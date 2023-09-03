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Найпростіший рецепт томатного соку на зиму зі Закарпаття

3 вересня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Томатний сік на зиму — відео рецепт
Томатний сік.
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

На Закарпатті такий томатний сік на зиму заготовляє майже кожна господиня, тому що він використовується в дуже багатьох стравах. Спробуйте й ви зробити таку просту та смачну заготівлю

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дім, сад та город

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Вам знадобиться: 

  • помідори. 

Спосіб приготування 

Помідори потрібно гарно помити та нарізати на шматочки довільної форми. 

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Свіжі помідори. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Кастрюлю з нарізаними помідорами ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Варити потрібно поки вони повністю не зваряться. 

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Зварені помідори. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Тепер помідори потрібно перебити погружним блендером. 

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Сито та помідори. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Далі беремо сито та перетираємо перебиті помідори.

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Консистенція соку. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Перетертий сік потрібно перелити в кастрюлю та поставити на вогонь. Доводимо до кипіння. 

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Томатний сік. Фото: YouTube @dimsadtagorod

До томатного соку за бажанням можна додати сіль та цукор, а можна залишити як є. 

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Томатний сік. Фото: YouTube @dimsadtagorod

З моменту закипання потрібно варити сік протягом 5 хвилин, далі розливаємо його по стерилізованим банкам та закручуємо. 

Наш сік готовий, залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. 

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. 

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.

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