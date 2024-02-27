Коли в Україні святкується Масляна, із чим робити млинці — відео та фото рецепт

Найпростіший рецепт тонких млинців до Масляної — на молоці та воді
27 лютого 2024 20:45
Млинці на молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee
Дуже тонкі та смачні млинці на молоці та воді. Найпростіший рецепт без вагів. Млинці виходять неймовірно ніжними, дуже еластичними та тонкими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- склянка 200 мл;
- яйця великі С0 2 шт. (якщо яйця дрібні, можна взяти 3 шт.);
- цукор 1-2 ст.
- ванільний цукор 1 ч. л.;
- сіль 1/3 ч. л.;
- борошно 1 склянка (130 г);
- молоко тепле 1 склянку (200 г);
- вода тепла 1 склянку (200 г) замість води можна взяти молоко;
- вершкове масло 30 г (можна замінити рослинним 2 ст. л.).
Спосіб приготування
До яєць додати сіль, цукор, ванільний цукор, вершкове або рослинне масло, борошно, поступово додати молоко та воду.
Дати постояти тісту 5-10 хвилин.
Випікати млинці на добре прогрітій сковороді до рум'яності з кожного боку.
Млинці можна подавати з улюбленою начинкою чи джемом.
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