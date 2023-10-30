Вкусная выпечка из тыквы к Хэллоуину — видео рецепт

Синнабоны с тыквой. Фото: YouTube @evadaren

Осень в самом разгаре и пора печь булки. А у нас сегодня не просто булки, а синнабоны. Это роскошная выпечка, очень нежная и ароматная. Удержаться от того, чтобы не съесть всё разом просто невозможно, так что зовите близких и друзей присоединиться.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится (ингредиенты для теста на 2 формы диаметром 19 см):

молоко 380 мл;

растительное масло 125 мл;

сахар 80 г;

сухие дрожжи 7 г;

тыквенное пюре 250 г;

мука 800 г;

мед 1 ч.л;

соль.

Ингредиенты для начинки на 2 формы диаметром 19 см:

сливочное масло 100 г;

сахар 100 г;

молотая корица 2 ст.л;

щепотка молотого имбиря и мускатного ореха.

Способ приготовления

Для опары в тёплое молоко добавить дрожжи, 1 ст. л. сахара, 3 ст.л. муки и соль. Поставить в тёплое место на 30 мин., чтобы опара хорошо поднялась.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

В большой миске смешать опару с растительным маслом, сахаром, мёдом и тыквенным пюре (в идеале тыкву запечь и взбить блендером).

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Просеять муку, вымесить однородное тесто. Накрыть его и убрать в холодильник на один или несколько часов.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Тесто из холодильника немного размять руками, разделить на 2 части.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Раскатать каждую в прямоугольный пласт 25 на 35 толщиной около 1 см.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Далее смазать сливочным маслом комнатной температуры.

Сливочное масло. Фото: YouTube @evadaren

Сахаром смешанным со специями равномерно посыпать промазанные пласты теста. Скатать рулетами, нарезать на кусочки.

Приготовления булочек. Фото: YouTube @evadaren

Формы смазать сливочным маслом, разложить нарезанные рулетики на небольшом расстоянии друг от друга. Накрыть и оставить в тёплом месте на 30 мин.

Готовые булки. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 мин. до румяности. Для приготовления крем сыра самостоятельно берём глубокую миску, кладём в него сито с несколькими слоями бумажного полотенца и выдавливаем сметану. Оставляем стечь сыворотке часа на три при комнатной температуре. Затем храним в закрытом боксе в холодильнике максимум пару дней.

Булочки в креме. Фото: YouTube @evadaren

Для приготовления крема смешать все ингредиенты до однородной массы. Промазать ещё тёплые готовые булочки и подавать к столу.

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