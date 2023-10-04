Бюджетный и полезный рецепт квашеной капусты на зиму — видео

Квашеная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Такая капуста готовится без сахара и уксуса в собственном соку. Это ферменнтированный полезный продукт, который станет настоящим помощник для вас и вашей семьи. В ней содержится множество витаминов, которые будут поддерживать ваш иммунитет.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна огородница.

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста;

морковь;

лавровый лист;

душистый перец;

черный перец;

соль.

Способ приготовления

Капуста и соль. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Для квашения берем капусту поздних сортов. Ее нужно помыть и снять верхние листья.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту необходимо нашинковать. Также нужно натереть морковь, на каждый килограмм капусты понадобится от 50 до 100 граммов моркови.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту лучше нарезать не сильними мелкими полосками, так она будет лучше кваситься.

Морковь и перец. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее капусту нужно немного помять, это нужно для того, чтобы капуста пустила сок.

Капуста и банка. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Затем к капусте добавляем морковь, 10 горошин черного перца и 5 горошин душистого перца. Также добавляем 3 столовые ложки каменной соли.

Капуста в банке. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Теперь складываем капусту в трехлитровые банки. Далее сверху кладем лавровый лист. Капусту нужно укладывать очень плотно.

Капуста в банках. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Когда капуста уложена в банку, нужно добавить сок из емкости, в которой была капуста.

Прокалывание капусты. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Оставляем капусту кваситься при комнатной температуре на 4-7 дней. В процессе брожения нужно иногда открывать крышки, чтобы выходил газ. Также нужно будет делать в капусте проколы до самого дня банки.

Квашеная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее перемешиваем капусту в холодильник или прохладное место для хранения.

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.