Кабачковая хорошо хранящаяся икра — видео рецепт

Икра из кабачков. Фото: google

Нежная и ароматная кабачковая икра готовится просто и быстро, а еще отлично хранится. Обязательно попробуйте этот рецепт икры из кабачков, вкуснейшая заготовка на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.

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Вам понадобится (из указанного количества ингредиентов у меня получается 3 банка по 0,5 л):

кабачки 1,5 кг;

болгарский перец 3 шт.;

чеснок 6-8 зубчиков;

томатная паста 200 г;

масло без запаха 125 мл;

уксус 9% 4 ст.л.;

сахар – 50 г;

соль 1-1,5 ст.л.

Способ приготовления

Сначала кабачки нужно будет очистить от кожуры и удалить семена.

Очистка кабачков. @SmachniReceptyNatali

Нарезаем на небольшие кусочки, чтобы кабачки было удобно пропускать через мясорубку.

Кабачки брусочками. @SmachniReceptyNatali

Также нарезаем болгарский перец и пропускаем через мясорубку.

Болгарский перец. @SmachniReceptyNatali

Затем сразу добавляем томатную пасту, сахар, соль, растительное масло и выдавленный чеснок.

Томатная паста. @SmachniReceptyNatali

Необходимо тщательно перемешать и поставить на плиту. Массу нужно довести до кипения и тушить в течение 30 минут.

Соль и сахар в кабачковой массе. @SmachniReceptyNatali

После того, как кабачковая масса протушилась 30 минут, нужно добавить уксус и тщательно перемешать.

Кабачковая смесь. @SmachniReceptyNatali

Накрываем крышкой и варим еще 5-10 минут.

Кабачковая икра в банках. @SmachniReceptyNatali

Далее кабачковую икру перекладываем в стерилизованные банки и закручиваем стерилизованными крышками.

Готовая кабачковая икра. @SmachniReceptyNatali

Все, кабачковая икра готова. Банки нужно перевернуть, закутать одеялом и оставить до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте перца и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки. Это рецепт заготовки на зиму из перца и баклажанов в увлекательном соусе. Эта закуска получается очень вкусной, вы точно не пожалеете, когда откроете такую баночку.