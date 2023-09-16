Корисний суп з сочевиці на осінь від застуд — відео рецепт

Суп із сочевиці. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Через відсутність сонця, тепла та вітамінів наше здоров’я може часом ослабнути. Щоб зміцнити всю сім’ю, пропонуємо приготувати цей смачний та перевірений суп. Імбир, часник, цибуля, сочевиця та спеції нададуть всім нам нових сил.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вдома Смачніше.

Читайте також:

Вам знадобиться:

1 середня цибулина;

1 середня морквина;

шматочок свіжого імбиру;

1 зубчик часнику;

300 г курячого м’яса (стегна, гомілки без кістки);

200 г помаранчевої сочевиці;

олія для смаження;

паприка солодка та гостра, кумин (коріандр), кориця, сіль;

1200 мл води;

зелень (я люблю свіжий коріандр);

грінки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати всі продукти. Нарізаємо цибулю на дрібні кубики.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Потім потрібно нарізати моркву на трохи більші кубики.

Нарізана морква. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Потім потрібно почистити імбир та натерти на дрібній терці. Також потрібно натерти часник.

Шматочки курятини. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

М'ясо курки нарізаємо кубиком.

Тертий імбир. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Нам знадобиться стакан сочевиці. Її потрібно промити 2-3 рази.

Сочевиця для супу. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

На середній вогонь ставимо кастрюлю з товстим дном. Додаємо олію та відправляємо туди цибулю.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Коли цибуля трохи підсмажиться, додаємо часник та імбир. Смажимо все разом протягом 1 хвилини.

Сочевиця, цибуля, морква та курятина. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Потім додаємо моркву, сіль, перець та інші спеції за смаком. Також за рецептом потрібно додати маленьку дрібку кориці.

Сочевиця в бульйоні. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Додаємо м'ясо. Все ретельно перемішати. Далі додаємо сочевицю та додаємо воду. Все ретельно перемішати. Додаємо лавровий лист.

Суп з сочевиці. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Варити потрібно протягом 20 хвилин. Накриваємо кришкою та залишаємо настоятися.

Суп можна подавати зі свіжими грінками.

Раніше ми писали про супер рецепт смачного супу з фрикадельками із секретною порадою. Ви дізнаєтесь, як зробити смак супу насиченим, скільки варити овочі для бульйону та чому насправді не обов'язково їсти перші страви щодня.