Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти arrow

Найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти

28 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вдалий рецепт квашеної капусти —відео
Квашена капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Коли ви спробуєте заквасити капусту за цим рецептом, ви більше не будете квасити інакше. Найпростіший рецепт без цукру та оцту в банцы. Виходить просто, смачно та корисно, обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 2-2,5 кг капусти;
  • 1 невелика морква;
  • 1 ст. солі.

Спосіб приготування

Для цього рецепту ідеально підійде капуста пізнього дозрівання. Краще вибрати капусту вагою не менше одного кілограма, такі плоди зазвичай найсмачніші.

null
Качан капусти. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Спочатку з капусти видаляємо верхнє листя. Далі потрібно розрізати капусту і нашанкувати будь-яким зручним способом.

null
Нарізана капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Нашинковану капусту перекладаємо в глибоку велику ємність.

null
Натерта морква. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Тепер потрібно помити та почистити моркву. Її потрібно натерти на тертці для моркви по-корейськи або на звичайній великій тертці.

null
Ложка солі. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Натерту моркву перекладаємо до капусти. Далі моркву та капусту потрібно ретельно перем'яти, щоб вона пустила сік.

null
Капуста у банці. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Квасити капусту будемо у трилітровій банці. Для цього рецепту також потрібно взяти звичайну сіль. Для однієї трилітрової банки нам знадобиться одна столова ложка солі. Капусту укладаємо шарами у банку і пересипаємо сіллю. Банку будемо заповнювати не до кінця, оскільки потрібно залишити місце для соку, який утворюватиметься під час квашення.

null
Капуста у банці. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Банку потрібно розмістити на плоскій тарілці та залишити при кімнатній температурі. Через 12 годин після початку процесу бродіння капуста виділить достатньо соку.

null
Сік капусти. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Іноді соку може виділятися не дуже багато, тоді можна долити трохи кип'яченої води кімнатної температури, щоб вона повністю покрила поверхню капусти.

null
Сік капусти. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Не забувайте, що процес квашення супроводжується газоутворенням, тому щодня капусту необхідно проколювати до дна банки. Це необхідно для того, щоб у капусти не з'явився неприємний запах.

null
Квашена капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Через 3 дні капуста зазвичай готова, але готовність потрібно визначати за смаком. Далі банку закриваємо кришкою і відправляємо зберігати в холодильник чи льох.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво. Інтерв’ю з депутатом Железняком

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз