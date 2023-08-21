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Самая вкусная икра из кабачков на зиму по семейному рецепту

21 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кабачковая хорошо хранящаяся икра — видео рецепт
Икра из кабачков. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Нежная и ароматная кабачковая икра готовится просто и быстро, а еще отлично хранится. Обязательно попробуйте этот рецепт икры из кабачков, вкуснейшая заготовка на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

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Вам понадобится (из указанного количества ингредиентов у меня получается 3 банка по 0,5 л):

  • кабачки 1,5 кг;
  • болгарский перец 3 шт.;
  • чеснок 6-8 зубчиков;
  • томатная паста 200 г;
  • масло без запаха 125 мл;
  • уксус 9% 4 ст.л.;
  • сахар – 50 г;
  • соль 1-1,5 ст.л.

Способ приготовления

Сначала кабачки нужно будет очистить от кожуры и удалить семена.

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Очистка кабачков. @SmachniReceptyNatali

Нарезаем на небольшие кусочки, чтобы кабачки было удобно пропускать через мясорубку.

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Кабачки брусочками. @SmachniReceptyNatali

Также нарезаем болгарский перец и пропускаем через мясорубку.

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Болгарский перец. @SmachniReceptyNatali

Затем сразу добавляем томатную пасту, сахар, соль, растительное масло и выдавленный чеснок.

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Томатная паста. @SmachniReceptyNatali

Необходимо тщательно перемешать и поставить на плиту. Массу нужно довести до кипения и тушить в течение 30 минут.

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Соль и сахар в кабачковой массе. @SmachniReceptyNatali

После того, как кабачковая масса протушилась 30 минут, нужно добавить уксус и тщательно перемешать.

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Кабачковая смесь. @SmachniReceptyNatali

Накрываем крышкой и варим еще 5-10 минут.

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Кабачковая икра в банках. @SmachniReceptyNatali

Далее кабачковую икру перекладываем в стерилизованные банки и закручиваем стерилизованными крышками.

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Готовая кабачковая икра. @SmachniReceptyNatali

Все, кабачковая икра готова. Банки нужно перевернуть, закутать одеялом и оставить до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте перца и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки. Это рецепт заготовки на зиму из перца и баклажанов в увлекательном соусе. Эта закуска получается очень вкусной, вы точно не пожалеете, когда откроете такую баночку.

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