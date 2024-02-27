Когда в Украине празднуется Масленица, с чем делать блины — видео и фото рецепт

Самый простой рецепт тонких блинов к Масленице — на молоке и воде
Очень тонкие и вкусные блины на молоке и воде. Самый простой рецепт без весов. Блинчики получаются невероятно нежными, очень эластичными и тонкими.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- стакан 200 мл;
- яйца крупные С0 2 шт. (если яйца мелкие, можно взять 3 шт.);
- сахар 1-2 ст. л.;
- ванильный сахар 1 ч. л.;
- соль 1/3 ч. л.;
- мука 1 стакан (130 г);
- молоко теплое 1 стакан (200 г);
- вода теплая 1 стакан (200 г) вместо воды можно взять молоко;
- сливочное масло 30 г (можно заменить растительным 2 ст. л.).
Способ приготовления
К яйцам добавить соль, сахар, ванильный сахар, сливочное или растительное масло, муку, постепенно добавить молоко и воду.
Дать тесту постоять 5-10 минут.
Выпекать блинчики на хорошо прогретой сковороде до румяности с каждой стороны.
Блины можно подавать с любимой начинкой или джемом.
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