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Самое вкусное овощное рагу: бюджетно, вкусно и сытно

27 июля 2023 13:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное овощное рагу: как приготовить — видео рецепт
Овощи на прилавке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Овощное рагу из сезонных овощей получается очень вкусным. Такое летнее блюдо будет как в горячем виде, так и в холодном. Обязательно попытайтесь повторить, вам точно понравится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты для детей и взрослых.

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Вам понадобится:

  • баклажан 1 шт;
  • кабачок 1 шт;
  • перец 2 шт;
  • половина капусты;
  • картофель 2 шт;
  • морковь 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • масло 2-3 ст.л;
  • томатная паста 1 ст.л;
  • вода 0,5л;
  • хмели-сунели 1 ч.л;
  • паприка 1 ч.л;
  • лавровый лист;
  • соль, перец по вкусу;
  • зелень.
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Овощи для рагу. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Способ приготовления

Нарезаем баклажан кубиками. далее следует посолить и оставить на 10 минут.

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Нарезка баклажана. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Кабачок и сладкий перец нарезаем также кубиками.

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Сладкий перец. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Далее шинкуем капусту.

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Молодая капуста. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Режем два картофеля также кубиками.

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Молодой картофель. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Морковь нужно натереть на терку.

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Натертая морковь. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Нарезаем молодой лук пол кольцами или кубиками.

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Молодой лук. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

На сковороду отправляем лук и обжариваем в течение 1-2 минут.

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Лук и морковь. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Затем добавляем морковь.

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Сладкий перец. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Через несколько минут добавляем перец.

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Баклажан и кабачок. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Затем кладем кабачок и баклажан.

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Капуста и картофель. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Обжариваем все в течение 5 минут.

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Тушение овощей. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Далее добавляем капусту и картофель.

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Зелень и овощное рагу. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Разводим томатную пасту и добавляем в овощи. Если у вас есть томатный сок, лучше добавить его.

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Готовое овощное рагу. Фото: YouTube Вкусные рецепты для детей и взрослых

Добавляем все специи и тушим еще 5-10 минут.

В конце добавляем чеснок и зелень. Овощи можно тушить до того состояния, в которое вам нравится.

Раньше мы писали о рецепте котлет из кабачков, от которых не оторваться. Овощные котлеты с кабачками по этому рецепту получаются ароматными, сочными и нежными внутри и с хрустящей корочкой сверху. В сочетании со сметанным соусом просто замечательно.

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