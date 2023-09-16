Корисний суп з сочевиці на осінь від застуд — відео рецепт

Найкращий смачний суп із сочевиці: імунна система скаже дякую
Через відсутність сонця, тепла та вітамінів наше здоров’я може часом ослабнути. Щоб зміцнити всю сім’ю, пропонуємо приготувати цей смачний та перевірений суп. Імбир, часник, цибуля, сочевиця та спеції нададуть всім нам нових сил.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Вдома Смачніше.
Вам знадобиться:
- 1 середня цибулина;
- 1 середня морквина;
- шматочок свіжого імбиру;
- 1 зубчик часнику;
- 300 г курячого м’яса (стегна, гомілки без кістки);
- 200 г помаранчевої сочевиці;
- олія для смаження;
- паприка солодка та гостра, кумин (коріандр), кориця, сіль;
- 1200 мл води;
- зелень (я люблю свіжий коріандр);
- грінки.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати всі продукти. Нарізаємо цибулю на дрібні кубики.
Потім потрібно нарізати моркву на трохи більші кубики.
Потім потрібно почистити імбир та натерти на дрібній терці. Також потрібно натерти часник.
М'ясо курки нарізаємо кубиком.
Нам знадобиться стакан сочевиці. Її потрібно промити 2-3 рази.
На середній вогонь ставимо кастрюлю з товстим дном. Додаємо олію та відправляємо туди цибулю.
Коли цибуля трохи підсмажиться, додаємо часник та імбир. Смажимо все разом протягом 1 хвилини.
Потім додаємо моркву, сіль, перець та інші спеції за смаком. Також за рецептом потрібно додати маленьку дрібку кориці.
Додаємо м'ясо. Все ретельно перемішати. Далі додаємо сочевицю та додаємо воду. Все ретельно перемішати. Додаємо лавровий лист.
Варити потрібно протягом 20 хвилин. Накриваємо кришкою та залишаємо настоятися.
Суп можна подавати зі свіжими грінками.
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