Уникальный рецепт паштета с грибами — видео рецепт

Лучший рецепт паштета из фасоли с грибами
Уникальный фасолевый паштет с грибами, который по-настоящему открывает вкус украинской аутентичной кухни. Его приготовление не занимает много времени, но имеет свои обязательные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы паштет был однородным, легко намазывался и имел приятный вкус и вид.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- фасоль (отварная) 500 гр;
- грибы белые сушеные 15 гр;
- опята сушеные 15 гр;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- масло 70 гр;
- вода, в которой замачивались белые грибы 150—200 мл;
- соль;
- перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно залить сушеные грибы на 30 минут.
Разогреваем сковороду, жарим лук и натертую морковь. Масла на сковороде должно быть много.
Затем нарезаем грибы и добавляем к луку и моркови. Все тщательно перемешать, добавить соль и перец.
Далее берем воду в которой замачивались грибы и добавляем в сковороду.
Теперь добавляем отварную фасоль. Все тщательно перемешать.
Когда все вместе протушилось на сковороде, перекладываем в чашу блендера и делаем паштет.
Перебиваем все до состояния пюре, чтобы не было комочков.
Раньше мы писали идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии.
Читайте Новини.LIVE!