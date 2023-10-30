Смачна випічка з гарбуза до Гелловіну — відео рецепт

Найсмачніші гарбузові синнабони зі спеціями для Гелловіна
Осінь у самому розпалі і час пекти булки. А у нас сьогодні не просто булки, а синнабони. Це розкішна випічка, дуже ніжна та ароматна. Утриматися від того, щоб не з'їсти все разом просто неможливо, так що кличте близьких та друзів приєднатися.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться (інгредієнти для тіста на 2 форми діаметром 19 см):
- молоко 380 мл;
- олія 125 мл;
- цукор 80 г;
- сухі дріжджі 7 г;
- гарбузове пюре 250 г;
- борошно 800 г;
- мед 1 ч. л;
- сіль.
Інгредієнти для начинки на 2 форми діаметром 19 см:
- вершкове масло 100 г;
- цукор 100 г;
- мелена кориця 2 ст.л;
- щіпка меленого імбиру та мускатного горіха.
Спосіб приготування
Для опари до теплого молока додати дріжджі, 1 ст. л. цукру, 3 ст. борошна та сіль. Поставити у тепле місце на 30 хв, щоб опара добре піднялася.
У великій мисці змішати опару з олією, цукром, медом і гарбузовим пюре (в ідеалі гарбуз запекти і збити блендером).
Просіяти борошно, вимісити однорідне тісто. Накрити його та прибрати в холодильник на одну або кілька годин.
Тісто з холодильника трохи розім'яти руками, поділити на 2 частини.
Розкатати на прямокутний пласт 25 на 35 товщиною близько 1 см.
Далі змастити вершковим маслом кімнатної температури.
Цукором змішаним зі спеціями рівномірно посипати промазані пласти тіста. Скатати рулетами, порізати на шматочки.
Форми змастити вершковим маслом, розкласти нарізані рулетики на невеликій відстані один від одного. Накрити та залишити в теплому місці на 30 хв.
Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хв. до рум'яності. Для приготування крем сиру самостійно беремо глибоку миску, кладемо в нього сито з кількома шарами паперового рушника і видавлюємо сметану. Залишаємо стекти сироватці години на три за кімнатної температури. Потім зберігаємо у закритому боксі у холодильнику максимум пару днів.
Для приготування крему змішати усі інгредієнти до однорідної маси. Промастити ще теплі готові булочки і подавати до столу.
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