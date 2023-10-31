Проста шарлотка з яблук — відео рецепт

Пиріг з яблуками. Фото: Freepik

Шарлотка – найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг, який буквально тане у роті, а готується дуже швидко. Неймовірний аромат пирога наповнює всю кухню і стає так складно дочекатися, коли вже можна буде насолодитися шарлоткою з чашкою чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яблука (бажано кислі) 500-600 г;

цукор 160 гр;

борошно 160 гр;

яйця 4 великі;

сіль 1 щіпка.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати яблука кубиками. Яблука краще купувати кислих сортів.

Інгредієнти для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити яйця з цукром та 1 щіпкою солі у світлу густу масу.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Щоб переконатися, що маса вже добре збилася, проведіть лінію, якщо вона залишається видимою протягом 1-2 секунд, а потім розтікається, яйця з цукром вже добре збиті. Якщо слід від міксера відразу розтікається, то потрібно збивати ще.

Підготовка яблук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просіяти борошно і акуратно перемішати лопаткою рухами знизу вгору. З бісквітним тестом потрібно обережно працювати, щоб зберегти його легкість.

Консистенція тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму вистелити пергаментом або змастити вершковим маслом, припорошити борошном. Вилити 1,2 частину тіста, викласти половину яблук, зверху залити тістом і викласти яблука, що залишилися.

Форма для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо нарізати яблука кубиками, то можна їх додати в тісто, акуратно перемішати і потім викласти всю масу у форму для випікання.

Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати протягом 25-40 хвилин при температурі 180 градусів.

Пиріг у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Кожна духовка пече по-різному, перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.

Пиріг з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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