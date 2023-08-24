Кабачки на зиму з смачним соусом до макарон — відео рецепт

Найкращий салат з кабачків на зиму перевірений роками
Найулюбленіший салат з кабачків, який полюбився багатьом родинам. Ідеально підходить до гарнірів і закуски. Готується просто, а взимку відкривається першим. За літо багато господинь, які знайомі з цим рецептом готують одразу кілька партій.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться (продукти з розрахунком на вихід: 3-3,5 л):
- кабачки 3 кг. (чистої ваги);
- кетчуп чилі 1п. (270 г.);
- кетчуп лагідний 1 п. (270 г.);
- вода 100 мл;
- оцет 100 мл;
- олія 100 мл;
- цукор 200 г;
- сіль 1 ст.л;
- часник 3 гол.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати кабачки, якщо шкірка в кабачка тонка, то очищати її не потрібно, а якщо вона вже товста, то краще прибрати разом з насінням. Нарізаємо кубиками.
Далі складаємо кабачки в одну ємність, додаємо цукор, оцет, воду та олію без запаху. Також потрібно посолити.
В цьому рецепті використовується магазинний кетчуп лагідний та чилі. Все потрібно ретельно перемішати.
Далі ставимо кабачки на вогонь, накриваємо кришкою та чекаємо поки закипить. З моменту закипання потрібно гарно перемішати та варити протягом 40 хвилин. Періодично потрібно помішувати.
Після 40 хвилин додаємо подрібнений часник і ще варимо протягом 10 хвилин.
Потім розкладаємо салат по банках, накриваємо кришками.
Салат потрібно простерилізувати протягом 10 хвилин з моменту закипання.
Закриваємо салат та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт салату на зиму з кабачків "Татарська пісня". Багатьом буде знайомий цей рецепт, він вже давно завоював популярність серед господинь.