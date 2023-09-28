Такі котлети виходять дуже соковитими та смачними — відео рецепт

Курячі котлети. Фото: google

Сьогодні приготуємо дуже смачні рублені котлети з курячого філе із сиром. Такі котлетки особливо сподобаються дітям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 300 г;

сир твердий — 80 г;

яйце — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль — 1,3 ч.л.;

часний сушений — 1 дрібка;

борошно — 1 ст.л.;

олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати куряче філе дуже дрібно. Краще використовувати свіже охолоджене філе, а не заморожене.

Складові для котлет. Фото: YouTube @smachna_storinka

Твердий сир потрібно натерти на тертці.

Куряче філе. Фото: YouTube @smachna_storinka

Цибулю потрібно порізати дуже дрібно або також натерти на тертці.

Тертий сир. Фото: YouTube @smachna_storinka

Далі потрібно змішати куряче філе із сиром та цибулею та додати куряче яйце. Додайте сіль та спеції за смаком, добре перемішайте.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @smachna_storinka

Тепер додайте трохи борошна та також добре перемішайте.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @smachna_storinka

Сковорідку розігрійте з невеликою кількість рослинної олії та викладаєйте котлети.

Додаання борошна. Фото: YouTube @smachna_storinka

Смажити потрібно з обох боків до готовності.

Смаження котлет. Фото: YouTube @smachna_storinka

Занадто довго котлети смажити не потрібно, тому що вони втратять свою соковитість.

Смажені рублені котлети. Фото: YouTube @smachna_storinka

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