Чесночные баклажаны на зиму — видео рецепт

Лучшие чесночные баклажаны в томате: простой рецепт
Такое блюдо получается не очень острым, но с великолепным чесночным вкусом. Замечательная закуска на зиму, которая каждому придется по вкусу. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.
Вам понадобится (выход 4-5 пол литровых баночек):
- 1.5 кг баклажанов;
- 800 гр томатного сока;
- 125 гр подсолнечного масла;
- 3 головки чеснока;
- половинка горького перца;
- 60 гр сахара;
- 25 гр соли;
- 60 гр уксуса 9 %;
- 2-3 сладкого перца;
- петрушка маленький пучок;
- душистый перец.
Способ приготовления
Для начала нужно выбрать правильные баклажаны. Ножка у баклажанов должны быть влажной, если ножка сухая, то овощ будет горький.
Берем томатный сок и ставим на плиту, его нужно довести до кипения.
Далее порежем сладкий и острый перец и добавляем в томатный сок.
Чеснок пропустим через пресс и также добавляем к томатному соку.
Добавляем душистый перец, сахар, соль и растительное масло. Нарезаем зелень и также добавляем в кастрюлю. Доводим до кипения.
Начинаем нарезать баклажаны. Необходимо нарезать толстыми кольцами.
Далее укладываем баклажаны в кастрюлю слоями с томатным соком.
Ставим на огонь и дождемся, когда баклажаны закипят. Баклажаны начнут уменьшаться в размерах.
В горячие стерилизованные банки засыпаем баклажаны.
Накрываем стерилизованной крышкой и закатываем.
Оставляем на сутки в перевернутом виде до полного охлаждения.
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