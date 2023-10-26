Копченые ребра в идеальном маринаде — видео рецепт

Лучшие копченые ребра по карпатскому рецепту
В этом рецепте вы узнаете, как быстро замариновать ребра и какие выбрать специи. Стоит коптить кусочками или одним целым куском.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- ребра — 5 кг;
- маринад на 5л. воды;
- соль — 300 г;
- сахар — 100 г;
- лавровый лист — 3 шт.;
- перец горошком — 20 шт.;
- перец душистый — 12 шт.;
- кориандр — 1 ч.л.;
- гвоздика — 5 шт.
Рецепт маринада на 1л. воды:
- соль — 60 г;
- сахар — 20 г;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец горошком — 5 шт.;
- перец душистый — 2 шт.;
- кориандр — 1 г.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить маринад. Для этого нужно довести воду до кипения, добавить черный перец горошком, душистый перец, кориандр, гвоздику, лавровый лист, 100 г сахара и 300 г соли.
Дать маринаду покипеть в течение 10 минут.
Теперь маринад нужно оставить до полного охлаждения.
Теперь в большую посуду кладем ребра и заливаем холодным маринадом.
Оставляем ребра двое суток, при этом через одни сутки нужно будет все перемешать.
Через двое суток достаем наши ребра и нанизываем их на крючки, чтобы все хорошо просохло.
Теперь начинаем коптить ребра в течение 5-6 часов. Наши ребра готовы.
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