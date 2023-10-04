Бюджетний та корисний рецепт квашеної капусти на зиму — відео

Найпростіший рецепт квашеної капусти у трилітровій банці
Така капуста готується без цукру та оцту у власному соку. Це ферменнтований корисний продукт, який стане справжнім помічником для вас та вашої родини. У ній міститься безліч вітамінів, які підтримуватимуть ваш імунітет.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна городниця.
Вам знадобиться:
- капуста;
- морква;
- лавровий лист;
- запашний перець;
- чорний перець;
- сіль.
Спосіб приготування
Для квашення беремо капусту пізніх сортів. Її потрібно помити і зняти верхнє листя.
Капусту необхідно нашаткувати. Також потрібно натерти моркву, на кожний кілограм капусти знадобиться від 50 до 100 г моркви.
Капусту краще нарізати не сильними дрібними смужками, так вона краще кваситься.
Далі капусту потрібно трохи пом'яти, це потрібно, щоб капуста пустила сік.
Потім до капусти додаємо моркву, 10 горошин чорного перцю та 5 горошин запашного перцю. Також додаємо 3 столові ложки кам'яної солі.
Тепер складаємо капусту у трилітрові банки. Далі зверху кладемо лавровий лист. Капусту потрібно укладати дуже щільно.
Коли капуста укладена банку, треба додати сік з ємності, у якій була капуста.
Залишаємо капусту кваситися за кімнатної температури на 4-7 днів. У процесі бродіння іноді потрібно відкривати кришки, щоб виходив газ. Також потрібно буде робити у капусті проколи до самого дня банки.
Далі перемішуємо капусту в холодильник чи прохолодне місце для зберігання.
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