Полезный суп из чечевицы на осень от простуд — видео рецепт

Суп из чечевицы. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Из-за отсутствия солнца, тепла и витаминов наше здоровье может ослабнуть. Чтобы укрепить здоровье семьи, предлагаем приготовить этот вкусный и проверенный суп. Имбирь, чеснок, лук, чечевица и специи придадут нам новых сил.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дома Вкуснее .

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Вам понадобится:

1 средняя луковица;

1 средняя морковка;

кусочек свежего имбиря;

1 зубчик чеснока;

300 г куриного мяса (бедра, голени без кости);

200 г оранжевой чечевицы;

масло для жарки;

паприка сладкая и острая, кумин (кориандр), корица, соль;

1200 мл воды;

зелень (я люблю свежий кориандр);

гренки.

Способ приготовления

Поначалу необходимо приготовить все продукты. Нарезаем лук на маленькие кубики.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Затем нужно нарезать морковь на чуть более крупные кубики.

Нарезанная морковь. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Затем нужно почистить имбирь и натереть на мелкой терке. Также нужно натереть чеснок.

Кусочки курицы. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Мясо курицы нарезаем кубиком.

Тертый имбирь. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Нам понадобится стакан чечевицы. Ее нужно промыть 2-3 раза.

Чечевица для супа. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

На средний огонь ставим кастрюлю с толстым дном. Добавляем растительное масло и отправляем туда лук.

Жареный лук. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Когда лук немного поджарится, добавляем чеснок и имбирь. Жарим все вместе в течение 1 минуты.

Чечевица, лук, морковь и курица. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Затем добавляем морковь, соль, перец и другие специи по вкусу. Также по рецепту нужно добавить маленькую щепотку корицы.

Чечевица в бульоне. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Добавляем мясо. Все тщательно перемешать. Далее добавляем чечевицу и добавляем воду. Все тщательно перемешать. Добавляем лавровый лист.

Суп из чечевицы. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Варить нужно в течение 20 минут. Накрываем крышкой и оставляем настояться.

Суп можно подавать со свежими гренками.

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