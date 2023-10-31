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Самый простой идеальный рецепт шарлотки с яблоками

31 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простая шарлотка из яблок — видео рецепт
Пирог с яблоками. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шарлотка – самый простой и самый вкусный яблочный пирог, который буквально тает во рту, а готовится очень быстро. Невероятный аромат пирога наполняет всю кухню, и становится так сложно дождаться, когда уже можно будет насладиться шарлоткой с чашкой чая. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яблоки (желательно кислые) 500-600 гр;
  • сахар 160 гр;
  • мука 160 гр;
  • яйца 4 большие;
  • соль 1 щепотка.

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать яблоки дольками или кубиками. Яблоки лучше брать кислых сортов.

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Ингредиенты для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить яйца с сахаром и 1 щепоткой соли в светлую густую массу.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Чтобы убедиться, что масса уже хорошо взбилась, проведите линию венчиком, если она остается видимой в течение 1-2 секунд, а потом растекается, то яйца с сахаром уже хорошо взбиты. Если же след от миксера сразу растекается, то нужно взбивать еще. 

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Подготовка яблок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Просеять муку и аккуратно перемешать лопаткой движениями снизу вверх. С бисквитным тестом нужно работать осторожно, чтобы сохранить его воздушность.

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Консистнция теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму выстелить пергаментом или смазать сливочным маслом, припылить мукой. Вылить 1,2 часть теста, выложить половину яблок нарезанных дольками, сверху залить тестом и выложить оставшиеся яблоки. 

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Форма для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если нарезать яблоки кубиками, то можно их добавить в тесто, аккуратно перемешать и потом выложить всю массу в форму для выпекания.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать в течение 25-40 минут при температуре 180 градусов.

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Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Каждая духовка печет по-разному, проверяйте готовность деревянной шпажкой. 

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Пирог с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про простой рецепт медовика за 30 минут, без раскатки коржей. 

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