Смачна страва з капусти та ковбасками — відео рецепт

Найсмачніша тушкована капуста з мисливськими ковбасками
Тушкована капуста з мисливськими ковбасками та грибами надзвичайно смачна і ароматна страва. Приготовлена за цим рецептом сподобається навіть тим, хто капусту не любить.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.
Вам знадобиться:
- капуста 1500 г;
- мисливські ковбаски 300 г;
- цибуля 3 шт.;
- морква 3 шт.;
- гриби сушені 20 г;
- томатна паста 70 г;
- цукор 2 чайні ложки;
- сіль 2 чайні ложки;
- олія 150 мл;
- вода 200 мл;
- лавровий лист;
- перець горошком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити сушені гриби та замочити в холодній воді на 3 години. Можна замінити звичайними грибами, які у вас є. Висипаємо в каструлю, в якій вони будуть варитися. Додаємо лавровий лист та перець горошком, варимо 30 хвилин.
Поки готуються гриби, потрібно нарізати цибулю, капусту, моркву та мисливські ковбаски.
В каструлю з товстим дном висипаємо цибулю. Потрібно її трохи обсмажити. Далі додаємо терту моркву.
Коли морква та цибуля протушкувалися до напівготовності, додаємо мисливські ковбаски.
Потім додаємо томатну пасту, дві чайні ложки цукру та дві чайні ложки солі.
Все ретельно перемішати та продовжити тушкувати кілька хвилин. Потім додаємо гриби.
Додаємо капусту, все ретельно потрібно перемішати.
Тушкуємо капусту до бажаної готовності, все залежить від того, яку капусту ви любите.
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