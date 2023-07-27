Вкусное овощное рагу: как приготовить — видео рецепт

Овощи на прилавке. Фото: Freepik

Овощное рагу из сезонных овощей получается очень вкусным. Такое летнее блюдо будет как в горячем виде, так и в холодном. Обязательно попытайтесь повторить, вам точно понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты для детей и взрослых.

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Вам понадобится:

баклажан 1 шт;

кабачок 1 шт;

перец 2 шт;

половина капусты;

картофель 2 шт;

морковь 1 шт;

лук 1 шт;

масло 2-3 ст.л;

томатная паста 1 ст.л;

вода 0,5л;

хмели-сунели 1 ч.л;

паприка 1 ч.л;

лавровый лист;

соль, перец по вкусу;

зелень.

Овощи для рагу. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Способ приготовления

Нарезаем баклажан кубиками. далее следует посолить и оставить на 10 минут.

Нарезка баклажана. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Кабачок и сладкий перец нарезаем также кубиками.

Сладкий перец. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Далее шинкуем капусту.

Молодая капуста. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Режем два картофеля также кубиками.

Молодой картофель. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Морковь нужно натереть на терку.

Натертая морковь. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Нарезаем молодой лук пол кольцами или кубиками.

Молодой лук. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

На сковороду отправляем лук и обжариваем в течение 1-2 минут.

Лук и морковь. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Затем добавляем морковь.

Сладкий перец. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Через несколько минут добавляем перец.

Баклажан и кабачок. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Затем кладем кабачок и баклажан.

Капуста и картофель. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Обжариваем все в течение 5 минут.

Тушение овощей. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Далее добавляем капусту и картофель.

Зелень и овощное рагу. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Разводим томатную пасту и добавляем в овощи. Если у вас есть томатный сок, лучше добавить его.

Готовое овощное рагу. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Добавляем все специи и тушим еще 5-10 минут.

В конце добавляем чеснок и зелень. Овощи можно тушить до того состояния, в которое вам нравится.

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