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Найкращі рублені котлети з курячого філе із сиром

28 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Такі котлети виходять дуже соковитими та смачними — відео рецепт
Курячі котлети. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сьогодні приготуємо дуже смачні рублені котлети з курячого філе із сиром. Такі котлетки особливо сподобаються дітям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе — 300 г;
  • сир твердий — 80 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1,3  ч.л.;
  • часний сушений — 1 дрібка;
  • борошно — 1 ст.л.;
  • олія — 2 ст. л. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати куряче філе дуже дрібно. Краще використовувати свіже охолоджене філе, а не заморожене. 

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Складові для котлет. Фото: YouTube @smachna_storinka

Твердий сир потрібно натерти на тертці. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @smachna_storinka

Цибулю потрібно порізати дуже дрібно або також натерти на тертці. 

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Тертий сир. Фото: YouTube @smachna_storinka

Далі потрібно змішати куряче філе із сиром та цибулею та додати куряче яйце. Додайте сіль та спеції за смаком, добре перемішайте. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @smachna_storinka

Тепер додайте трохи борошна та також добре перемішайте. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @smachna_storinka

Сковорідку розігрійте з невеликою кількість рослинної олії та викладаєйте котлети. 

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Додаання борошна. Фото: YouTube @smachna_storinka

Смажити потрібно з обох боків до готовності.

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Смаження котлет. Фото: YouTube @smachna_storinka

Занадто довго котлети смажити не потрібно, тому що вони втратять свою соковитість. 

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Смажені рублені котлети. Фото: YouTube @smachna_storinka

Раніше ми писали про рецепт українських мазуриків, які виходять, як котлети. Смачна страва Полісся та Волині. Мазурики — це дуже проста у виконанні страва, яка прийшла з кухні Полісся та Волині. Вони нагадують дуже соковиті котлети. Обов'язково спробуйте приготувати. 

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