Чесночные баклажаны на зиму — видео рецепт

Баклажаны и чеснок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Такое блюдо получается не очень острым, но с великолепным чесночным вкусом. Замечательная закуска на зиму, которая каждому придется по вкусу. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится (выход 4-5 пол литровых баночек):

1.5 кг баклажанов;

800 гр томатного сока;

125 гр подсолнечного масла;

3 головки чеснока;

половинка горького перца;

60 гр сахара;

25 гр соли;

60 гр уксуса 9 %;

2-3 сладкого перца;

петрушка маленький пучок;

душистый перец.

Способ приготовления

Для начала нужно выбрать правильные баклажаны. Ножка у баклажанов должны быть влажной, если ножка сухая, то овощ будет горький.

Баклажан с влажным хвостиком. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Берем томатный сок и ставим на плиту, его нужно довести до кипения.

Томатный сок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее порежем сладкий и острый перец и добавляем в томатный сок.

Сладкий перец. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Чеснок пропустим через пресс и также добавляем к томатному соку.

Зелень в томатном соке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Добавляем душистый перец, сахар, соль и растительное масло. Нарезаем зелень и также добавляем в кастрюлю. Доводим до кипения.

Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Начинаем нарезать баклажаны. Необходимо нарезать толстыми кольцами.

Баклажаны в кастрюле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее укладываем баклажаны в кастрюлю слоями с томатным соком.

Баклажаны в кастрюле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Ставим на огонь и дождемся, когда баклажаны закипят. Баклажаны начнут уменьшаться в размерах.

Баклажаны в кастрюле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В горячие стерилизованные банки засыпаем баклажаны.

Баклажаны в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Накрываем стерилизованной крышкой и закатываем.

Банка с баклажаными. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Оставляем на сутки в перевернутом виде до полного охлаждения.

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