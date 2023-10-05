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Самое вкусное мясо с картошкой на сковороде: вариация грузинского Оджахури

5 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт мяса с картошкой на ужин — видео
Мясо с картошкой на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусное мясо с картошкой на сковороде. Этот рецепт чем-то напоминает шашлык. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мясо 700 г;
  • картофель 1 кг;
  • лук 4 шт. (400 г);
  • чеснок 1-2 зубчика;
  • соль по вкусу;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • молотый кориандр 1 ч.л. без горки;
  • петрушка (небольшой пучок);
  • сливочное масло 20 г.

Способ приготовления 

Мясо нарезать порционными кусочками. Если у вас мясо было в холодильнике, то лучше его достать заранее, чтобы оно было комнатной температуры. Так оно будет быстрее обжариваться. 

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Мясо кусочками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на сильном огне до румяной корочки и полной готовности. Снять со сковороды.

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Мясо на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно нарезать лук. На этой сковороде обжарить лук 1-2 минуты до прозрачности. Переложить лук к мясу.

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картофель нарезать на 4-6 частей в зависимости от размера. 

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Зелень и чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно его обжарить на сливочном масле до готовности. Переложить картофель к остальным ингредиентам.

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Мясо, картошка, лук и зелень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно мелко нарезать петрушку и чеснок.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо, картофель и лук посолить, поперчить, добавить молотый кориандр, петрушку и чеснок. Аккуратно все перемешать и можно подавать к столу.

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.

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