Часникові баклажани на зиму — відео рецепт

Баклажани та часник. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Така страва виходить не дуже гострим, але з чудовим часниковим смаком. Чудова закуска на зиму, яка кожному припаде до смаку. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться (вихід 4-5 півлітрових баночок):

1.5 кг баклажанів;

800 г томатного соку;

125 гр соняшникової олії;

3 головки часнику;

половинка гіркого перцю;

60 гр цукру;

25 гр солі;

60 г оцту 9%;

2-3 солодкого перцю;

петрушка маленький пучок;

запашний перець.

Спосіб приготування

Для початку потрібно вибрати правильні баклажани. Ніжка у баклажанів має бути вологою, якщо ніжка суха, то овоч буде гіркий.

Баклажан із вологим хвостиком. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Беремо томатний сік та ставимо на плиту, його потрібно довести до кипіння.

Томатний сік. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі поріжемо солодкий та гострий перець і додаємо в томатний сік.

Солодкий перець. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Часник пропустимо через прес і також додаємо до томатного соку.

Зелень у томатному соку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Додаємо запашний перець, цукор, сіль та олію. Нарізаємо зелень і також додаємо в каструлю. Доводимо до кипіння.

Баклажани нарізані. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Починаємо нарізати баклажани. Необхідно нарізати товстими кільцями.

Баклажани в каструлі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі укладаємо баклажани в каструлю шарами із томатним соком.

Баклажани в каструлі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Ставимо на вогонь і дочекаємось, коли баклажани закиплять. Баклажани почнуть зменшуватись у розмірах.

Баклажани в каструлі. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

У гарячі стерилізовані банки засипаємо баклажани.

Баклажани у банку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Накриваємо стерилізованою кришкою і закочуємо.

Банк з баклажанами. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Залишаємо на добу в перевернутому вигляді до охолодження.

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