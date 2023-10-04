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Самый простой рецепт квашеной капусты в трехлитровой банке

4 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный и полезный рецепт квашеной капусты на зиму — видео
Квашеная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая капуста готовится без сахара и уксуса в собственном соку. Это ферменнтированный полезный продукт, который станет настоящим помощник для вас и вашей семьи. В ней содержится множество витаминов, которые будут поддерживать ваш иммунитет. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна огородница

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Вам понадобится: 

  • капуста; 
  • морковь;
  • лавровый лист;
  • душистый перец;
  • черный перец; 
  • соль.

Способ приготовления 

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Капуста и соль. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Для квашения берем капусту поздних сортов. Ее нужно помыть и снять верхние листья. 

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту необходимо нашинковать. Также нужно натереть морковь, на каждый килограмм капусты понадобится от 50 до 100 граммов моркови. 

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Капусту лучше нарезать не сильними мелкими полосками, так она будет лучше кваситься. 

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Морковь и перец. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее капусту нужно немного помять, это нужно для того, чтобы капуста пустила сок. 

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Капуста и банка. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Затем к капусте добавляем морковь, 10 горошин черного перца и 5 горошин душистого перца. Также добавляем 3 столовые ложки каменной соли. 

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Капуста в банке. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Теперь складываем капусту в трехлитровые банки. Далее сверху кладем лавровый лист. Капусту нужно укладывать очень плотно. 

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Капуста в банках. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Когда капуста уложена в банку, нужно добавить сок из емкости, в которой была капуста. 

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Прокалывание капусты. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Оставляем капусту кваситься при комнатной температуре на 4-7 дней. В процессе брожения нужно иногда открывать крышки, чтобы выходил газ. Также нужно будет делать в капусте проколы до самого дня банки. 

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Квашеная капуста. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее перемешиваем капусту в холодильник или прохладное место для хранения. 

Раньше мы писали о квашеных зеленых помидорах с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.

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