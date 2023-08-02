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Найпростіший і найшвидший рецепт заправки для борщу на зиму

2 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Борщ у банку заправка на зиму — відео рецепт
Заправки для борщу на зиму. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Таке заправлення для борщу буде справжнім помічником на кухні. Щоб узимку приготувати смачний борщ вам потрібно буде лише відкрити банку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться:

  • 3 літри том. соку;
  • 2 головки часнику;
  • 2 кг буряків;
  • Вага: 0,5 кг. морква;
  • Вага: 0,5 кг. цибуля;
  • Вага: 0,5 кг. солодкий перець;
  • 1 ч. ложка солі;
  • 2 ч. ложки цукру;
  • 0.5 ч. ложки перець чорний мелений;
  • за 10 шт. запашного та чорного горошком перцю;
  • 5 лаврових листків;
  • пучок зелені;
  • оцет 9% у кожну банку 1 літр - столова ложка;
  • 0.5 л. банку - 1 чайна ложка.

Спосіб приготування

Для початку необхідно підготувати усі овочі. Буряк нарізати тонкою соломкою, моркву натерти на великій тертці, цибулю порізати кубиком і солодкий перець кубиком, або як вам зручно. Також потрібно приготувати томатне пюре або домашній томатний сік.

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Продукти приготування заправки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Цибулю і моркву обсмажуємо на олії. Найкраще це робити на різних сковорідках.

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Цибуля і морква. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Перекладаємо все в ємність, в якій все разом гаситиме. Додаємо лавровий лист та перець горошком.

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Помідори та часник. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Додаємо томатне пюре та ставимо на плиту для закипання.

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Додавання буряків. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Після того, як вся маса закипіла, додаємо буряк і доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин.

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Додавання часнику. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Додаємо часник та солодкий перець, сіль, цукор, перець. Уся маса має поваритися ще 10 хвилин.

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Маса для заправки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Ріжемо зелень і додаємо до маси, все разом має варитись ще 10 хвилин.

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Зелень у заправці. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

У кожну банку необхідно налити по ложці оцту.

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Розливання заправки банками. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі розливаємо все по банках і ставимо стерилізуватися на 15-20 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт квашених огірків у пляшці. Спосіб закваски огірків на зиму у пластиковій пляшці дуже зручний. Не всі мають скляні банки у великих кількостях, особливо в сезон консервації, а ось пластикові пляшки знайдуться в кожному будинку.

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