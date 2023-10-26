Копченые ребра в идеальном маринаде — видео рецепт

Копченые ребра. Фото: YouTube @UkraineFood

В этом рецепте вы узнаете, как быстро замариновать ребра и какие выбрать специи. Стоит коптить кусочками или одним целым куском.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

ребра — 5 кг;

маринад на 5л. воды;

соль — 300 г;

сахар — 100 г;

лавровый лист — 3 шт.;

перец горошком — 20 шт.;

перец душистый — 12 шт.;

кориандр — 1 ч.л.;

гвоздика — 5 шт.

Рецепт маринада на 1л. воды:

соль — 60 г;

сахар — 20 г;

лавровый лист — 1 шт.;

перец горошком — 5 шт.;

перец душистый — 2 шт.;

кориандр — 1 г.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить маринад. Для этого нужно довести воду до кипения, добавить черный перец горошком, душистый перец, кориандр, гвоздику, лавровый лист, 100 г сахара и 300 г соли.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Дать маринаду покипеть в течение 10 минут.

Маринад для ребер. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь маринад нужно оставить до полного охлаждения.

Ребра в маринаде. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь в большую посуду кладем ребра и заливаем холодным маринадом.

Ребра после маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Оставляем ребра двое суток, при этом через одни сутки нужно будет все перемешать.

Ребра на крючьях. Фото: YouTube @UkraineFood

Через двое суток достаем наши ребра и нанизываем их на крючки, чтобы все хорошо просохло.

Копчение ребер. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь начинаем коптить ребра в течение 5-6 часов. Наши ребра готовы.

Копченые ребра. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по карпатскому рецепту.