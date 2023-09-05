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Самая вкусная тушеная капуста с охотничьими колбасками

5 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное блюдо из капусты и колбасками - видео рецепт
Тушеная капуста. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Тушеная капуста с охотничьими колбасками и грибами необыкновенно вкусное и ароматное блюдо. Приготовленная по этому рецепту понравится даже тем, кто не любит капусту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе .

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Вам понадобится:

  • капуста 1500 г;
  • охотничьи колбаски 300 г;
  • лук 3 шт;
  • морковь 3 шт;
  • грибы сушеные 20 г;
  • томатная паста 70 г;
  • сахар 2 чайные ложки;
  • соль 2 чайные ложки;
  • масло 150 мл;
  • вода 200 мл;
  • лавровый лист;
  • перец горошком.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть сушеные грибы и замочить в холодной воде на 3 часа. Можно заменить обычными грибами, которые у вас есть. Высыпаем в кастрюлю, в которой они будут вариться. Добавляем лавровый лист и перец горошком, варим 30 минут.

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Подготовка грибов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Пока готовятся грибы, нужно нарезать лук, капусту, морковь и охотничьи колбаски.

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Репчатый лук. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В кастрюлю с толстым дном высыпаем лук. Надо его немного обжарить. Далее добавляем тертую морковь.

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Тертая морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Когда морковь и лук протушились до полуготовности, добавляем охотничьи колбаски.

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Томатная паста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем добавляем томатную пасту, две чайные ложки сахара и две чайные ложки соли.

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Свежая капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Все тщательно перемешать и продолжить тушить несколько минут. Затем добавляем грибы.

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Тушение капусты. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Добавляем капусту, тщательно все перемешать.

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Готовая капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Тушим капусту до желаемой готовности, все зависит от того, какую капусту вы любите.

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