Рецепт м'ясо з картоплею на вечерю — видео

М'ясо з картоплею на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачне м'ясо з картоплею на сковороді. Цей рецепт чимось нагадує шашлик. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

м'ясо 700 г;

картопля 1 кг;

цибуля 4 шт. (400 г);

часник 1-2 зубчики;

сіль за смаком;

чорний мелений перець за смаком;

мелений коріандр 1 ч. л. без гірки;

петрушка (невеликий пучок);

вершкове масло 20 г.

Спосіб приготування

М'ясо нарізати порційними шматочками. Якщо у вас м'ясо було в холодильнику, краще його вийняти заздалегідь, щоб воно було кімнатної температури. Так воно швидше обсмажиться.

М'ясо шматочками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити на сильному вогні до рум'яної скоринки та повної готовності. Зняти із сковороди.

М'ясо на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно нарізати цибулю. На цій сковороді обсмажити цибулю 1-2 хвилини до прозорості. Перекласти цибулю до м'яса.

Цибуля на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картоплю нарізати на 4-6 частин залежно від розміру.

Зелень та часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер картоплю потрібно обсмажити на вершковому маслі до готовності. Перекласти картоплю до решти інгредієнтів.

М'ясо, картопля, цибуля та зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно дрібно нарізати петрушку та часник.

Готові страви. Фото: YouTube @AlinaFooDee

М'ясо, картоплю та цибулю посолити, поперчити, додати мелений коріандр, петрушку та часник. Обережно все перемішати і можна подавати до столу.

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