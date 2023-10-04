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Найпростіший рецепт квашеної капусти у трилітровій банці

4 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний та корисний рецепт квашеної капусти на зиму — відео
Квашена капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така капуста готується без цукру та оцту у власному соку. Це ферменнтований корисний продукт, який стане справжнім помічником для вас та вашої родини. У ній міститься безліч вітамінів, які підтримуватимуть ваш імунітет.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна городниця.

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Вам знадобиться:

  • капуста;
  • морква;
  • лавровий лист;
  • запашний перець;
  • чорний перець;
  • сіль.

Спосіб приготування

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Капуста та сіль. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Для квашення беремо капусту пізніх сортів. Її потрібно помити і зняти верхнє листя.

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту необхідно нашаткувати. Також потрібно натерти моркву, на кожний кілограм капусти знадобиться від 50 до 100 г моркви.

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту краще нарізати не сильними дрібними смужками, так вона краще кваситься.

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Морква та перець. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі капусту потрібно трохи пом'яти, це потрібно, щоб капуста пустила сік.

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Капуста та банку. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Потім до капусти додаємо моркву, 10 горошин чорного перцю та 5 горошин запашного перцю. Також додаємо 3 столові ложки кам'яної солі.

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Капуста у банку. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Тепер складаємо капусту у трилітрові банки. Далі зверху кладемо лавровий лист. Капусту потрібно укладати дуже щільно.

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Капуста у банках. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Коли капуста укладена банку, треба додати сік з ємності, у якій була капуста.

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Проколювання капусти. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Залишаємо капусту кваситися за кімнатної температури на 4-7 днів. У процесі бродіння іноді потрібно відкривати кришки, щоб виходив газ. Також потрібно буде робити у капусті проколи до самого дня банки.

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Квашена капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі перемішуємо капусту в холодильник чи прохолодне місце для зберігання.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

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