Рецепт м'ясо з картоплею на вечерю — видео

Найсмачніше м'ясо з картоплею на сковороді: варіація грузинського Оджахурі
Дуже смачне м'ясо з картоплею на сковороді. Цей рецепт чимось нагадує шашлик. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- м'ясо 700 г;
- картопля 1 кг;
- цибуля 4 шт. (400 г);
- часник 1-2 зубчики;
- сіль за смаком;
- чорний мелений перець за смаком;
- мелений коріандр 1 ч. л. без гірки;
- петрушка (невеликий пучок);
- вершкове масло 20 г.
Спосіб приготування
М'ясо нарізати порційними шматочками. Якщо у вас м'ясо було в холодильнику, краще його вийняти заздалегідь, щоб воно було кімнатної температури. Так воно швидше обсмажиться.
Обсмажити на сильному вогні до рум'яної скоринки та повної готовності. Зняти із сковороди.
Потім потрібно нарізати цибулю. На цій сковороді обсмажити цибулю 1-2 хвилини до прозорості. Перекласти цибулю до м'яса.
Картоплю нарізати на 4-6 частин залежно від розміру.
Тепер картоплю потрібно обсмажити на вершковому маслі до готовності. Перекласти картоплю до решти інгредієнтів.
Тепер потрібно дрібно нарізати петрушку та часник.
М'ясо, картоплю та цибулю посолити, поперчити, додати мелений коріандр, петрушку та часник. Обережно все перемішати і можна подавати до столу.
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