Томатний сік на зиму — відео рецепт

Томатний сік.

На Закарпатті такий томатний сік на зиму заготовляє майже кожна господиня, тому що він використовується в дуже багатьох стравах. Спробуйте й ви зробити таку просту та смачну заготівлю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дім, сад та город.

Читайте також:

Вам знадобиться:

помідори.

Спосіб приготування

Помідори потрібно гарно помити та нарізати на шматочки довільної форми.

Свіжі помідори. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Кастрюлю з нарізаними помідорами ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Варити потрібно поки вони повністю не зваряться.

Зварені помідори. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Тепер помідори потрібно перебити погружним блендером.

Сито та помідори. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Далі беремо сито та перетираємо перебиті помідори.

Консистенція соку. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Перетертий сік потрібно перелити в кастрюлю та поставити на вогонь. Доводимо до кипіння.

Томатний сік. Фото: YouTube @dimsadtagorod

До томатного соку за бажанням можна додати сіль та цукор, а можна залишити як є.

Томатний сік. Фото: YouTube @dimsadtagorod

З моменту закипання потрібно варити сік протягом 5 хвилин, далі розливаємо його по стерилізованим банкам та закручуємо.

Наш сік готовий, залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.