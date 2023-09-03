Томатный сок на зиму — видео рецепт

Самый простой рецепт томатного сока на зиму из Закарпатья
В Закарпатье такой томатный сок на зиму заготавливает почти каждая хозяйка, потому что он используется в очень многих блюдах. Попробуйте и вы сделать такую простую и вкусную заготовку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Дом, сад и огород .
Вам понадобится:
- помидоры.
Способ приготовления
Помидоры следует хорошо помыть и нарезать на кусочки произвольной формы.
Каструлю с нарезанными помидорами ставим на огонь и доводим до кипения. Варить нужно пока они полностью не сварятся.
Теперь помидоры нужно перебить погружным блендером.
Затем берем сито и перетираем перебитые помидоры.
Перетертый сок следует перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Доводим до кипения.
К томатному соку можно добавить соль и сахар, а можно оставить как есть.
С момента закипания нужно варить сок в течение 5 минут, затем разливаем его по стерилизованным банкам и закручиваем.
Наш сок готов, оставляем до полного охлаждения.
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