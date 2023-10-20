Самый простой рецепт засолки сала — видео

Соленое сало. Фото: Freepik

Это самый простой рецепт засолки сала. Вам понадобится только любое сало и соль. Преимущество этого способа в том, что сало засаливается на протяжении пяти дней, а затем можно переложить его в морозильную камеру для более длительного хранения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится:

сало;

соль.

Способ приготовления

Сначала нужно взять сало и нарезать его на небольшие кусочки.

Кусок сала. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее сало нужно посолить и поставить в холодильник на пару часов.

Сало кусочками. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

После того, как сало просолится, его нужно будет вынуть и промокнуть, чтобы убрать лишнюю влагу.

Сало в соли. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее складываем сало в банки и ставим в холодильник.

Сало в соли. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Через 3-5 дней сало будет просолено. Далее часть сала можно переложить в морозильную камеру для более длительного хранения.

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.