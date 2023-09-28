Такие котлеты получаются очень сочными и вкусными — видео рецепт

Куриные котлеты. Фото: google

Сегодня приготовим вкуснейшие рубленые котлеты из куриного филе с сыром. Такие котлетки особенно понравятся детям.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

куриное филе — 300 г;

сыр твердый — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

соль — 1.3 ч.л.;

часной сушеный — 1 щепотка;

мука — 1 ст.л.;

масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриное филе очень мелко. Лучше использовать свежее охлажденное филе, а не замороженное.

Составляющие для котлет. Фото: YouTube @smachna_storinka

Твердый сыр нужно натереть на терке.

Куриное филе. Фото: YouTube @smachna_storinka

Лук нужно порезать очень мелко или натереть на терке.

Тертый сыр. Фото: YouTube @smachna_storinka

Далее нужно смешать куриное филе с сыром и луком и добавить куриное яйцо. Добавить соль и специи по вкусу, хорошо перемешать.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @smachna_storinka

Теперь добавьте немного муки и хорошо перемешайте.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @smachna_storinka

Сковороду разогрейте с небольшим количеством растительного масла и выкладывайте котлеты.

Добавление муки. Фото: YouTube @smachna_storinka

Жарить нужно с обеих сторон до готовности.

Жарение котлет. Фото: YouTube @smachna_storinka

Слишком долго жарить котлеты не нужно, потому что они потеряют свою сочность.

Жареные рубленные котлеты. Фото: YouTube @smachna_storinka

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