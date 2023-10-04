Бюджетний та корисний рецепт квашеної капусти на зиму — відео

Квашена капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Така капуста готується без цукру та оцту у власному соку. Це ферменнтований корисний продукт, який стане справжнім помічником для вас та вашої родини. У ній міститься безліч вітамінів, які підтримуватимуть ваш імунітет.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна городниця.

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Вам знадобиться:

капуста;

морква;

лавровий лист;

запашний перець;

чорний перець;

сіль.

Спосіб приготування

Капуста та сіль. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Для квашення беремо капусту пізніх сортів. Її потрібно помити і зняти верхнє листя.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту необхідно нашаткувати. Також потрібно натерти моркву, на кожний кілограм капусти знадобиться від 50 до 100 г моркви.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту краще нарізати не сильними дрібними смужками, так вона краще кваситься.

Морква та перець. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі капусту потрібно трохи пом'яти, це потрібно, щоб капуста пустила сік.

Капуста та банку. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Потім до капусти додаємо моркву, 10 горошин чорного перцю та 5 горошин запашного перцю. Також додаємо 3 столові ложки кам'яної солі.

Капуста у банку. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Тепер складаємо капусту у трилітрові банки. Далі зверху кладемо лавровий лист. Капусту потрібно укладати дуже щільно.

Капуста у банках. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Коли капуста укладена банку, треба додати сік з ємності, у якій була капуста.

Проколювання капусти. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Залишаємо капусту кваситися за кімнатної температури на 4-7 днів. У процесі бродіння іноді потрібно відкривати кришки, щоб виходив газ. Також потрібно буде робити у капусті проколи до самого дня банки.

Квашена капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі перемішуємо капусту в холодильник чи прохолодне місце для зберігання.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.