Найпростіший рецепт засолювання сала — відео

Найпростіший смачниий рецепт швидкої засолки сала
Це найпростіший рецепт засолювання сала. Вам знадобиться тільки будь-яке сало та сіль. Перевага цього способу в тому, що сало засолюється протягом п'яти днів, а потім можна перекласти в морозильну камеру для більш тривалого зберігання.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Вам знадобиться:
- сало;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти сало та нарізати його на невеликі шматочки.
Далі сало потрібно посолити та поставити в холодильник на пару годин.
Після того, як сало просолиться, його потрібно буде вийняти і промокнути, щоб усунути зайву вологу.
Далі складаємо сало в банки та ставимо в холодильник.
Через 3-5 днів сало буде просолене. Далі частину сала можна перекласти в морозильну камеру для тривалішого зберігання.
Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.
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