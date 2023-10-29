Унікальний рецепт паштету з грибами — відео рецепт

Паштету з грибами. Фото: YouTube @UkraineFood

Унікальний квасолевий паштет з грибами, який по-справжньому відкриває смак української автентичної кухні. Його приготування не займає багато часу, але має свої обов'язкові правила, яких необхідно дотримуватися, щоб паштет був однорідним, легко намазувався та мав приємний смак і вигляд.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

квасоля (відварена) 500 г;

гриби білі сушені 15 г;

опеньки сушені 15 г;

цибуля 1 шт.;

морква 1 шт.;

олія 70 г;

вода, в якій замочувалися білі гриби 150 200 мл;

сіль;

перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно залити сушені гриби на 30 хвилин.

Лісові гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Розігріваємо пательню та смажимо цибулю та натерту моркву. Олії на пательні повинно бути багато.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо гриби та додаємо до цибулі та моркви. Все ретельно перемішати та додати сіль і перець.

Лісові гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі беремо воду, в якій замочувалися гриби, та додаємо до пательні.

Гриби, морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер додаємо відварену квасолю. Все ретельно перемішати.

Додавання фасолі. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли все разом протушкувалося на пательні, перекладаємо в чашу блендера та робимо паштет.

Паштет з фасолі та грибів. Фото: YouTube @UkraineFood

Перебиваємо все до стану пюре, щоб не було грудочок.

Паштет з фасолі та грибів. Фото: YouTube @UkraineFood

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