Унікальний рецепт паштету з грибами — відео рецепт

Найкращий рецепт паштету з квасолі з грибами
Унікальний квасолевий паштет з грибами, який по-справжньому відкриває смак української автентичної кухні. Його приготування не займає багато часу, але має свої обов'язкові правила, яких необхідно дотримуватися, щоб паштет був однорідним, легко намазувався та мав приємний смак і вигляд.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- квасоля (відварена) 500 г;
- гриби білі сушені 15 г;
- опеньки сушені 15 г;
- цибуля 1 шт.;
- морква 1 шт.;
- олія 70 г;
- вода, в якій замочувалися білі гриби 150 200 мл;
- сіль;
- перець до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно залити сушені гриби на 30 хвилин.
Розігріваємо пательню та смажимо цибулю та натерту моркву. Олії на пательні повинно бути багато.
Далі нарізаємо гриби та додаємо до цибулі та моркви. Все ретельно перемішати та додати сіль і перець.
Далі беремо воду, в якій замочувалися гриби, та додаємо до пательні.
Тепер додаємо відварену квасолю. Все ретельно перемішати.
Коли все разом протушкувалося на пательні, перекладаємо в чашу блендера та робимо паштет.
Перебиваємо все до стану пюре, щоб не було грудочок.
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