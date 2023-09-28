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Лучшие рубленые котлеты из куриного филе с сыром

28 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Такие котлеты получаются очень сочными и вкусными — видео рецепт
Куриные котлеты. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сегодня приготовим вкуснейшие рубленые котлеты из куриного филе с сыром. Такие котлетки особенно понравятся детям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 300 г;
  • сыр твердый — 80 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1.3 ч.л.;
  • часной сушеный — 1 щепотка;
  • мука — 1 ст.л.;
  • масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриное филе очень мелко. Лучше использовать свежее охлажденное филе, а не замороженное.

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Составляющие для котлет. Фото: YouTube @smachna_storinka

Твердый сыр нужно натереть на терке.

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Куриное филе. Фото: YouTube @smachna_storinka

Лук нужно порезать очень мелко или натереть на терке.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @smachna_storinka

Далее нужно смешать куриное филе с сыром и луком и добавить куриное яйцо. Добавить соль и специи по вкусу, хорошо перемешать.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @smachna_storinka

Теперь добавьте немного муки и хорошо перемешайте.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @smachna_storinka

Сковороду разогрейте с небольшим количеством растительного масла и выкладывайте котлеты.

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Добавление муки. Фото: YouTube @smachna_storinka

Жарить нужно с обеих сторон до готовности.

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Жарение котлет. Фото: YouTube @smachna_storinka

Слишком долго жарить котлеты не нужно, потому что они потеряют свою сочность.

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Жареные рубленные котлеты. Фото: YouTube @smachna_storinka

Раньше мы писали о рецепте украинских мазуриков, которые выходят как котлеты. Вкусное блюдо Полесья и Волыни. Мазурики — это очень простое в исполнении блюдо, которое пришло из кухни Полесья и Волыни. Они напоминают очень сочные котлеты. Обязательно попытайтесь приготовить.

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