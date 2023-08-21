Кабачковая хорошо хранящаяся икра — видео рецепт

Самая вкусная икра из кабачков на зиму по семейному рецепту
Нежная и ароматная кабачковая икра готовится просто и быстро, а еще отлично хранится. Обязательно попробуйте этот рецепт икры из кабачков, вкуснейшая заготовка на зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусные рецепты Натали.
Вам понадобится (из указанного количества ингредиентов у меня получается 3 банка по 0,5 л):
- кабачки 1,5 кг;
- болгарский перец 3 шт.;
- чеснок 6-8 зубчиков;
- томатная паста 200 г;
- масло без запаха 125 мл;
- уксус 9% 4 ст.л.;
- сахар – 50 г;
- соль 1-1,5 ст.л.
Способ приготовления
Сначала кабачки нужно будет очистить от кожуры и удалить семена.
Нарезаем на небольшие кусочки, чтобы кабачки было удобно пропускать через мясорубку.
Также нарезаем болгарский перец и пропускаем через мясорубку.
Затем сразу добавляем томатную пасту, сахар, соль, растительное масло и выдавленный чеснок.
Необходимо тщательно перемешать и поставить на плиту. Массу нужно довести до кипения и тушить в течение 30 минут.
После того, как кабачковая масса протушилась 30 минут, нужно добавить уксус и тщательно перемешать.
Накрываем крышкой и варим еще 5-10 минут.
Далее кабачковую икру перекладываем в стерилизованные банки и закручиваем стерилизованными крышками.
Все, кабачковая икра готова. Банки нужно перевернуть, закутать одеялом и оставить до полного охлаждения.
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