Томатний сік на зиму — відео рецепт

Найпростіший рецепт томатного соку на зиму зі Закарпаття
На Закарпатті такий томатний сік на зиму заготовляє майже кожна господиня, тому що він використовується в дуже багатьох стравах. Спробуйте й ви зробити таку просту та смачну заготівлю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Дім, сад та город.
Вам знадобиться:
- помідори.
Спосіб приготування
Помідори потрібно гарно помити та нарізати на шматочки довільної форми.
Кастрюлю з нарізаними помідорами ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Варити потрібно поки вони повністю не зваряться.
Тепер помідори потрібно перебити погружним блендером.
Далі беремо сито та перетираємо перебиті помідори.
Перетертий сік потрібно перелити в кастрюлю та поставити на вогонь. Доводимо до кипіння.
До томатного соку за бажанням можна додати сіль та цукор, а можна залишити як є.
З моменту закипання потрібно варити сік протягом 5 хвилин, далі розливаємо його по стерилізованим банкам та закручуємо.
Наш сік готовий, залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі.
Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди.
А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.