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Найкращий салат з кабачків на зиму перевірений роками

24 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кабачки на зиму з смачним соусом до макарон — відео рецепт
Салат з кабачків. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Найулюбленіший салат з кабачків, який полюбився багатьом родинам. Ідеально підходить до гарнірів і закуски. Готується просто, а взимку відкривається першим. За літо багато господинь, які знайомі з цим рецептом готують одразу кілька партій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться (продукти з розрахунком на вихід: 3-3,5 л):

  • кабачки 3 кг. (чистої ваги);
  • кетчуп чилі 1п. (270 г.);
  • кетчуп лагідний  1 п. (270 г.);
  • вода 100 мл;
  • оцет 100 мл;
  • олія 100 мл;
  • цукор 200 г;
  • сіль 1 ст.л;
  • часник 3 гол.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати кабачки, якщо шкірка в кабачка тонка, то очищати її не потрібно, а якщо вона вже товста, то краще прибрати разом з насінням. Нарізаємо кубиками. 

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Кабачки кубиком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі складаємо кабачки в одну ємність, додаємо цукор, оцет, воду та олію без запаху. Також потрібно посолити.

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Кабачки та кетчуп. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В цьому рецепті використовується магазинний кетчуп лагідний та чилі. Все потрібно ретельно перемішати. 

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Салат з кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі ставимо кабачки на вогонь, накриваємо кришкою та чекаємо поки закипить. З моменту закипання потрібно гарно перемішати та варити протягом 40 хвилин. Періодично потрібно помішувати. 

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Салат з кабачків. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Після 40 хвилин додаємо подрібнений часник і ще варимо протягом 10 хвилин. 

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Салат в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім розкладаємо салат по банках, накриваємо кришками. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Салат потрібно простерилізувати протягом 10 хвилин з моменту закипання. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закриваємо салат та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт салату на зиму з кабачків "Татарська пісня". Багатьом буде знайомий цей рецепт, він вже давно завоював популярність серед господинь.

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