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Лучший вкусный суп из чечевицы: иммунная система скажет спасибо

16 сентября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезный суп из чечевицы на осень от простуд — видео рецепт
Суп из чечевицы. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Из-за отсутствия солнца, тепла и витаминов наше здоровье может ослабнуть. Чтобы укрепить здоровье семьи, предлагаем приготовить этот вкусный и проверенный суп. Имбирь, чеснок, лук, чечевица и специи придадут нам новых сил.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дома Вкуснее .

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Вам понадобится:

  • 1 средняя луковица;
  • 1 средняя морковка;
  • кусочек свежего имбиря;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 300 г куриного мяса (бедра, голени без кости);
  • 200 г оранжевой чечевицы;
  • масло для жарки;
  • паприка сладкая и острая, кумин (кориандр), корица, соль;
  • 1200 мл воды;
  • зелень (я люблю свежий кориандр);
  • гренки.

Способ приготовления

Поначалу необходимо приготовить все продукты. Нарезаем лук на маленькие кубики.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Затем нужно нарезать морковь на чуть более крупные кубики.

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Нарезанная морковь. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Затем нужно почистить имбирь и натереть на мелкой терке. Также нужно натереть чеснок.

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Кусочки курицы. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Мясо курицы нарезаем кубиком.

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Тертый имбирь. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Нам понадобится стакан чечевицы. Ее нужно промыть 2-3 раза.

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Чечевица для супа. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

На средний огонь ставим кастрюлю с толстым дном. Добавляем растительное масло и отправляем туда лук.

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Жареный лук. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Когда лук немного поджарится, добавляем чеснок и имбирь. Жарим все вместе в течение 1 минуты.

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Чечевица, лук, морковь и курица. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Затем добавляем морковь, соль, перец и другие специи по вкусу. Также по рецепту нужно добавить маленькую щепотку корицы.

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Чечевица в бульоне. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Добавляем мясо. Все тщательно перемешать. Далее добавляем чечевицу и добавляем воду. Все тщательно перемешать. Добавляем лавровый лист.

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Суп из чечевицы. Фото: YouTube @vdoma_smachnishe

Варить нужно в течение 20 минут. Накрываем крышкой и оставляем настояться.

Суп можно подавать со свежими гренками.

Раньше мы писали о супер рецепте вкусного супа с фрикадельками с секретным советом. Вы узнаете, как сделать вкус супа насыщенным, сколько варить овощи для бульона и почему на самом деле не обязательно есть первые блюда каждый день.

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