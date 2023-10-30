Смачна випічка з гарбуза до Гелловіну — відео рецепт

Синабони з гарбузом. Фото: YouTube @evadaren

Осінь у самому розпалі і час пекти булки. А у нас сьогодні не просто булки, а синнабони. Це розкішна випічка, дуже ніжна та ароматна. Утриматися від того, щоб не з'їсти все разом просто неможливо, так що кличте близьких та друзів приєднатися.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться (інгредієнти для тіста на 2 форми діаметром 19 см):

молоко 380 мл;

олія 125 мл;

цукор 80 г;

сухі дріжджі 7 г;

гарбузове пюре 250 г;

борошно 800 г;

мед 1 ч. л;

сіль.

Інгредієнти для начинки на 2 форми діаметром 19 см:

вершкове масло 100 г;

цукор 100 г;

мелена кориця 2 ст.л;

щіпка меленого імбиру та мускатного горіха.

Спосіб приготування

Для опари до теплого молока додати дріжджі, 1 ст. л. цукру, 3 ст. борошна та сіль. Поставити у тепле місце на 30 хв, щоб опара добре піднялася.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

У великій мисці змішати опару з олією, цукром, медом і гарбузовим пюре (в ідеалі гарбуз запекти і збити блендером).

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Просіяти борошно, вимісити однорідне тісто. Накрити його та прибрати в холодильник на одну або кілька годин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Тісто з холодильника трохи розім'яти руками, поділити на 2 частини.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Розкатати на прямокутний пласт 25 на 35 товщиною близько 1 см.

Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Далі змастити вершковим маслом кімнатної температури.

Вершкове масло. Фото: YouTube @evadaren

Цукором змішаним зі спеціями рівномірно посипати промазані пласти тіста. Скатати рулетами, порізати на шматочки.

Приготування булочок. Фото: YouTube @evadaren

Форми змастити вершковим маслом, розкласти нарізані рулетики на невеликій відстані один від одного. Накрити та залишити в теплому місці на 30 хв.

Готові булки. Фото: YouTube @evadaren

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хв. до рум'яності. Для приготування крем сиру самостійно беремо глибоку миску, кладемо в нього сито з кількома шарами паперового рушника і видавлюємо сметану. Залишаємо стекти сироватці години на три за кімнатної температури. Потім зберігаємо у закритому боксі у холодильнику максимум пару днів.

Булочки у кремі. Фото: YouTube @evadaren

Для приготування крему змішати усі інгредієнти до однорідної маси. Промастити ще теплі готові булочки і подавати до столу.

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