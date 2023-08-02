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Самый простой и быстрый рецепт заправки для борща на зиму

2 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Борщ в банке заправка на зиму — видео рецепт
Заправка для борща на зиму. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая заправка для борща будет настоящим помощником на кухне. Чтобы зимой приготовить вкусный борщ вам нужно будет всего лишь открыть банку. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится: 

  • 3 литра том. сока;
  • 2 головки чеснока;
  • 2 кг, свеклы;
  • 0,5 кг. морковь;
  • 0,5 кг. лук;
  • 0,5 кг. сладкий перец;
  • 1 ч. ложка соли;
  • 2 ч. ложки сахара;
  • 0.5 ч. ложки перец черный молотый;
  • по 10 шт. душистого и черного горошком перца;
  • 5 лавровых листиков;
  • пучок зелени;
  • уксус 9 % в каждую банку 1 литр — столовая ложка;
  • 0.5 л. банка — 1 чайная ложка.

Способ приготовления 

Для начала необходимо подготовить все овощи. Свеклу нарезать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке, лук порезать кубиком и сладкий перец также кубиком, или как вам удобно. Также предварительно нужно приготовить томатное пюре или домашний томатный сок. 

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Продукты для приготовления заправки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Лук и морковку обжариваем на растительном масле. Лучше это делать на разных сковородках. 

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Лук и морковь. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Перекладываем все в емкость, в которой будет все вместе тушить. Добавляем лавровый лист и перец горошком. 

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Помидоры и чеснок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Добавляем томатное пюре и ставим на плиту для закипания. 

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Добавление свеклы. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

После того, как вся масса закипела добавляем свеклу и доводим до кипения и варим 5 минут. 

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Добавление чеснока. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Добавляем чеснок и сладкий перец, соль, сахар, перец. Вся масса должна повариться еще 10 минут. 

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Масса для заправки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Режем зелень и добавляем к массе, все вместе должно вариться еще 10 минут. 

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Зелень в заправке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В каждую банку необходимо налить по ложке уксуса.

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Разливание заправки по банкам. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее разливаем все по банкам и ставим стерилизоваться на 15-20 минут. 

Ранее мы писали про рецепт квашеных огурцов в бутылке. Способ закваски огурцов на зиму в пластиковой бутылке очень удобный. Не у всех есть стеклянные банки в больших количествах, особенно в сезон консервации, а вот пластиковые бутылки найдутся в каждом доме. 

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