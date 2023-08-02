Борщ у банку заправка на зиму — відео рецепт

Заправки для борщу на зиму. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Таке заправлення для борщу буде справжнім помічником на кухні. Щоб узимку приготувати смачний борщ вам потрібно буде лише відкрити банку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

3 літри том. соку;

2 головки часнику;

2 кг буряків;

Вага: 0,5 кг. морква;

Вага: 0,5 кг. цибуля;

Вага: 0,5 кг. солодкий перець;

1 ч. ложка солі;

2 ч. ложки цукру;

0.5 ч. ложки перець чорний мелений;

за 10 шт. запашного та чорного горошком перцю;

5 лаврових листків;

пучок зелені;

оцет 9% у кожну банку 1 літр - столова ложка;

0.5 л. банку - 1 чайна ложка.

Спосіб приготування

Для початку необхідно підготувати усі овочі. Буряк нарізати тонкою соломкою, моркву натерти на великій тертці, цибулю порізати кубиком і солодкий перець кубиком, або як вам зручно. Також потрібно приготувати томатне пюре або домашній томатний сік.

Продукти приготування заправки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Цибулю і моркву обсмажуємо на олії. Найкраще це робити на різних сковорідках.

Цибуля і морква. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Перекладаємо все в ємність, в якій все разом гаситиме. Додаємо лавровий лист та перець горошком.

Помідори та часник. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Додаємо томатне пюре та ставимо на плиту для закипання.

Додавання буряків. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Після того, як вся маса закипіла, додаємо буряк і доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин.

Додавання часнику. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Додаємо часник та солодкий перець, сіль, цукор, перець. Уся маса має поваритися ще 10 хвилин.

Маса для заправки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Ріжемо зелень і додаємо до маси, все разом має варитись ще 10 хвилин.

Зелень у заправці. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

У кожну банку необхідно налити по ложці оцту.

Розливання заправки банками. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі розливаємо все по банках і ставимо стерилізуватися на 15-20 хвилин.

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