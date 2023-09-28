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Самый простой и вкусный рецепт квашеной капусты

28 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удачный рецепт квашенной капусты — видео
Квашеная капуста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Когда вы попробуете заквасить капусту по этому рецепту, вы больше не будете квасить по другому. Самый простой рецепт без сахара и уксуса в банке. Получается просто, вкусно и полезно, обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • 2-2,5 кг капусты;
  • 1 небольшая морковь;
  • 1 ст.л. соли.

Способ приготовления 

Для этого рецепта идеально подойдет капуста позднего созревания. Лучше выбрать капусту весом не менее одного килограмма, таки плоды обычно самые вкусные. 

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Качан капусты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Сначала с капусты удаляем верхние листья. Далее нужно разрезать капусту и нашинковать любым удобным способом. 

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Нарезанная капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Нашинкованную капусту перекладываем в глубокую большую емкость. 

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Натертая морковь. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Теперь нужно помыть и почистить морковь. Ее нужно натереть на терке для моркови по-корейски или на обычной крупной терке. 

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Ложка соли. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Натертую морковь перекладываем к капусте. Далее морковь и капусту нужно тщательно перемять, чтобы она пустила сок. 

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Капуста в банке. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Квасить капусту будем в трехлитровой банке. Для этого рецепта также нужно взять обычную соль.  Для одной трехлитровой банки нам потребуется одна столовая ложка соли. Капусту укладываем слоями в банку и пересыпаем солью. Банку будет заполнять не до самого конца, поскольку нужно оставить место для сока, который будет образовываться во время квашения. 

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Капуста в банке. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Банку нужно разместить на плоской тарелке и оставить при комнатной температуре. Спустя 12 часов после начала процесса брожения капуста выделит достаточно сока. 

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Сок капусты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Иногда сока может выделяться не очень много, тогда можно долить немного кипяченой воды комнатной температуры, чтобы она полность покрыла поверхность капусты. 

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Сок капусты. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Не забывайте, что процесс квашения сопровождается газообразованием, поэтому ежедневно капусту необходимо прокалывать до дна банка. Это необходимо для того, чтобы у капусты не появилось неприятного запаха. 

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Квашеная капуста. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Через 3 дня капуста как правило готовая, но готовность нужно определять по вкусу. Далее банку закрываем крышкой и отправляем хранить в холодильник или в погреб. 

Ранее мы писали про квашеные зеленые помидоры с капустой по карпатскому рецепту. Помидоры и капуста просто идеально дополняют друг друга и получаются невероятно вкусными.

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