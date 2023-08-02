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Найкращі часникові баклажани в томаті: простий рецепт

2 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Часникові баклажани на зиму — відео рецепт
Баклажани та часник. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така страва виходить не дуже гострим, але з чудовим часниковим смаком. Чудова закуска на зиму, яка кожному припаде до смаку. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться (вихід 4-5 півлітрових баночок):

  • 1.5 кг баклажанів;
  • 800 г томатного соку;
  • 125 гр соняшникової олії;
  • 3 головки часнику;
  • половинка гіркого перцю;
  • 60 гр цукру;
  • 25 гр солі;
  • 60 г оцту 9%;
  • 2-3 солодкого перцю;
  • петрушка маленький пучок;
  • запашний перець.

Спосіб приготування

Для початку потрібно вибрати правильні баклажани. Ніжка у баклажанів має бути вологою, якщо ніжка суха, то овоч буде гіркий.

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Баклажан із вологим хвостиком. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Беремо томатний сік та ставимо на плиту, його потрібно довести до кипіння.

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Томатний сік. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі поріжемо солодкий та гострий перець і додаємо в томатний сік.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Часник пропустимо через прес і також додаємо до томатного соку.

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Зелень у томатному соку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Додаємо запашний перець, цукор, сіль та олію. Нарізаємо зелень і також додаємо в каструлю. Доводимо до кипіння.

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Баклажани нарізані. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Починаємо нарізати баклажани. Необхідно нарізати товстими кільцями.

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Баклажани в каструлі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі укладаємо баклажани в каструлю шарами із томатним соком.

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Баклажани в каструлі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Ставимо на вогонь і дочекаємось, коли баклажани закиплять. Баклажани почнуть зменшуватись у розмірах.

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Баклажани в каструлі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

У гарячі стерилізовані банки засипаємо баклажани.

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Баклажани у банку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Накриваємо стерилізованою кришкою і закочуємо.

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Банк з баклажанами. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Залишаємо на добу в перевернутому вигляді до охолодження.

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню. Такий салат був дуже популярний багато років тому, але досі дійшло дуже багато варіацій цього рецепту. Пропонуємо вам той рецепт, який був багато років тому, наші бабусі зберегли його без змін.

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