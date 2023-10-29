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Найкращий рецепт паштету з квасолі з грибами

29 жовтня 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Унікальний рецепт паштету з грибами — відео рецепт
Паштету з грибами. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Унікальний квасолевий паштет з грибами, який по-справжньому відкриває смак української автентичної кухні. Його приготування не займає багато часу, але має свої обов'язкові правила, яких необхідно дотримуватися, щоб паштет був однорідним, легко намазувався та мав приємний смак і вигляд. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • квасоля (відварена) 500 г;
  • гриби білі сушені 15 г;
  • опеньки сушені 15 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • морква 1 шт.;
  • олія 70 г;
  • вода, в якій замочувалися білі гриби 150 200 мл;
  • сіль;
  • перець до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно залити сушені гриби на 30 хвилин.

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Лісові гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Розігріваємо пательню та смажимо цибулю та натерту моркву. Олії на пательні повинно бути багато. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо гриби та додаємо до цибулі та моркви. Все ретельно перемішати та додати сіль і перець. 

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Лісові гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо воду, в якій замочувалися гриби, та додаємо до пательні. 

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Гриби, морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер додаємо відварену квасолю. Все ретельно перемішати. 

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Додавання фасолі. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли все разом протушкувалося на пательні, перекладаємо в чашу блендера та робимо паштет.

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Паштет з фасолі та грибів. Фото: YouTube @UkraineFood

Перебиваємо все до стану пюре, щоб не було грудочок. 

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Паштет з фасолі та грибів. Фото: YouTube @UkraineFood

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