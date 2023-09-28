Вдалий рецепт квашеної капусти —відео

Найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти
Коли ви спробуєте заквасити капусту за цим рецептом, ви більше не будете квасити інакше. Найпростіший рецепт без цукру та оцту в банцы. Виходить просто, смачно та корисно, обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 2-2,5 кг капусти;
- 1 невелика морква;
- 1 ст. солі.
Спосіб приготування
Для цього рецепту ідеально підійде капуста пізнього дозрівання. Краще вибрати капусту вагою не менше одного кілограма, такі плоди зазвичай найсмачніші.
Спочатку з капусти видаляємо верхнє листя. Далі потрібно розрізати капусту і нашанкувати будь-яким зручним способом.
Нашинковану капусту перекладаємо в глибоку велику ємність.
Тепер потрібно помити та почистити моркву. Її потрібно натерти на тертці для моркви по-корейськи або на звичайній великій тертці.
Натерту моркву перекладаємо до капусти. Далі моркву та капусту потрібно ретельно перем'яти, щоб вона пустила сік.
Квасити капусту будемо у трилітровій банці. Для цього рецепту також потрібно взяти звичайну сіль. Для однієї трилітрової банки нам знадобиться одна столова ложка солі. Капусту укладаємо шарами у банку і пересипаємо сіллю. Банку будемо заповнювати не до кінця, оскільки потрібно залишити місце для соку, який утворюватиметься під час квашення.
Банку потрібно розмістити на плоскій тарілці та залишити при кімнатній температурі. Через 12 годин після початку процесу бродіння капуста виділить достатньо соку.
Іноді соку може виділятися не дуже багато, тоді можна долити трохи кип'яченої води кімнатної температури, щоб вона повністю покрила поверхню капусти.
Не забувайте, що процес квашення супроводжується газоутворенням, тому щодня капусту необхідно проколювати до дна банки. Це необхідно для того, щоб у капусти не з'явився неприємний запах.
Через 3 дні капуста зазвичай готова, але готовність потрібно визначати за смаком. Далі банку закриваємо кришкою і відправляємо зберігати в холодильник чи льох.
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