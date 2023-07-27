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Найсмачніше овочеве рагу: бюджетно, смачно та ситно

27 липня 2023 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачне овочеве рагу: як приготувати — рецепт з відео
Овочі на прилавку. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Овочеве рагу з сезонних овочів виходить дуже смачним. Така літня страва смакуватиме як у гарячому вигляді, так і у холодному. Обов'язково спробуйте повторити, вам точно сподобається. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти для дітей та дорослих.

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Вам знадобиться: 

  • баклажан 1 шт;
  • кабачок 1 шт;
  • перець 2 шт; 
  • половина капусти;
  • картопля 2 шт;
  • морква 1 шт;
  • цибуля 1 шт; 
  • олія 2-3 ст.л;
  • томатна паста 1 ст.л;
  • вода 0,5 л; 
  • хмелі-сунелі 1 ч.л;
  • паприка 1 ч.л;
  • лавровий листок;
  • сіль, перець за смаком; 
  • зелень. 
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Овочі для рагу. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Спосіб приготування

Нарізаємо баклажан кубиками. далі потрібно посолити та залишити на 10 хвилин. 

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Нарізання баклажану. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Кабачок та солодкий перець також нарізаємо кубиками. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Далі шинкуємо капусту. 

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Молода капуста. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Ріжемо дві картоплі також кубиками. 

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Молода картопля. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Моркву необхідно натерти на тертку. 

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Натерта морква. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Нарізаємо молоду цибулю піл кільцями або кубиками. 

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Молода цибуля. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

На пательню відправляємо цибулю та обжарюємо протягом 1-2 хвилин. 

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Цибуля та морква. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Потім додаємо моркву. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Через декілька хвилин додаємо перець. 

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Баклажан та кабачок. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Потім кладем кабачок та баклажан. 

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Капуста та картопля. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Обсмажуємо все протягом 5 хвилин. 

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Тушкування овочей. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Далі додаємо капусту та картоплю. 

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Зелень та овочеве рагу. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Розводимо томатну пасту та додаємо до овочів. Якщо у вас є томатний сік, краще додати його. 

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Готове овочеве рагу. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Додаємо всі спеції та тушкуємо ще 5-10 хвилин. 

В кінці додаємо часник та зелень. Овочі можна тушкувати до того стану, до якого вам подобається. 

Раніше ми писали про рецепт котлет з кабачків, від яких не відірватися.  Овочеві котлети з кабачками за цим рецептом виходять ароматними, соковитими і ніжними всередині та з хрусткою скоринкою зверху. У поєднанні зі сметанним соусом просто чудово. 

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