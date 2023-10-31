Простая шарлотка из яблок — видео рецепт

Самый простой идеальный рецепт шарлотки с яблоками
Шарлотка – самый простой и самый вкусный яблочный пирог, который буквально тает во рту, а готовится очень быстро. Невероятный аромат пирога наполняет всю кухню, и становится так сложно дождаться, когда уже можно будет насладиться шарлоткой с чашкой чая.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яблоки (желательно кислые) 500-600 гр;
- сахар 160 гр;
- мука 160 гр;
- яйца 4 большие;
- соль 1 щепотка.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать яблоки дольками или кубиками. Яблоки лучше брать кислых сортов.
Взбить яйца с сахаром и 1 щепоткой соли в светлую густую массу.
Чтобы убедиться, что масса уже хорошо взбилась, проведите линию венчиком, если она остается видимой в течение 1-2 секунд, а потом растекается, то яйца с сахаром уже хорошо взбиты. Если же след от миксера сразу растекается, то нужно взбивать еще.
Просеять муку и аккуратно перемешать лопаткой движениями снизу вверх. С бисквитным тестом нужно работать осторожно, чтобы сохранить его воздушность.
Форму выстелить пергаментом или смазать сливочным маслом, припылить мукой. Вылить 1,2 часть теста, выложить половину яблок нарезанных дольками, сверху залить тестом и выложить оставшиеся яблоки.
Если нарезать яблоки кубиками, то можно их добавить в тесто, аккуратно перемешать и потом выложить всю массу в форму для выпекания.
Выпекать в течение 25-40 минут при температуре 180 градусов.
Каждая духовка печет по-разному, проверяйте готовность деревянной шпажкой.
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