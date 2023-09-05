Вкусное блюдо из капусты и колбасками - видео рецепт

Тушеная капуста. Фото: google

Тушеная капуста с охотничьими колбасками и грибами необыкновенно вкусное и ароматное блюдо. Приготовленная по этому рецепту понравится даже тем, кто не любит капусту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе .

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста 1500 г;

охотничьи колбаски 300 г;

лук 3 шт;

морковь 3 шт;

грибы сушеные 20 г;

томатная паста 70 г;

сахар 2 чайные ложки;

соль 2 чайные ложки;

масло 150 мл;

вода 200 мл;

лавровый лист;

перец горошком.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть сушеные грибы и замочить в холодной воде на 3 часа. Можно заменить обычными грибами, которые у вас есть. Высыпаем в кастрюлю, в которой они будут вариться. Добавляем лавровый лист и перец горошком, варим 30 минут.

Подготовка грибов. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Пока готовятся грибы, нужно нарезать лук, капусту, морковь и охотничьи колбаски.

Репчатый лук. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

В кастрюлю с толстым дном высыпаем лук. Надо его немного обжарить. Далее добавляем тертую морковь.

Тертая морковь. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Когда морковь и лук протушились до полуготовности, добавляем охотничьи колбаски.

Томатная паста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Затем добавляем томатную пасту, две чайные ложки сахара и две чайные ложки соли.

Свежая капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Все тщательно перемешать и продолжить тушить несколько минут. Затем добавляем грибы.

Тушение капусты. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Добавляем капусту, тщательно все перемешать.

Готовая капуста. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Тушим капусту до желаемой готовности, все зависит от того, какую капусту вы любите.

Раньше мы писали о рецепте летнего салата на зиму от украинской хозяйки. В этом рецепте идеально все, он придется по вкусу каждому, потому что в одной банке собраны самые любимые овощи.