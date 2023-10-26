Копчені ребра в ідеальному маринаді — відео рецепт

Найкращі копчені ребра за карпатським рецептом
У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як швидко замаринувати ребра та які брати спеції. Вартує коптити кусочками чи одним цілим шматком.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- ребра — 5 кг;
- маринад на 5 л води;
- сіль — 300 г;
- цукор — 100 г;
- лавровий листок — 3 шт.;
- перець горошком — 20 шт.;
- перець духмяний — 12 шт.;
- коріандр — 1 ч.л.;
- гвоздика — 5 шт.
Рецепт маринаду на 1 л води:
- сіль — 60 г;
- цукор — 20 г;
- лавровий листок — 1 шт.;
- перець горошком — 5 шт.;
- перець духмяний — 2 шт.;
- коріандр — 1 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити маринад. Для цього потрібно довести воду до кипіння, додти чорний перець горошком, духмяний перець, коріандр, гвоздику, лавроий лист, 100 грамів цукру та 300 грамів солі.
Дати маринаду покипіти протягом 10 хвилин.
Тепер маринад потрібно залишити до повного охолодження.
Тепер в більшу посудину кладемо ребра та заливаємо холодним маринадом.
Залишаємо ребра на дві доби, через одну добу потрібно буде все перемішати.
Через дві доби дістаємо наші ребра та нанизуємо їх на гачки, щоб все гарно просохло.
Тепер починаємо коптити ребра протягом 5-6 годин. Наші ребра готові.
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