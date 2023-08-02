Борщ в банке заправка на зиму — видео рецепт

Заправка для борща на зиму. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Такая заправка для борща будет настоящим помощником на кухне. Чтобы зимой приготовить вкусный борщ вам нужно будет всего лишь открыть банку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится:

3 литра том. сока;

2 головки чеснока;

2 кг, свеклы;

0,5 кг. морковь;

0,5 кг. лук;

0,5 кг. сладкий перец;

1 ч. ложка соли;

2 ч. ложки сахара;

0.5 ч. ложки перец черный молотый;

по 10 шт. душистого и черного горошком перца;

5 лавровых листиков;

пучок зелени;

уксус 9 % в каждую банку 1 литр — столовая ложка;

0.5 л. банка — 1 чайная ложка.

Способ приготовления

Для начала необходимо подготовить все овощи. Свеклу нарезать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке, лук порезать кубиком и сладкий перец также кубиком, или как вам удобно. Также предварительно нужно приготовить томатное пюре или домашний томатный сок.

Продукты для приготовления заправки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Лук и морковку обжариваем на растительном масле. Лучше это делать на разных сковородках.

Лук и морковь. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Перекладываем все в емкость, в которой будет все вместе тушить. Добавляем лавровый лист и перец горошком.

Помидоры и чеснок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Добавляем томатное пюре и ставим на плиту для закипания.

Добавление свеклы. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

После того, как вся масса закипела добавляем свеклу и доводим до кипения и варим 5 минут.

Добавление чеснока. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Добавляем чеснок и сладкий перец, соль, сахар, перец. Вся масса должна повариться еще 10 минут.

Масса для заправки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Режем зелень и добавляем к массе, все вместе должно вариться еще 10 минут.

Зелень в заправке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В каждую банку необходимо налить по ложке уксуса.

Разливание заправки по банкам. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее разливаем все по банкам и ставим стерилизоваться на 15-20 минут.

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