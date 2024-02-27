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Найпростіший рецепт тонких млинців до Масляної — на молоці та воді

27 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Коли в Україні святкується Масляна, із чим робити млинці — відео та фото рецепт
Млинці на молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже тонкі та смачні млинці на молоці та воді. Найпростіший рецепт без вагів. Млинці виходять неймовірно ніжними, дуже еластичними та тонкими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • склянка 200 мл;
  • яйця великі С0 2 шт. (якщо яйця дрібні, можна взяти 3 шт.);
  • цукор 1-2 ст.
  • ванільний цукор 1 ч. л.;
  • сіль 1/3 ч. л.;
  • борошно 1 склянка (130 г);
  • молоко тепле 1 склянку (200 г);
  • вода тепла 1 склянку (200 г) замість води можна взяти молоко;
  • вершкове масло 30 г (можна замінити рослинним 2 ст. л.).

Спосіб приготування

До яєць додати сіль, цукор, ванільний цукор, вершкове або рослинне масло, борошно, поступово додати молоко та воду.

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Три чашки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати постояти тісту 5-10 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати млинці на добре прогрітій сковороді до рум'яності з кожного боку.

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Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Млинці можна подавати з улюбленою начинкою чи джемом.

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Млинець з джемом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Клопотенка.

Також ми писали рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок.

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Масниця

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