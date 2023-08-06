Мариновані овочі без оцту — відео рецепт

Найкращий карпатський рецепт: мариновані овочі на зиму без оцту
Сьогодні рецептів заготовлення асорті на зиму більше, ніж достатньо для того, щоб забезпечити смачними овочами всю сім'ю аж до наступного сезону. Комбінуючи овочі межу собою, можна отримати велику кількість смачного заготовлення. Так, для приготування овочевого асорті на зиму можна використовувати помідори, болгарський перець, цибуля, морква, кабачки, спаржеву квасолю, цвітну капусту, зелений горошок, баклажани та багато інших овочів
Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.
Для 3-х літрової банки вам знадобиться:
- кріп 1 гілочка;
- огірки 400 г;
- цибуля 0,5 шт;
- цвітна капуста 0,5 головки або кабачок;
- перець болгарський 2 шт;
- помідори 700-800 г;
- часник 3 зубчики;
- корінь хрону 1 шт;
- гострий перець 2 кусочки;
- петрушка 1 гілочка.
Для маринаду вам знадобиться:
- вода 1,5 л. на 3-х літрову банку;
- перець духмяним горошком 2-3 шт;
- перець чорний горошком 3-4 шт;
- лавровий листок 1 шт;
- цукор 100 г;
- сіль 50 г;
- лимонна кислота 7,5 г.
Спосіб приготування
Для початку потрібно підготувати овочі. На дно банки кладемо гілку кропу.
На них вкладаємо тверді овочі, спочатку огірки, перед тим, як використовувати огірки, їх потрібно залити холодною водою на пару годин.
Додаємо половинки цибулі та цвітну капусту.
Далі додаємо болгарський перець. З червоним або жовтим перцем буде виглядати дуже ефектно.
Далі додаємо помідори, щоб вони заповнили банку. Нарізаємо три зубчики часника. Від додасть гострого смаку. Додаємо шматочок хрону, гострий перець та гілочку петрушки.
Набравши все банки починаємо варити маринад. Для 6 литрів маринаду додаємо 200 грамів солі, перець горошком 10 штук, духмяного перцю 5 штук, 4 штуки лаврового листа, 400 грамів цукру та 30 грамів лимонної кислоти. Варимо 5 хвилин.
Далі розливаємо маринад по банках. Накриваємо кришки.
Починаємо стерилізувати банки протягом 20 хвилин.
Потім закриваємо банки та ставимо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму - це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню.