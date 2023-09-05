Смачна страва з капусти та ковбасками — відео рецепт

Тушкована капуста. Фото: google

Тушкована капуста з мисливськими ковбасками та грибами надзвичайно смачна і ароматна страва. Приготовлена за цим рецептом сподобається навіть тим, хто капусту не любить.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться:

капуста 1500 г;

мисливські ковбаски 300 г;

цибуля 3 шт.;

морква 3 шт.;

гриби сушені 20 г;

томатна паста 70 г;

цукор 2 чайні ложки;

сіль 2 чайні ложки;

олія 150 мл;

вода 200 мл;

лавровий лист;

перець горошком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити сушені гриби та замочити в холодній воді на 3 години. Можна замінити звичайними грибами, які у вас є. Висипаємо в каструлю, в якій вони будуть варитися. Додаємо лавровий лист та перець горошком, варимо 30 хвилин.

Підготовка грибів. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Поки готуються гриби, потрібно нарізати цибулю, капусту, моркву та мисливські ковбаски.

Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В каструлю з товстим дном висипаємо цибулю. Потрібно її трохи обсмажити. Далі додаємо терту моркву.

Терта морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Коли морква та цибуля протушкувалися до напівготовності, додаємо мисливські ковбаски.

Томатна паста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім додаємо томатну пасту, дві чайні ложки цукру та дві чайні ложки солі.

Свіжа капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Все ретельно перемішати та продовжити тушкувати кілька хвилин. Потім додаємо гриби.

Тушкування капусти. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Додаємо капусту, все ретельно потрібно перемішати.

Готова капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Тушкуємо капусту до бажаної готовності, все залежить від того, яку капусту ви любите.

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