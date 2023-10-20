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Найпростіший смачниий рецепт швидкої засолки сала

20 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найпростіший рецепт засолювання сала — відео
Солоне сало. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це найпростіший рецепт засолювання сала. Вам знадобиться тільки будь-яке сало та сіль. Перевага цього способу в тому, що сало засолюється протягом п'яти днів, а потім можна перекласти в морозильну камеру для більш тривалого зберігання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

  • сало;
  • сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти сало та нарізати його на невеликі шматочки.

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Шматок сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі сало потрібно посолити та поставити в холодильник на пару годин.

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Сало шматочками. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Після того, як сало просолиться, його потрібно буде вийняти і промокнути, щоб усунути зайву вологу.

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Сало у солі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі складаємо сало в банки та ставимо в холодильник.

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Сало у солі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Через 3-5 днів сало буде просолене. Далі частину сала можна перекласти в морозильну камеру для тривалішого зберігання.

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

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