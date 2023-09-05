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Найсмачніша тушкована капуста з мисливськими ковбасками

5 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна страва з капусти та ковбасками — відео рецепт
Тушкована капуста. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Тушкована капуста з мисливськими ковбасками та грибами надзвичайно смачна і ароматна страва. Приготовлена за цим рецептом сподобається навіть тим, хто капусту не любить. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом

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Вам знадобиться: 

  • капуста 1500 г;
  • мисливські ковбаски 300 г;
  • цибуля 3 шт.;
  • морква 3 шт.;
  • гриби сушені 20 г;
  • томатна паста 70 г;
  • цукор 2 чайні ложки;
  • сіль 2 чайні ложки;
  • олія 150 мл;
  • вода 200 мл;
  • лавровий лист; 
  • перець горошком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити сушені гриби та замочити в холодній воді на 3 години. Можна замінити звичайними грибами, які у вас є. Висипаємо в каструлю, в якій вони будуть варитися. Додаємо лавровий лист та перець горошком, варимо 30 хвилин. 

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Підготовка грибів. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Поки готуються гриби, потрібно нарізати цибулю, капусту, моркву та мисливські ковбаски. 

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Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В каструлю з товстим дном висипаємо цибулю. Потрібно її трохи обсмажити. Далі додаємо терту моркву. 

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Терта морква. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Коли морква та цибуля протушкувалися до напівготовності, додаємо мисливські ковбаски. 

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Томатна паста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Потім додаємо томатну пасту, дві чайні ложки цукру та дві чайні ложки солі.

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Свіжа капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Все ретельно перемішати та продовжити тушкувати кілька хвилин. Потім додаємо гриби. 

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Тушкування капусти. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Додаємо капусту, все ретельно потрібно перемішати.

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Готова капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Тушкуємо капусту до бажаної готовності, все залежить від того, яку капусту ви любите. 

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