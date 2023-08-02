Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Лучшие чесночные баклажаны в томате: простой рецепт arrow

Лучшие чесночные баклажаны в томате: простой рецепт

2 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Чесночные баклажаны на зиму — видео рецепт
Баклажаны и чеснок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое блюдо получается не очень острым, но с великолепным чесночным вкусом. Замечательная закуска на зиму, которая каждому придется по вкусу. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

Читайте также:

Вам понадобится (выход 4-5 пол литровых баночек):

  • 1.5 кг баклажанов; 
  • 800 гр томатного сока; 
  • 125 гр подсолнечного масла; 
  • 3 головки чеснока; 
  • половинка горького перца; 
  • 60 гр сахара; 
  • 25 гр соли; 
  • 60 гр уксуса 9 %;
  • 2-3 сладкого перца; 
  • петрушка маленький пучок; 
  • душистый перец. 

Способ приготовления

Для начала нужно выбрать правильные баклажаны. Ножка у баклажанов должны быть влажной, если ножка сухая, то овощ будет горький. 

null
Баклажан с влажным хвостиком. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Берем томатный сок и ставим на плиту, его нужно довести до кипения. 

null
Томатный сок. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее порежем сладкий и острый перец и добавляем в томатный сок. 

null
Сладкий перец. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Чеснок пропустим через пресс и также добавляем к томатному соку. 

null
Зелень в томатном соке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Добавляем душистый перец, сахар, соль и растительное масло. Нарезаем зелень и также добавляем в кастрюлю. Доводим до кипения.  

null
Нарезанные баклажаны. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Начинаем нарезать баклажаны. Необходимо нарезать толстыми кольцами. 

null
Баклажаны в кастрюле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее укладываем баклажаны в кастрюлю слоями с  томатным соком. 

null
Баклажаны в кастрюле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Ставим на огонь и дождемся, когда баклажаны закипят. Баклажаны начнут уменьшаться в размерах. 

null
Баклажаны в кастрюле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В горячие стерилизованные банки засыпаем баклажаны.

null
Баклажаны в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Накрываем стерилизованной крышкой и закатываем.

null
Банка с баклажаными. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Оставляем на сутки в перевернутом виде до полного охлаждения. 

Ранее мы писали про рецепт по старой переписи от бабушки на зиму  "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению. Такой салат был очень популярен много лет назад, но до настоящего времени дошло очень много вариаций этого рецепта. Предлагаем вам тот самый рецепт, который был много лет назад, наши бабушки сохранили его без изменений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

В частной школе Ирпеня избили третьеклассника, когда рядом стояла учитель: интервью с мамой ребенка

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз