Такі котлети виходять дуже соковитими та смачними — відео рецепт

Найкращі рублені котлети з курячого філе із сиром
Сьогодні приготуємо дуже смачні рублені котлети з курячого філе із сиром. Такі котлетки особливо сподобаються дітям.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 300 г;
- сир твердий — 80 г;
- яйце — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1,3 ч.л.;
- часний сушений — 1 дрібка;
- борошно — 1 ст.л.;
- олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати куряче філе дуже дрібно. Краще використовувати свіже охолоджене філе, а не заморожене.
Твердий сир потрібно натерти на тертці.
Цибулю потрібно порізати дуже дрібно або також натерти на тертці.
Далі потрібно змішати куряче філе із сиром та цибулею та додати куряче яйце. Додайте сіль та спеції за смаком, добре перемішайте.
Тепер додайте трохи борошна та також добре перемішайте.
Сковорідку розігрійте з невеликою кількість рослинної олії та викладаєйте котлети.
Смажити потрібно з обох боків до готовності.
Занадто довго котлети смажити не потрібно, тому що вони втратять свою соковитість.
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