Кабачки на зиму з смачним соусом до макарон — відео рецепт

Салат з кабачків. Фото: Freepik

Найулюбленіший салат з кабачків, який полюбився багатьом родинам. Ідеально підходить до гарнірів і закуски. Готується просто, а взимку відкривається першим. За літо багато господинь, які знайомі з цим рецептом готують одразу кілька партій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

Читайте також:

Вам знадобиться (продукти з розрахунком на вихід: 3-3,5 л):

кабачки 3 кг. (чистої ваги);

кетчуп чилі 1п. (270 г.);

кетчуп лагідний 1 п. (270 г.);

вода 100 мл;

оцет 100 мл;

олія 100 мл;

цукор 200 г;

сіль 1 ст.л;

часник 3 гол.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати кабачки, якщо шкірка в кабачка тонка, то очищати її не потрібно, а якщо вона вже товста, то краще прибрати разом з насінням. Нарізаємо кубиками.

Кабачки кубиком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі складаємо кабачки в одну ємність, додаємо цукор, оцет, воду та олію без запаху. Також потрібно посолити.

Кабачки та кетчуп. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В цьому рецепті використовується магазинний кетчуп лагідний та чилі. Все потрібно ретельно перемішати.

Салат з кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі ставимо кабачки на вогонь, накриваємо кришкою та чекаємо поки закипить. З моменту закипання потрібно гарно перемішати та варити протягом 40 хвилин. Періодично потрібно помішувати.

Салат з кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Після 40 хвилин додаємо подрібнений часник і ще варимо протягом 10 хвилин.

Салат в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім розкладаємо салат по банках, накриваємо кришками.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Салат потрібно простерилізувати протягом 10 хвилин з моменту закипання.

Готовий салат. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закриваємо салат та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт салату на зиму з кабачків "Татарська пісня". Багатьом буде знайомий цей рецепт, він вже давно завоював популярність серед господинь.