Найпростіший рецепт засолювання сала — відео

Солоне сало. Фото: Freepik

Це найпростіший рецепт засолювання сала. Вам знадобиться тільки будь-яке сало та сіль. Перевага цього способу в тому, що сало засолюється протягом п'яти днів, а потім можна перекласти в морозильну камеру для більш тривалого зберігання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

сало;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти сало та нарізати його на невеликі шматочки.

Шматок сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі сало потрібно посолити та поставити в холодильник на пару годин.

Сало шматочками. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Після того, як сало просолиться, його потрібно буде вийняти і промокнути, щоб усунути зайву вологу.

Сало у солі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі складаємо сало в банки та ставимо в холодильник.

Сало у солі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Через 3-5 днів сало буде просолене. Далі частину сала можна перекласти в морозильну камеру для тривалішого зберігання.

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.