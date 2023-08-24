Кабачки на зиму с вкусным соусом к макаронам — відео рецепт

Лучший салат из кабачков на зиму проверен годами
Самый любимый салат из кабачков, полюбившийся многим семьям. Идеально подходит к гарнирам и закускам. Готовится просто, а зимой открывается первым. За лето многие хозяйки, которые знакомы с этим рецептом готовят сразу несколько партий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится (продукты с расчетом на выход: 3-3,5 л):
- кабачки 3кг. (чистый вес);
- кетчуп чили 1п. (270 г.);
- кетчуп кроток 1 п. (270 г.);
- вода 100мл;
- уксус 100 мл;
- масло 100 мл;
- сахар 200 г;
- соль 1 ст.л;
- чеснок 3 гл.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать кабачки, если кожура у кабачка тонкая, то очищать ее не нужно, а если она уже толстая, то лучше убрать вместе с семенами. Нарезаем кубиками.
Далее складываем кабачки в одну емкость, добавляем сахар, уксус, воду и растительное масло без запаха. Также нужно посолить.
В этом рецепте используется магазинный кетчуп "лагідний" и чили. Всё нужно тщательно перемешать.
Далее ставим кабачки на огонь, накрываем крышкой и ждем, пока закипит. С момента закипания нужно хорошо перемешать и варить в течение 40 минут. Периодически нужно помешивать.
После 40 минут добавляем измельченный чеснок и еще варим в течение 10 минут.
Затем раскладываем салат по баночкам, накрываем крышками.
Салат следует простерилизовать в течение 10 минут с момента закипания.
Закрываем салат и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте салата на зиму из кабачков "Татарская песня". Многим будет знаком этот рецепт, он уже давно завоевал популярность среди хозяек.