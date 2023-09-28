Удачный рецепт квашенной капусты — видео

Самый простой и вкусный рецепт квашеной капусты
Когда вы попробуете заквасить капусту по этому рецепту, вы больше не будете квасить по другому. Самый простой рецепт без сахара и уксуса в банке. Получается просто, вкусно и полезно, обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 2-2,5 кг капусты;
- 1 небольшая морковь;
- 1 ст.л. соли.
Способ приготовления
Для этого рецепта идеально подойдет капуста позднего созревания. Лучше выбрать капусту весом не менее одного килограмма, таки плоды обычно самые вкусные.
Сначала с капусты удаляем верхние листья. Далее нужно разрезать капусту и нашинковать любым удобным способом.
Нашинкованную капусту перекладываем в глубокую большую емкость.
Теперь нужно помыть и почистить морковь. Ее нужно натереть на терке для моркови по-корейски или на обычной крупной терке.
Натертую морковь перекладываем к капусте. Далее морковь и капусту нужно тщательно перемять, чтобы она пустила сок.
Квасить капусту будем в трехлитровой банке. Для этого рецепта также нужно взять обычную соль. Для одной трехлитровой банки нам потребуется одна столовая ложка соли. Капусту укладываем слоями в банку и пересыпаем солью. Банку будет заполнять не до самого конца, поскольку нужно оставить место для сока, который будет образовываться во время квашения.
Банку нужно разместить на плоской тарелке и оставить при комнатной температуре. Спустя 12 часов после начала процесса брожения капуста выделит достаточно сока.
Иногда сока может выделяться не очень много, тогда можно долить немного кипяченой воды комнатной температуры, чтобы она полность покрыла поверхность капусты.
Не забывайте, что процесс квашения сопровождается газообразованием, поэтому ежедневно капусту необходимо прокалывать до дна банка. Это необходимо для того, чтобы у капусты не появилось неприятного запаха.
Через 3 дня капуста как правило готовая, но готовность нужно определять по вкусу. Далее банку закрываем крышкой и отправляем хранить в холодильник или в погреб.
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