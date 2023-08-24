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Лучший салат из кабачков на зиму проверен годами

24 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кабачки на зиму с вкусным соусом к макаронам — відео рецепт
Салат из кабачков. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Самый любимый салат из кабачков, полюбившийся многим семьям. Идеально подходит к гарнирам и закускам. Готовится просто, а зимой открывается первым. За лето многие хозяйки, которые знакомы с этим рецептом готовят сразу несколько партий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится (продукты с расчетом на выход: 3-3,5 л):

  • кабачки 3кг. (чистый вес);
  • кетчуп чили 1п. (270 г.);
  • кетчуп кроток 1 п. (270 г.);
  • вода 100мл;
  • уксус 100 мл;
  • масло 100 мл;
  • сахар 200 г;
  • соль 1 ст.л;
  • чеснок 3 гл.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать кабачки, если кожура у кабачка тонкая, то очищать ее не нужно, а если она уже толстая, то лучше убрать вместе с семенами. Нарезаем кубиками.

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Кабачки с кубиком. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее складываем кабачки в одну емкость, добавляем сахар, уксус, воду и растительное масло без запаха. Также нужно посолить.

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Кабачки и кетчуп. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В этом рецепте используется магазинный кетчуп "лагідний" и чили. Всё нужно тщательно перемешать.

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Салат из кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее ставим кабачки на огонь, накрываем крышкой и ждем, пока закипит. С момента закипания нужно хорошо перемешать и варить в течение 40 минут. Периодически нужно помешивать.

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Салат из кабачков. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

После 40 минут добавляем измельченный чеснок и еще варим в течение 10 минут.

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Салат в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем раскладываем салат по баночкам, накрываем крышками.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Салат следует простерилизовать в течение 10 минут с момента закипания.

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Готовый салат. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закрываем салат и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте салата на зиму из кабачков "Татарская песня". Многим будет знаком этот рецепт, он уже давно завоевал популярность среди хозяек.

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