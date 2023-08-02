Часникові баклажани на зиму — відео рецепт

Найкращі часникові баклажани в томаті: простий рецепт
Така страва виходить не дуже гострим, але з чудовим часниковим смаком. Чудова закуска на зиму, яка кожному припаде до смаку. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Вам знадобиться (вихід 4-5 півлітрових баночок):
- 1.5 кг баклажанів;
- 800 г томатного соку;
- 125 гр соняшникової олії;
- 3 головки часнику;
- половинка гіркого перцю;
- 60 гр цукру;
- 25 гр солі;
- 60 г оцту 9%;
- 2-3 солодкого перцю;
- петрушка маленький пучок;
- запашний перець.
Спосіб приготування
Для початку потрібно вибрати правильні баклажани. Ніжка у баклажанів має бути вологою, якщо ніжка суха, то овоч буде гіркий.
Беремо томатний сік та ставимо на плиту, його потрібно довести до кипіння.
Далі поріжемо солодкий та гострий перець і додаємо в томатний сік.
Часник пропустимо через прес і також додаємо до томатного соку.
Додаємо запашний перець, цукор, сіль та олію. Нарізаємо зелень і також додаємо в каструлю. Доводимо до кипіння.
Починаємо нарізати баклажани. Необхідно нарізати товстими кільцями.
Далі укладаємо баклажани в каструлю шарами із томатним соком.
Ставимо на вогонь і дочекаємось, коли баклажани закиплять. Баклажани почнуть зменшуватись у розмірах.
У гарячі стерилізовані банки засипаємо баклажани.
Накриваємо стерилізованою кришкою і закочуємо.
Залишаємо на добу в перевернутому вигляді до охолодження.
Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню. Такий салат був дуже популярний багато років тому, але досі дійшло дуже багато варіацій цього рецепту. Пропонуємо вам той рецепт, який був багато років тому, наші бабусі зберегли його без змін.