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Найкращі копчені ребра за карпатським рецептом

26 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Копчені ребра в ідеальному маринаді — відео рецепт
Копчені ребра. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як швидко замаринувати ребра та які брати спеції. Вартує коптити кусочками чи одним цілим шматком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • ребра — 5 кг;
  • маринад на 5 л води;
  • сіль — 300 г;
  • цукор — 100 г;
  • лавровий листок — 3 шт.;
  • перець горошком — 20 шт.;
  • перець духмяний — 12 шт.;
  • коріандр — 1 ч.л.;
  • гвоздика — 5 шт.

Рецепт  маринаду на 1 л води:

  • сіль — 60 г;
  • цукор — 20 г;
  • лавровий листок — 1 шт.;
  • перець горошком — 5 шт.;
  • перець духмяний — 2 шт.;
  • коріандр — 1 г.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити маринад. Для цього потрібно довести воду до кипіння, додти чорний перець горошком, духмяний перець, коріандр, гвоздику, лавроий лист, 100 грамів цукру та 300 грамів солі. 

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

Дати маринаду покипіти протягом 10 хвилин. 

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Маринад для ребер. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер маринад потрібно залишити до повного охолодження. 

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Ребра в маринаді. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер в більшу посудину кладемо ребра та заливаємо холодним маринадом.

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Ребра після маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

Залишаємо ребра на дві доби, через одну добу потрібно буде все перемішати. 

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Ребра на гаках. Фото: YouTube @UkraineFood

Через дві доби дістаємо наші ребра та нанизуємо їх на гачки, щоб все гарно просохло. 

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Копчення ребер. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер починаємо коптити ребра протягом 5-6 годин. Наші ребра готові. 

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Копчені ребра. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за карпатським рецептом. 

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