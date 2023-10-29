Уникальный рецепт паштета с грибами — видео рецепт

Паштета с грибами. Фото: YouTube @UkraineFood

Уникальный фасолевый паштет с грибами, который по-настоящему открывает вкус украинской аутентичной кухни. Его приготовление не занимает много времени, но имеет свои обязательные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы паштет был однородным, легко намазывался и имел приятный вкус и вид.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

фасоль (отварная) 500 гр;

грибы белые сушеные 15 гр;

опята сушеные 15 гр;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

масло 70 гр;

вода, в которой замачивались белые грибы 150—200 мл;

соль;

перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно залить сушеные грибы на 30 минут.

Лесные грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Разогреваем сковороду, жарим лук и натертую морковь. Масла на сковороде должно быть много.

Морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нарезаем грибы и добавляем к луку и моркови. Все тщательно перемешать, добавить соль и перец.

Лесные грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее берем воду в которой замачивались грибы и добавляем в сковороду.

Грибы, морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь добавляем отварную фасоль. Все тщательно перемешать.

Добавление фасоли. Фото: YouTube @UkraineFood

Когда все вместе протушилось на сковороде, перекладываем в чашу блендера и делаем паштет.

Паштет из фасоли и грибов. Фото: YouTube @UkraineFood

Перебиваем все до состояния пюре, чтобы не было комочков.

Паштет из фасоли и грибов. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали идеальный рецепт вкусного паштета из скумбрии.