Рецепт мяса с картошкой на ужин — видео

Мясо с картошкой на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусное мясо с картошкой на сковороде. Этот рецепт чем-то напоминает шашлык. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мясо 700 г;

картофель 1 кг;

лук 4 шт. (400 г);

чеснок 1-2 зубчика;

соль по вкусу;

черный молотый перец по вкусу;

молотый кориандр 1 ч.л. без горки;

петрушка (небольшой пучок);

сливочное масло 20 г.

Способ приготовления

Мясо нарезать порционными кусочками. Если у вас мясо было в холодильнике, то лучше его достать заранее, чтобы оно было комнатной температуры. Так оно будет быстрее обжариваться.

Мясо кусочками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на сильном огне до румяной корочки и полной готовности. Снять со сковороды.

Мясо на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно нарезать лук. На этой сковороде обжарить лук 1-2 минуты до прозрачности. Переложить лук к мясу.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картофель нарезать на 4-6 частей в зависимости от размера.

Зелень и чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно его обжарить на сливочном масле до готовности. Переложить картофель к остальным ингредиентам.

Мясо, картошка, лук и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно мелко нарезать петрушку и чеснок.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо, картофель и лук посолить, поперчить, добавить молотый кориандр, петрушку и чеснок. Аккуратно все перемешать и можно подавать к столу.

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