Самый простой рецепт засолки сала — видео

Самый простой вкусный рецепт быстрой засолки сала
Это самый простой рецепт засолки сала. Вам понадобится только любое сало и соль. Преимущество этого способа в том, что сало засаливается на протяжении пяти дней, а затем можно переложить его в морозильную камеру для более длительного хранения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.
Вам понадобится:
- сало;
- соль.
Способ приготовления
Сначала нужно взять сало и нарезать его на небольшие кусочки.
Далее сало нужно посолить и поставить в холодильник на пару часов.
После того, как сало просолится, его нужно будет вынуть и промокнуть, чтобы убрать лишнюю влагу.
Далее складываем сало в банки и ставим в холодильник.
Через 3-5 дней сало будет просолено. Далее часть сала можно переложить в морозильную камеру для более длительного хранения.
Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.
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