Борщ у банку заправка на зиму — відео рецепт

Найпростіший і найшвидший рецепт заправки для борщу на зиму
Таке заправлення для борщу буде справжнім помічником на кухні. Щоб узимку приготувати смачний борщ вам потрібно буде лише відкрити банку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Вам знадобиться:
- 3 літри том. соку;
- 2 головки часнику;
- 2 кг буряків;
- Вага: 0,5 кг. морква;
- Вага: 0,5 кг. цибуля;
- Вага: 0,5 кг. солодкий перець;
- 1 ч. ложка солі;
- 2 ч. ложки цукру;
- 0.5 ч. ложки перець чорний мелений;
- за 10 шт. запашного та чорного горошком перцю;
- 5 лаврових листків;
- пучок зелені;
- оцет 9% у кожну банку 1 літр - столова ложка;
- 0.5 л. банку - 1 чайна ложка.
Спосіб приготування
Для початку необхідно підготувати усі овочі. Буряк нарізати тонкою соломкою, моркву натерти на великій тертці, цибулю порізати кубиком і солодкий перець кубиком, або як вам зручно. Також потрібно приготувати томатне пюре або домашній томатний сік.
Цибулю і моркву обсмажуємо на олії. Найкраще це робити на різних сковорідках.
Перекладаємо все в ємність, в якій все разом гаситиме. Додаємо лавровий лист та перець горошком.
Додаємо томатне пюре та ставимо на плиту для закипання.
Після того, як вся маса закипіла, додаємо буряк і доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин.
Додаємо часник та солодкий перець, сіль, цукор, перець. Уся маса має поваритися ще 10 хвилин.
Ріжемо зелень і додаємо до маси, все разом має варитись ще 10 хвилин.
У кожну банку необхідно налити по ложці оцту.
Далі розливаємо все по банках і ставимо стерилізуватися на 15-20 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт квашених огірків у пляшці. Спосіб закваски огірків на зиму у пластиковій пляшці дуже зручний. Не всі мають скляні банки у великих кількостях, особливо в сезон консервації, а ось пластикові пляшки знайдуться в кожному будинку.