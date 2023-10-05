Рецепт мяса с картошкой на ужин — видео

Самое вкусное мясо с картошкой на сковороде: вариация грузинского Оджахури
Очень вкусное мясо с картошкой на сковороде. Этот рецепт чем-то напоминает шашлык. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мясо 700 г;
- картофель 1 кг;
- лук 4 шт. (400 г);
- чеснок 1-2 зубчика;
- соль по вкусу;
- черный молотый перец по вкусу;
- молотый кориандр 1 ч.л. без горки;
- петрушка (небольшой пучок);
- сливочное масло 20 г.
Способ приготовления
Мясо нарезать порционными кусочками. Если у вас мясо было в холодильнике, то лучше его достать заранее, чтобы оно было комнатной температуры. Так оно будет быстрее обжариваться.
Обжарить на сильном огне до румяной корочки и полной готовности. Снять со сковороды.
Затем нужно нарезать лук. На этой сковороде обжарить лук 1-2 минуты до прозрачности. Переложить лук к мясу.
Картофель нарезать на 4-6 частей в зависимости от размера.
Теперь нужно его обжарить на сливочном масле до готовности. Переложить картофель к остальным ингредиентам.
Теперь нужно мелко нарезать петрушку и чеснок.
Мясо, картофель и лук посолить, поперчить, добавить молотый кориандр, петрушку и чеснок. Аккуратно все перемешать и можно подавать к столу.
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