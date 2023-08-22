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Самые вкусные консервированные помидоры половинками: рецепт от мамы проверен годами

22 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удачный рецепт вкусных помидоров на зиму — видео
Помидоры половинки. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эти помидоры получаются необыкновенно вкусными с интересным маринадом. Он обладает настолько приятным вкусом, что даже маринад будет употребляться до последней капли.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.

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Вам понадобится (ингредиенты указаны с расчетом на 1 литровую банку):

  • 8-12 шт. помидоров;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 лук;
  • 10-15 горошин черного перца;
  • 2 ч.ложки соли без горки (не йодированной);
  • 2 ст.ложки сахара без горки;
  • 1 ч.ложка уксуса;
  • 1 ст. ложка растительного масла;
  • зелень петрушки.

Способ приготовления

Для этого рецепта хорошо подойдут помидоры сорта сливки. Сначала их нужно промыть, отрезать верхнюю часть и разрезать пополам.

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Подготовка помидоров. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далее нужно нарезать зелень петрушки. Стебли не нужно выбрасывать, поскольку они сочные и ароматные.

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Половинка помидор. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем нарезаем лук кольцами. Также кружочками нужно будет нарезать чеснок.

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Нарезанная петрушка. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

На дно банки укладываем чеснок, черный перец горошком, несколько колец лука и горстку петрушки.

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Лук и чеснок. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем вкладываем помидоры разрезом к банке. Это будет смотреться не только красиво, но и позволит наполнить банку максимально плотно.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Когда банка наполнена помидорами на половину, добавляем еще один слой из чеснока, лука и петрушки.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Добавляем столовую ложку соли и две столовые ложки сахара.

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Добавление масла и уксуса в банки с помидорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далее добавляем помидоры и заполняем банку до конца.

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Банки с помидорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Сверху в каждую банку добавляем по одной столовой ложке подсолнечного масла без запаха. Также добавляем по одной столовой ложке уксуса.

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Стерилизация банок с помидорами. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем банки нужно залить крутым кипятком.

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Помидоры в банках. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Накрываем крышками и отправляем банки стерилизоваться на 20 минут с момента закипания.

Закатываем банки и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о бабушкином рецепте помидоров "Сладенькие" с нежными травами. Маринованные помидоры по этому рецепту получаются немного сладковатые. Они очень кроткие и подойдут к любому блюду.

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