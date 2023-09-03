Томатный сок на зиму — видео рецепт

Томатный сок.

В Закарпатье такой томатный сок на зиму заготавливает почти каждая хозяйка, потому что он используется в очень многих блюдах. Попробуйте и вы сделать такую простую и вкусную заготовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дом, сад и огород .

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Вам понадобится:

помидоры.

Способ приготовления

Помидоры следует хорошо помыть и нарезать на кусочки произвольной формы.

Свежие помидоры. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Каструлю с нарезанными помидорами ставим на огонь и доводим до кипения. Варить нужно пока они полностью не сварятся.

Сваренные помидоры. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Теперь помидоры нужно перебить погружным блендером.

Сито и помидоры. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Затем берем сито и перетираем перебитые помидоры.

Консистенция сока. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Перетертый сок следует перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Доводим до кипения.

Томатный сок. Фото: YouTube @dimsadtagorod

К томатному соку можно добавить соль и сахар, а можно оставить как есть.

Томатный сок. Фото: YouTube @dimsadtagorod

С момента закипания нужно варить сок в течение 5 минут, затем разливаем его по стерилизованным банкам и закручиваем.

Наш сок готов, оставляем до полного охлаждения.

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