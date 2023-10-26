Копчені ребра в ідеальному маринаді — відео рецепт

Копчені ребра. Фото: YouTube @UkraineFood

У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як швидко замаринувати ребра та які брати спеції. Вартує коптити кусочками чи одним цілим шматком.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

Читайте також:

Вам знадобиться:

ребра — 5 кг;

маринад на 5 л води;

сіль — 300 г;

цукор — 100 г;

лавровий листок — 3 шт.;

перець горошком — 20 шт.;

перець духмяний — 12 шт.;

коріандр — 1 ч.л.;

гвоздика — 5 шт.

Рецепт маринаду на 1 л води:

сіль — 60 г;

цукор — 20 г;

лавровий листок — 1 шт.;

перець горошком — 5 шт.;

перець духмяний — 2 шт.;

коріандр — 1 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити маринад. Для цього потрібно довести воду до кипіння, додти чорний перець горошком, духмяний перець, коріандр, гвоздику, лавроий лист, 100 грамів цукру та 300 грамів солі.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

Дати маринаду покипіти протягом 10 хвилин.

Маринад для ребер. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер маринад потрібно залишити до повного охолодження.

Ребра в маринаді. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер в більшу посудину кладемо ребра та заливаємо холодним маринадом.

Ребра після маринаду. Фото: YouTube @UkraineFood

Залишаємо ребра на дві доби, через одну добу потрібно буде все перемішати.

Ребра на гаках. Фото: YouTube @UkraineFood

Через дві доби дістаємо наші ребра та нанизуємо їх на гачки, щоб все гарно просохло.

Копчення ребер. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер починаємо коптити ребра протягом 5-6 годин. Наші ребра готові.

Копчені ребра. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за карпатським рецептом.