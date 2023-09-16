Полезный суп из чечевицы на осень от простуд — видео рецепт

Лучший вкусный суп из чечевицы: иммунная система скажет спасибо
Из-за отсутствия солнца, тепла и витаминов наше здоровье может ослабнуть. Чтобы укрепить здоровье семьи, предлагаем приготовить этот вкусный и проверенный суп. Имбирь, чеснок, лук, чечевица и специи придадут нам новых сил.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Дома Вкуснее .
Вам понадобится:
- 1 средняя луковица;
- 1 средняя морковка;
- кусочек свежего имбиря;
- 1 зубчик чеснока;
- 300 г куриного мяса (бедра, голени без кости);
- 200 г оранжевой чечевицы;
- масло для жарки;
- паприка сладкая и острая, кумин (кориандр), корица, соль;
- 1200 мл воды;
- зелень (я люблю свежий кориандр);
- гренки.
Способ приготовления
Поначалу необходимо приготовить все продукты. Нарезаем лук на маленькие кубики.
Затем нужно нарезать морковь на чуть более крупные кубики.
Затем нужно почистить имбирь и натереть на мелкой терке. Также нужно натереть чеснок.
Мясо курицы нарезаем кубиком.
Нам понадобится стакан чечевицы. Ее нужно промыть 2-3 раза.
На средний огонь ставим кастрюлю с толстым дном. Добавляем растительное масло и отправляем туда лук.
Когда лук немного поджарится, добавляем чеснок и имбирь. Жарим все вместе в течение 1 минуты.
Затем добавляем морковь, соль, перец и другие специи по вкусу. Также по рецепту нужно добавить маленькую щепотку корицы.
Добавляем мясо. Все тщательно перемешать. Далее добавляем чечевицу и добавляем воду. Все тщательно перемешать. Добавляем лавровый лист.
Варить нужно в течение 20 минут. Накрываем крышкой и оставляем настояться.
Суп можно подавать со свежими гренками.
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