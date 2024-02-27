Коли в Україні святкується Масляна, із чим робити млинці — відео та фото рецепт

Млинці на молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже тонкі та смачні млинці на молоці та воді. Найпростіший рецепт без вагів. Млинці виходять неймовірно ніжними, дуже еластичними та тонкими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

склянка 200 мл;

яйця великі С0 2 шт. (якщо яйця дрібні, можна взяти 3 шт.);

цукор 1-2 ст.

ванільний цукор 1 ч. л.;

сіль 1/3 ч. л.;

борошно 1 склянка (130 г);

молоко тепле 1 склянку (200 г);

вода тепла 1 склянку (200 г) замість води можна взяти молоко;

вершкове масло 30 г (можна замінити рослинним 2 ст. л.).

Спосіб приготування

До яєць додати сіль, цукор, ванільний цукор, вершкове або рослинне масло, борошно, поступово додати молоко та воду.

Три чашки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати постояти тісту 5-10 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати млинці на добре прогрітій сковороді до рум'яності з кожного боку.

Приготування млинців. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Млинці можна подавати з улюбленою начинкою чи джемом.

Млинець з джемом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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