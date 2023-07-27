Смачне овочеве рагу: як приготувати — рецепт з відео

Овочі на прилавку. Фото: Freepik

Овочеве рагу з сезонних овочів виходить дуже смачним. Така літня страва смакуватиме як у гарячому вигляді, так і у холодному. Обов'язково спробуйте повторити, вам точно сподобається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти для дітей та дорослих.

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Вам знадобиться:

баклажан 1 шт;

кабачок 1 шт;

перець 2 шт;

половина капусти;

картопля 2 шт;

морква 1 шт;

цибуля 1 шт;

олія 2-3 ст.л;

томатна паста 1 ст.л;

вода 0,5 л;

хмелі-сунелі 1 ч.л;

паприка 1 ч.л;

лавровий листок;

сіль, перець за смаком;

зелень.

Овочі для рагу. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Спосіб приготування

Нарізаємо баклажан кубиками. далі потрібно посолити та залишити на 10 хвилин.

Нарізання баклажану. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Кабачок та солодкий перець також нарізаємо кубиками.

Солодкий перець. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Далі шинкуємо капусту.

Молода капуста. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Ріжемо дві картоплі також кубиками.

Молода картопля. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Моркву необхідно натерти на тертку.

Натерта морква. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Нарізаємо молоду цибулю піл кільцями або кубиками.

Молода цибуля. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

На пательню відправляємо цибулю та обжарюємо протягом 1-2 хвилин.

Цибуля та морква. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Потім додаємо моркву.

Солодкий перець. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Через декілька хвилин додаємо перець.

Баклажан та кабачок. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Потім кладем кабачок та баклажан.

Капуста та картопля. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Обсмажуємо все протягом 5 хвилин.

Тушкування овочей. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Далі додаємо капусту та картоплю.

Зелень та овочеве рагу. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Розводимо томатну пасту та додаємо до овочів. Якщо у вас є томатний сік, краще додати його.

Готове овочеве рагу. Фото: YouTube Смачні рецепти для дітей та дорослих

Додаємо всі спеції та тушкуємо ще 5-10 хвилин.

В кінці додаємо часник та зелень. Овочі можна тушкувати до того стану, до якого вам подобається.

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