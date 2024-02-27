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Самый простой рецепт тонких блинов к Масленице — на молоке и воде

27 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Когда в Украине празднуется Масленица, с чем делать блины — видео и фото рецепт
Блины на молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень тонкие и вкусные блины на молоке и воде. Самый простой рецепт без весов. Блинчики получаются невероятно нежными, очень эластичными и тонкими. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • стакан 200 мл;
  • яйца крупные С0 2 шт. (если яйца мелкие, можно взять 3 шт.);
  • сахар 1-2 ст. л.;
  • ванильный сахар 1 ч. л.;
  • соль 1/3 ч. л.;
  • мука 1 стакан (130 г);
  • молоко теплое 1 стакан (200 г);
  • вода теплая 1 стакан (200 г) вместо воды можно взять молоко;
  • сливочное масло 30 г (можно заменить растительным 2 ст. л.).

Способ приготовления 

К яйцам добавить соль, сахар, ванильный сахар, сливочное или растительное масло, муку, постепенно добавить молоко и воду.

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Три чашки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать тесту постоять 5-10 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать блинчики на хорошо прогретой сковороде до румяности с каждой стороны.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Блины можно подавать с любимой начинкой или джемом. 

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Блин с джемом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про идеальные блины на завтрак от шеф-повара Клопотенко. 

Также мы писали рецепт блинов на молоке с сыром и укропом на завтрак. 

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