Вдалий рецепт квашеної капусти —відео

Квашена капуста. Фото: Freepik

Коли ви спробуєте заквасити капусту за цим рецептом, ви більше не будете квасити інакше. Найпростіший рецепт без цукру та оцту в банцы. Виходить просто, смачно та корисно, обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

2-2,5 кг капусти;

1 невелика морква;

1 ст. солі.

Спосіб приготування

Для цього рецепту ідеально підійде капуста пізнього дозрівання. Краще вибрати капусту вагою не менше одного кілограма, такі плоди зазвичай найсмачніші.

Качан капусти. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Спочатку з капусти видаляємо верхнє листя. Далі потрібно розрізати капусту і нашанкувати будь-яким зручним способом.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Нашинковану капусту перекладаємо в глибоку велику ємність.

Натерта морква. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер потрібно помити та почистити моркву. Її потрібно натерти на тертці для моркви по-корейськи або на звичайній великій тертці.

Ложка солі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Натерту моркву перекладаємо до капусти. Далі моркву та капусту потрібно ретельно перем'яти, щоб вона пустила сік.

Капуста у банці. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Квасити капусту будемо у трилітровій банці. Для цього рецепту також потрібно взяти звичайну сіль. Для однієї трилітрової банки нам знадобиться одна столова ложка солі. Капусту укладаємо шарами у банку і пересипаємо сіллю. Банку будемо заповнювати не до кінця, оскільки потрібно залишити місце для соку, який утворюватиметься під час квашення.

Капуста у банці. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Банку потрібно розмістити на плоскій тарілці та залишити при кімнатній температурі. Через 12 годин після початку процесу бродіння капуста виділить достатньо соку.

Сік капусти. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Іноді соку може виділятися не дуже багато, тоді можна долити трохи кип'яченої води кімнатної температури, щоб вона повністю покрила поверхню капусти.

Сік капусти. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Не забувайте, що процес квашення супроводжується газоутворенням, тому щодня капусту необхідно проколювати до дна банки. Це необхідно для того, щоб у капусти не з'явився неприємний запах.

Квашена капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Через 3 дні капуста зазвичай готова, але готовність потрібно визначати за смаком. Далі банку закриваємо кришкою і відправляємо зберігати в холодильник чи льох.

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