Вкусная выпечка из тыквы к Хэллоуину — видео рецепт

Вкуснейшие тыквенные синнабоны со специями для Хэллоуина
Осень в самом разгаре и пора печь булки. А у нас сегодня не просто булки, а синнабоны. Это роскошная выпечка, очень нежная и ароматная. Удержаться от того, чтобы не съесть всё разом просто невозможно, так что зовите близких и друзей присоединиться.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится (ингредиенты для теста на 2 формы диаметром 19 см):
- молоко 380 мл;
- растительное масло 125 мл;
- сахар 80 г;
- сухие дрожжи 7 г;
- тыквенное пюре 250 г;
- мука 800 г;
- мед 1 ч.л;
- соль.
Ингредиенты для начинки на 2 формы диаметром 19 см:
- сливочное масло 100 г;
- сахар 100 г;
- молотая корица 2 ст.л;
- щепотка молотого имбиря и мускатного ореха.
Способ приготовления
Для опары в тёплое молоко добавить дрожжи, 1 ст. л. сахара, 3 ст.л. муки и соль. Поставить в тёплое место на 30 мин., чтобы опара хорошо поднялась.
В большой миске смешать опару с растительным маслом, сахаром, мёдом и тыквенным пюре (в идеале тыкву запечь и взбить блендером).
Просеять муку, вымесить однородное тесто. Накрыть его и убрать в холодильник на один или несколько часов.
Тесто из холодильника немного размять руками, разделить на 2 части.
Раскатать каждую в прямоугольный пласт 25 на 35 толщиной около 1 см.
Далее смазать сливочным маслом комнатной температуры.
Сахаром смешанным со специями равномерно посыпать промазанные пласты теста. Скатать рулетами, нарезать на кусочки.
Формы смазать сливочным маслом, разложить нарезанные рулетики на небольшом расстоянии друг от друга. Накрыть и оставить в тёплом месте на 30 мин.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 мин. до румяности. Для приготовления крем сыра самостоятельно берём глубокую миску, кладём в него сито с несколькими слоями бумажного полотенца и выдавливаем сметану. Оставляем стечь сыворотке часа на три при комнатной температуре. Затем храним в закрытом боксе в холодильнике максимум пару дней.
Для приготовления крема смешать все ингредиенты до однородной массы. Промазать ещё тёплые готовые булочки и подавать к столу.
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