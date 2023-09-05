Вкусное блюдо из капусты и колбасками - видео рецепт

Самая вкусная тушеная капуста с охотничьими колбасками
Тушеная капуста с охотничьими колбасками и грибами необыкновенно вкусное и ароматное блюдо. Приготовленная по этому рецепту понравится даже тем, кто не любит капусту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе .
Вам понадобится:
- капуста 1500 г;
- охотничьи колбаски 300 г;
- лук 3 шт;
- морковь 3 шт;
- грибы сушеные 20 г;
- томатная паста 70 г;
- сахар 2 чайные ложки;
- соль 2 чайные ложки;
- масло 150 мл;
- вода 200 мл;
- лавровый лист;
- перец горошком.
Способ приготовления
Сначала нужно промыть сушеные грибы и замочить в холодной воде на 3 часа. Можно заменить обычными грибами, которые у вас есть. Высыпаем в кастрюлю, в которой они будут вариться. Добавляем лавровый лист и перец горошком, варим 30 минут.
Пока готовятся грибы, нужно нарезать лук, капусту, морковь и охотничьи колбаски.
В кастрюлю с толстым дном высыпаем лук. Надо его немного обжарить. Далее добавляем тертую морковь.
Когда морковь и лук протушились до полуготовности, добавляем охотничьи колбаски.
Затем добавляем томатную пасту, две чайные ложки сахара и две чайные ложки соли.
Все тщательно перемешать и продолжить тушить несколько минут. Затем добавляем грибы.
Добавляем капусту, тщательно все перемешать.
Тушим капусту до желаемой готовности, все зависит от того, какую капусту вы любите.
Раньше мы писали о рецепте летнего салата на зиму от украинской хозяйки. В этом рецепте идеально все, он придется по вкусу каждому, потому что в одной банке собраны самые любимые овощи.