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Найсмачніша ікра з кабачків на зиму за родинним рецептом

21 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кабачкова ікра, яка гарно зберігається — відео рецепт
Ікра з кабачків. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ніжна та ароматна кабачкова ікра готується просто та швидко, а ще чудово зберігається. Обов'язково спробуйте цей рецепт ікри з кабачків, дуже смачна заготовка на зиму. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.

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Вам знадобиться (із зазначеної кількості інгредієнтів у мене виходить 3 банки по 0,5 л):

  • кабачки 1,5 кг;
  • болгарський перець 3 шт.;
  • часник 6-8 зубчиків;
  • томатна паста 200 г;
  • олія без запаху 125 мл;
  • оцет 9% 4 ст.л.;
  • цукор 50 г;
  • сіль 1-1,5 ст.л.

Спосіб приготування 

Спочатку кабачки потрібно буде очистити від шкірки та видалити насіння. 

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Очищення кабачків. @SmachniReceptyNatali

Нарізаємо на невеликі шматочки, щоб зручно було пропускати через м'ясорубку. 

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Кабачки брусочками. @SmachniReceptyNatali

Також нарізаємо болгарський перець і пропускаємо через м'ясорубку. 

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Болгарський перець. @SmachniReceptyNatali

Потім одразу додаємо томатну пасту, цукор, сіль, рослинну олію та видавлений часник. 

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Томатна паста. @SmachniReceptyNatali

Необхідно все ретельно перемішати та поставити на плиту. Масу потрібно довести до кипіння та тушкувати протягом 30 хвилин. 

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Сіль і цукор в кабачковій масі. @SmachniReceptyNatali

Після того як кабачкова маса протушкувался 30 хвилин, потрібно додати оцет і ретельно перемішати. 

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Кабачкова суміш; @SmachniReceptyNatali

Накриваємо кришкою та варимо ще 5-10 хвилин. 

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Кабачкова ікра в банках. @SmachniReceptyNatali

Далі кабачкову ікру перекладаємо в стерилізовані банки та закручуємо стерилізованими кришками. 

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Готова кабачкова ікра. @SmachniReceptyNatali

Все, кабачков ікра готова. Банки потрібно перевернути, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт перцю та баклажанів у томатній пасті на зиму від прабабусі. Це рецепт заготівлі на зиму з перцю та баклажанів у цікавому соусі. Ця закуска виходить дуже смачною, ви точно не пошкодуєте, коли відкриєте таку баночку.

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