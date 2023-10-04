Бюджетный и полезный рецепт квашеной капусты на зиму — видео

Самый простой рецепт квашеной капусты в трехлитровой банке
Такая капуста готовится без сахара и уксуса в собственном соку. Это ферменнтированный полезный продукт, который станет настоящим помощник для вас и вашей семьи. В ней содержится множество витаминов, которые будут поддерживать ваш иммунитет.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна огородница.
Вам понадобится:
- капуста;
- морковь;
- лавровый лист;
- душистый перец;
- черный перец;
- соль.
Способ приготовления
Для квашения берем капусту поздних сортов. Ее нужно помыть и снять верхние листья.
Капусту необходимо нашинковать. Также нужно натереть морковь, на каждый килограмм капусты понадобится от 50 до 100 граммов моркови.
Капусту лучше нарезать не сильними мелкими полосками, так она будет лучше кваситься.
Далее капусту нужно немного помять, это нужно для того, чтобы капуста пустила сок.
Затем к капусте добавляем морковь, 10 горошин черного перца и 5 горошин душистого перца. Также добавляем 3 столовые ложки каменной соли.
Теперь складываем капусту в трехлитровые банки. Далее сверху кладем лавровый лист. Капусту нужно укладывать очень плотно.
Когда капуста уложена в банку, нужно добавить сок из емкости, в которой была капуста.
Оставляем капусту кваситься при комнатной температуре на 4-7 дней. В процессе брожения нужно иногда открывать крышки, чтобы выходил газ. Также нужно будет делать в капусте проколы до самого дня банки.
Далее перемешиваем капусту в холодильник или прохладное место для хранения.
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