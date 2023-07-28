Кабачки на зиму особливий рецепт — відео

Молоді кабачки. Фото: YouTube Лілія Цвіт

За цим рецептом виходить пікантна, пряна, ароматна закуска, яка смакує до мʼяса, гарніру чи як окрема страва, навіть на святковий стіл. Хто один раз спробує — буде готувати щороку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобляться такі інгредієнти з розрахунком на 4 банки по 0,5 л:

кабачки — 2 кг;

цибуля — 3 шт.;

часник — 1 гол.;

олія — 50 мл;

приправа до шашлику — 30 г;

перець мелений — 1 ч.л.;

сіль — 1 ст.л.;

цукор — 2 ст.л.;

оцет — 50 мл.

Для цього рецепту краще обирати молоді кабачки. Для цього нарізаємо їх скибочками 2-3 міліметри.

Молодий кабачок. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Нарізані кабачки перекладаємо у велику миску, додаємо олію, потім потрібно ретельно перемішати.

Кабачки в каструлі. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Далі кабачки потрібно обсмажити до золотистої скоринки. Олію додатково додавати не потрібно, оскільки кабачки вже в олії.

Смаження кабачків. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Довго смажити також не потрібно, нам потрібна лише легка скоринка.

Нарізання цибулі. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Далі нарізаємо цибулю тонкими пів кільцями.

Тертий часник. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Натираємо часник на дрібній терці або нарізаємо ножем.

Цибуля, часник та кабачки. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Кабачки перекладаємо у велику ємність і додаємо нарізану цибулю та часник.

Спеції для кабачків. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Додаємо сіль, перець, приправу до шашликів та оцет.

Кабачки зі спеціями. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Потрібно все ретельно перемішати. Поки перемішуєте, намагайтеся цибулю гарно притискати, щоб вона пустила сік та стала м'якою.

Приготування кабачків. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Приготовані кабачки потрібно поставити під прес та залишити мінімально на сім годин, якщо у вас є час, то можна більше, годин на десять.

Кабачки в банці. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Сік з кабачків трохи стече. Чисті банки наповнюємо кабачками. Нещільно прикриваємо кришками.

Стерилизація банок. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Банки з кабачками відправляємо стерилізуватися.

Банки з кабачками. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Після закипання стерилізуємо кабачки 15 хвилин.

Готові кабачки. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Далі банки з кабачками герметично закручуємо, банки перевертаємо догори дном та залишаємо до повного вистигання.

Рецепт кабачків на зиму. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Такий рецепт виходить дуже смачним та ароматним. Він дуже незвичайний, у вас завжди буде виникати бажання відкрити саме ці банки з кабачками.

Раніше ми писали про найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків. Кабачки, приготовлені за таким рецептом, будуть смачними і в гарячому, і в холодному вигляді.