезать верхнюю часть и разрезать пополам.

Подготовка помидоров. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далее нужно нарезать зелень петрушки. Стебли не нужно выбрасывать, поскольку они сочные и ароматные.

Половинка помидор. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем нарезаем лук кольцами. Также кружочками нужно будет нарезать чеснок.

Нарезанная петрушка. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

На дно банки укладываем чеснок, черный перец горошком, несколько колец лука и горстку петрушки.

Лук и чеснок. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем вкладываем помидоры разрезом к банке. Это будет смотреться не только красиво, но и позволит наполнить банку максимально плотно.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Когда банка наполнена помидорами на половину, добавляем еще один слой из чеснока, лука и петрушки.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Добавляем столовую ложку соли и две столовые ложки сахара.

Добавление масла и уксуса в банки с помидорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далее добавляем помидоры и заполняем банку до конца.

Банки с помидорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Сверху в каждую банку добавляем по одной столовой ложке подсолнечного масла без запаха. Также добавляем по одной столовой ложке уксуса.

Стерилизация банок с помидорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем банки нужно залить крутым кипятком.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Накрываем крышками и отправляем банки стерилизоваться на 20 минут с момента закипания.

Закатываем банки и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о бабушкином рецепте помидоров "Сладенькие" с нежными травами. Маринованные помидоры по этому рецепту получаются немного сладковатые. Они очень кроткие и подойдут к любому блюду.