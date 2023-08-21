Кабачкова ікра, яка гарно зберігається — відео рецепт

Найсмачніша ікра з кабачків на зиму за родинним рецептом
Ніжна та ароматна кабачкова ікра готується просто та швидко, а ще чудово зберігається. Обов'язково спробуйте цей рецепт ікри з кабачків, дуже смачна заготовка на зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачні рецепти Наталі.
Вам знадобиться (із зазначеної кількості інгредієнтів у мене виходить 3 банки по 0,5 л):
- кабачки 1,5 кг;
- болгарський перець 3 шт.;
- часник 6-8 зубчиків;
- томатна паста 200 г;
- олія без запаху 125 мл;
- оцет 9% 4 ст.л.;
- цукор 50 г;
- сіль 1-1,5 ст.л.
Спосіб приготування
Спочатку кабачки потрібно буде очистити від шкірки та видалити насіння.
Нарізаємо на невеликі шматочки, щоб зручно було пропускати через м'ясорубку.
Також нарізаємо болгарський перець і пропускаємо через м'ясорубку.
Потім одразу додаємо томатну пасту, цукор, сіль, рослинну олію та видавлений часник.
Необхідно все ретельно перемішати та поставити на плиту. Масу потрібно довести до кипіння та тушкувати протягом 30 хвилин.
Після того як кабачкова маса протушкувался 30 хвилин, потрібно додати оцет і ретельно перемішати.
Накриваємо кришкою та варимо ще 5-10 хвилин.
Далі кабачкову ікру перекладаємо в стерилізовані банки та закручуємо стерилізованими кришками.
Все, кабачков ікра готова. Банки потрібно перевернути, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження.
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