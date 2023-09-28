Такие котлеты получаются очень сочными и вкусными — видео рецепт

Лучшие рубленые котлеты из куриного филе с сыром
Сегодня приготовим вкуснейшие рубленые котлеты из куриного филе с сыром. Такие котлетки особенно понравятся детям.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.
Вам понадобится:
- куриное филе — 300 г;
- сыр твердый — 80 г;
- яйцо — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль — 1.3 ч.л.;
- часной сушеный — 1 щепотка;
- мука — 1 ст.л.;
- масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать куриное филе очень мелко. Лучше использовать свежее охлажденное филе, а не замороженное.
Твердый сыр нужно натереть на терке.
Лук нужно порезать очень мелко или натереть на терке.
Далее нужно смешать куриное филе с сыром и луком и добавить куриное яйцо. Добавить соль и специи по вкусу, хорошо перемешать.
Теперь добавьте немного муки и хорошо перемешайте.
Сковороду разогрейте с небольшим количеством растительного масла и выкладывайте котлеты.
Жарить нужно с обеих сторон до готовности.
Слишком долго жарить котлеты не нужно, потому что они потеряют свою сочность.
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