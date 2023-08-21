Кабачкова ікра, яка гарно зберігається — відео рецепт

Ікра з кабачків. Фото: google

Ніжна та ароматна кабачкова ікра готується просто та швидко, а ще чудово зберігається. Обов'язково спробуйте цей рецепт ікри з кабачків, дуже смачна заготовка на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.

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Вам знадобиться (із зазначеної кількості інгредієнтів у мене виходить 3 банки по 0,5 л):

кабачки 1,5 кг;

болгарський перець 3 шт.;

часник 6-8 зубчиків;

томатна паста 200 г;

олія без запаху 125 мл;

оцет 9% 4 ст.л.;

цукор 50 г;

сіль 1-1,5 ст.л.

Спосіб приготування

Спочатку кабачки потрібно буде очистити від шкірки та видалити насіння.

Очищення кабачків. @SmachniReceptyNatali

Нарізаємо на невеликі шматочки, щоб зручно було пропускати через м'ясорубку.

Кабачки брусочками. @SmachniReceptyNatali

Також нарізаємо болгарський перець і пропускаємо через м'ясорубку.

Болгарський перець. @SmachniReceptyNatali

Потім одразу додаємо томатну пасту, цукор, сіль, рослинну олію та видавлений часник.

Томатна паста. @SmachniReceptyNatali

Необхідно все ретельно перемішати та поставити на плиту. Масу потрібно довести до кипіння та тушкувати протягом 30 хвилин.

Сіль і цукор в кабачковій масі. @SmachniReceptyNatali

Після того як кабачкова маса протушкувался 30 хвилин, потрібно додати оцет і ретельно перемішати.

Кабачкова суміш; @SmachniReceptyNatali

Накриваємо кришкою та варимо ще 5-10 хвилин.

Кабачкова ікра в банках. @SmachniReceptyNatali

Далі кабачкову ікру перекладаємо в стерилізовані банки та закручуємо стерилізованими кришками.

Готова кабачкова ікра. @SmachniReceptyNatali

Все, кабачков ікра готова. Банки потрібно перевернути, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження.

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