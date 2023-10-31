Проста шарлотка з яблук — відео рецепт

Найпростіший ідеальний рецепт шарлотки з яблуками
Шарлотка – найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг, який буквально тане у роті, а готується дуже швидко. Неймовірний аромат пирога наповнює всю кухню і стає так складно дочекатися, коли вже можна буде насолодитися шарлоткою з чашкою чаю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яблука (бажано кислі) 500-600 г;
- цукор 160 гр;
- борошно 160 гр;
- яйця 4 великі;
- сіль 1 щіпка.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати яблука кубиками. Яблука краще купувати кислих сортів.
Збити яйця з цукром та 1 щіпкою солі у світлу густу масу.
Щоб переконатися, що маса вже добре збилася, проведіть лінію, якщо вона залишається видимою протягом 1-2 секунд, а потім розтікається, яйця з цукром вже добре збиті. Якщо слід від міксера відразу розтікається, то потрібно збивати ще.
Просіяти борошно і акуратно перемішати лопаткою рухами знизу вгору. З бісквітним тестом потрібно обережно працювати, щоб зберегти його легкість.
Форму вистелити пергаментом або змастити вершковим маслом, припорошити борошном. Вилити 1,2 частину тіста, викласти половину яблук, зверху залити тістом і викласти яблука, що залишилися.
Якщо нарізати яблука кубиками, то можна їх додати в тісто, акуратно перемішати і потім викласти всю масу у форму для випікання.
Випікати протягом 25-40 хвилин при температурі 180 градусів.
Кожна духовка пече по-різному, перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.
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