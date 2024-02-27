Когда в Украине празднуется Масленица, с чем делать блины — видео и фото рецепт

Блины на молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень тонкие и вкусные блины на молоке и воде. Самый простой рецепт без весов. Блинчики получаются невероятно нежными, очень эластичными и тонкими.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

стакан 200 мл;

яйца крупные С0 2 шт. (если яйца мелкие, можно взять 3 шт.);

сахар 1-2 ст. л.;

ванильный сахар 1 ч. л.;

соль 1/3 ч. л.;

мука 1 стакан (130 г);

молоко теплое 1 стакан (200 г);

вода теплая 1 стакан (200 г) вместо воды можно взять молоко;

сливочное масло 30 г (можно заменить растительным 2 ст. л.).

Способ приготовления

К яйцам добавить соль, сахар, ванильный сахар, сливочное или растительное масло, муку, постепенно добавить молоко и воду.

Три чашки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать тесту постоять 5-10 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать блинчики на хорошо прогретой сковороде до румяности с каждой стороны.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Блины можно подавать с любимой начинкой или джемом.

Блин с джемом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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