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Самый простой вкусный рецепт быстрой засолки сала

20 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый простой рецепт засолки сала — видео
Соленое сало. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это самый простой рецепт засолки сала. Вам понадобится только любое сало и соль. Преимущество этого способа в том, что сало засаливается на протяжении пяти дней, а затем можно переложить его в морозильную камеру для более длительного хранения. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится: 

  • сало;
  • соль.

Способ приготовления 

Сначала нужно взять сало и нарезать его на небольшие кусочки. 

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Кусок сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее сало нужно посолить и поставить в холодильник на пару часов. 

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Сало кусочками. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

После того, как сало просолится, его  нужно будет вынуть и промокнуть, чтобы убрать лишнюю влагу. 

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Сало в соли. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее складываем сало в банки и ставим в холодильник. 

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Сало в соли. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Через 3-5 дней сало будет просолено. Далее часть сала можно переложить в морозильную камеру для более длительного хранения.

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

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