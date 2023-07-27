Смачне овочеве рагу: як приготувати — рецепт з відео

Найсмачніше овочеве рагу: бюджетно, смачно та ситно
Овочеве рагу з сезонних овочів виходить дуже смачним. Така літня страва смакуватиме як у гарячому вигляді, так і у холодному. Обов'язково спробуйте повторити, вам точно сподобається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти для дітей та дорослих.
Вам знадобиться:
- баклажан 1 шт;
- кабачок 1 шт;
- перець 2 шт;
- половина капусти;
- картопля 2 шт;
- морква 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- олія 2-3 ст.л;
- томатна паста 1 ст.л;
- вода 0,5 л;
- хмелі-сунелі 1 ч.л;
- паприка 1 ч.л;
- лавровий листок;
- сіль, перець за смаком;
- зелень.
Спосіб приготування
Нарізаємо баклажан кубиками. далі потрібно посолити та залишити на 10 хвилин.
Кабачок та солодкий перець також нарізаємо кубиками.
Далі шинкуємо капусту.
Ріжемо дві картоплі також кубиками.
Моркву необхідно натерти на тертку.
Нарізаємо молоду цибулю піл кільцями або кубиками.
На пательню відправляємо цибулю та обжарюємо протягом 1-2 хвилин.
Потім додаємо моркву.
Через декілька хвилин додаємо перець.
Потім кладем кабачок та баклажан.
Обсмажуємо все протягом 5 хвилин.
Далі додаємо капусту та картоплю.
Розводимо томатну пасту та додаємо до овочів. Якщо у вас є томатний сік, краще додати його.
Додаємо всі спеції та тушкуємо ще 5-10 хвилин.
В кінці додаємо часник та зелень. Овочі можна тушкувати до того стану, до якого вам подобається.
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