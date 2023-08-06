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Лучший карпатский рецепт: маринованные овощи на зиму без уксуса

6 августа 2023 08:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Маринованные овощи без уксуса — видео рецепт
Маринованные овощи. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сегодня рецептов приготовления ассорти на зиму больше, чем достаточно для того, чтобы обеспечить вкусными овощами всю семью вплоть до следующего сезона. Комбинируя овощи межу собой, можно получить большое количество вкусного приготовления. Так, для приготовления овощного ассорти на зиму можно использовать помидоры, болгарский перец, лук, морковь, кабачки, спаржевую фасоль, цветную капусту, зеленый горошек, баклажаны и многие другие овощи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале КАРПАТСКИЕ ШКВАРКИ.

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Для 3-х литровой банки вам понадобится:

  • укроп 1 веточка;
  • огурцы 400 г;
  • лук 0,5 шт;
  • цветная капуста 0,5 головки или кабачок;
  • перец болгарский 2 шт;
  • помидоры 700-800 г;
  • чеснок 3 зубчика;
  • корень хрена 1 шт;
  • острый перец 2 кусочка;
  • петрушка 1 веточка.

Для маринада вам понадобится:

  • вода 1,5л. на 3-х литровую банку;
  • перец душистым горошком 2-3 шт;
  • перец черный горошком 3-4 шт;
  • лавровый лист 1 шт;
  • сахар 100 г;
  • соль 50 г;
  • лимонная кислота 7,5 г.

Способ приготовления

Для начала нужно подготовить овощи. На дно банки кладем ветку укропа.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

На них укладываем твердые овощи, сначала огурцы, прежде чем использовать огурцы, их нужно залить холодной водой на пару часов.

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Цветная капуста в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем половинки лука и цветную капусту.

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Помидоры в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем болгарский перец. С красным или желтым перцем будет смотреться очень эффектно.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем добавляем помидоры, чтобы они заполнили банку. Нарезаем три зубчика чеснока. От придаст острый вкус. Добавляем кусочек хрена, острый перец и веточку петрушки.

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Зелень в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Набрав все банки, начинаем варить маринад. Для 6 литров маринада добавляем 200 г соли, перец горошком 10 штук, душистого перца 5 штук, 4 штуки лаврового листа, 400 г сахара и 30 г лимонной кислоты. Варим 5 минут.

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Банки с овощами и маринадом. Фото: YouTube @UkraineFood

Дальше разливаем маринад по банкам. Накрываем крышки.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @UkraineFood

Начинаем стерилизовать банки в течение 20 минут.

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Готовое овощное ассорти. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем закрываем банки и ставим до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму – это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению.

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