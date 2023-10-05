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Найсмачніше м'ясо з картоплею на сковороді: варіація грузинського Оджахурі

5 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт м'ясо з картоплею на вечерю — видео
М'ясо з картоплею на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачне м'ясо з картоплею на сковороді. Цей рецепт чимось нагадує шашлик. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • м'ясо 700 г;
  • картопля 1 кг;
  • цибуля 4 шт. (400 г);
  • часник 1-2 зубчики;
  • сіль за смаком;
  • чорний мелений перець за смаком;
  • мелений коріандр 1 ч. л. без гірки;
  • петрушка (невеликий пучок);
  • вершкове масло 20 г.

Спосіб приготування

М'ясо нарізати порційними шматочками. Якщо у вас м'ясо було в холодильнику, краще його вийняти заздалегідь, щоб воно було кімнатної температури. Так воно швидше обсмажиться.

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М'ясо шматочками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити на сильному вогні до рум'яної скоринки та повної готовності. Зняти із сковороди.

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М'ясо на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно нарізати цибулю. На цій сковороді обсмажити цибулю 1-2 хвилини до прозорості. Перекласти цибулю до м'яса.

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Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картоплю нарізати на 4-6 частин залежно від розміру.

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Зелень та часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер картоплю потрібно обсмажити на вершковому маслі до готовності. Перекласти картоплю до решти інгредієнтів.

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М'ясо, картопля, цибуля та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно дрібно нарізати петрушку та часник.

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Готові страви. Фото: YouTube @AlinaFooDee

М'ясо, картоплю та цибулю посолити, поперчити, додати мелений коріандр, петрушку та часник. Обережно все перемішати і можна подавати до столу.

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі — і діти, і дорослі.

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