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Самый простой рецепт томатного сока на зиму из Закарпатья

3 сентября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Томатный сок на зиму — видео рецепт
Томатный сок.
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В Закарпатье такой томатный сок на зиму заготавливает почти каждая хозяйка, потому что он используется в очень многих блюдах. Попробуйте и вы сделать такую простую и вкусную заготовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дом, сад и огород .

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Вам понадобится:

  • помидоры.

Способ приготовления

Помидоры следует хорошо помыть и нарезать на кусочки произвольной формы.

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Свежие помидоры. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Каструлю с нарезанными помидорами ставим на огонь и доводим до кипения. Варить нужно пока они полностью не сварятся.

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Сваренные помидоры. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Теперь помидоры нужно перебить погружным блендером.

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Сито и помидоры. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Затем берем сито и перетираем перебитые помидоры.

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Консистенция сока. Фото: YouTube @dimsadtagorod

Перетертый сок следует перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Доводим до кипения.

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Томатный сок. Фото: YouTube @dimsadtagorod

К томатному соку можно добавить соль и сахар, а можно оставить как есть.

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Томатный сок. Фото: YouTube @dimsadtagorod

С момента закипания нужно варить сок в течение 5 минут, затем разливаем его по стерилизованным банкам и закручиваем.

Наш сок готов, оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы публиковали рецепты разных аджиков. К примеру аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму . Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или к супу и рагу, а кое-кто ест ее прямо со свежим хлебом.

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