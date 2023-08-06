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Найкращий карпатський рецепт: мариновані овочі на зиму без оцту

6 серпня 2023 08:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Мариновані овочі без оцту — відео рецепт
Мариновані овочі. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сьогодні рецептів заготовлення асорті на зиму більше, ніж достатньо для того, щоб забезпечити смачними овочами всю сім'ю аж до наступного сезону. Комбінуючи овочі межу собою, можна отримати велику кількість смачного заготовлення. Так, для приготування овочевого асорті на зиму можна використовувати помідори, болгарський перець, цибуля, морква, кабачки, спаржеву квасолю, цвітну капусту, зелений горошок, баклажани та багато інших овочів

Рецепт опублікували на YouTube каналі КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ.

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Для 3-х літрової банки вам знадобиться: 

  • кріп 1 гілочка;
  • огірки 400 г;
  • цибуля 0,5 шт;
  • цвітна капуста 0,5 головки або кабачок;
  • перець болгарський 2 шт;
  • помідори 700-800 г;
  • часник 3 зубчики;
  • корінь хрону 1 шт;
  • гострий перець 2 кусочки;
  • петрушка 1 гілочка.

Для маринаду вам знадобиться: 

  • вода 1,5 л. на 3-х літрову банку;
  • перець духмяним горошком 2-3 шт;
  • перець чорний горошком 3-4 шт;
  • лавровий листок 1 шт;
  • цукор 100 г;
  • сіль 50 г;
  • лимонна кислота 7,5 г.

Спосіб приготування 

Для початку потрібно підготувати овочі. На дно банки кладемо гілку кропу. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

На них вкладаємо тверді овочі, спочатку огірки, перед тим, як використовувати огірки, їх потрібно залити холодною водою на пару годин. 

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Цвітна капуста в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Додаємо половинки цибулі та цвітну капусту. 

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Помідори в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо болгарський перець. З червоним або жовтим перцем буде виглядати дуже ефектно. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо помідори, щоб вони заповнили банку.  Нарізаємо три зубчики часника. Від додасть гострого смаку. Додаємо шматочок хрону, гострий перець та гілочку петрушки. 

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Зелень в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Набравши все банки починаємо варити маринад. Для 6 литрів маринаду додаємо 200 грамів солі, перець горошком 10 штук, духмяного перцю 5 штук, 4 штуки лаврового листа, 400 грамів цукру та 30 грамів лимонної кислоти. Варимо 5 хвилин. 

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Банки з овочами та маринад. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі розливаємо маринад по банках. Накриваємо кришки. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @UkraineFood

Починаємо стерилізувати банки протягом 20 хвилин. 

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Готове овочеве асорті. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім закриваємо банки та ставимо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму - це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню.

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