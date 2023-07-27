Вкусное овощное рагу: как приготовить — видео рецепт

Самое вкусное овощное рагу: бюджетно, вкусно и сытно
Овощное рагу из сезонных овощей получается очень вкусным. Такое летнее блюдо будет как в горячем виде, так и в холодном. Обязательно попытайтесь повторить, вам точно понравится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты для детей и взрослых.
Вам понадобится:
- баклажан 1 шт;
- кабачок 1 шт;
- перец 2 шт;
- половина капусты;
- картофель 2 шт;
- морковь 1 шт;
- лук 1 шт;
- масло 2-3 ст.л;
- томатная паста 1 ст.л;
- вода 0,5л;
- хмели-сунели 1 ч.л;
- паприка 1 ч.л;
- лавровый лист;
- соль, перец по вкусу;
- зелень.
Способ приготовления
Нарезаем баклажан кубиками. далее следует посолить и оставить на 10 минут.
Кабачок и сладкий перец нарезаем также кубиками.
Далее шинкуем капусту.
Режем два картофеля также кубиками.
Морковь нужно натереть на терку.
Нарезаем молодой лук пол кольцами или кубиками.
На сковороду отправляем лук и обжариваем в течение 1-2 минут.
Затем добавляем морковь.
Через несколько минут добавляем перец.
Затем кладем кабачок и баклажан.
Обжариваем все в течение 5 минут.
Далее добавляем капусту и картофель.
Разводим томатную пасту и добавляем в овощи. Если у вас есть томатный сок, лучше добавить его.
Добавляем все специи и тушим еще 5-10 минут.
В конце добавляем чеснок и зелень. Овощи можно тушить до того состояния, в которое вам нравится.
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