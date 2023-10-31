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Найпростіший ідеальний рецепт шарлотки з яблуками

31 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Проста шарлотка з яблук — відео рецепт
Пиріг з яблуками. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шарлотка – найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг, який буквально тане у роті, а готується дуже швидко. Неймовірний аромат пирога наповнює всю кухню і стає так складно дочекатися, коли вже можна буде насолодитися шарлоткою з чашкою чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яблука (бажано кислі) 500-600 г;
  • цукор 160 гр;
  • борошно 160 гр;
  • яйця 4 великі;
  • сіль 1 щіпка.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати яблука кубиками. Яблука краще купувати кислих сортів.

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Інгредієнти для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити яйця з цукром та 1 щіпкою солі у світлу густу масу.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щоб переконатися, що маса вже добре збилася, проведіть лінію, якщо вона залишається видимою протягом 1-2 секунд, а потім розтікається, яйця з цукром вже добре збиті. Якщо слід від міксера відразу розтікається, то потрібно збивати ще.

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Підготовка яблук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просіяти борошно і акуратно перемішати лопаткою рухами знизу вгору. З бісквітним тестом потрібно обережно працювати, щоб зберегти його легкість.

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Консистенція тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму вистелити пергаментом або змастити вершковим маслом, припорошити борошном. Вилити 1,2 частину тіста, викласти половину яблук, зверху залити тістом і викласти яблука, що залишилися.

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Форма для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо нарізати яблука кубиками, то можна їх додати в тісто, акуратно перемішати і потім викласти всю масу у форму для випікання.

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Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати протягом 25-40 хвилин при температурі 180 градусів.

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Пиріг у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожна духовка пече по-різному, перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.

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Пиріг з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.

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