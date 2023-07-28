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Найкраща закрутка: кабачки виходять, як шашлики

28 липня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кабачки на зиму особливий рецепт — відео
Молоді кабачки. Фото: YouTube Лілія Цвіт
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом виходить пікантна, пряна, ароматна закуска, яка смакує до мʼяса, гарніру чи як окрема страва, навіть на святковий стіл. Хто один раз спробує — буде готувати щороку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобляться такі інгредієнти з розрахунком на 4 банки по 0,5 л:

  • кабачки — 2 кг;
  • цибуля — 3 шт.;
  • часник — 1 гол.;
  • олія — 50 мл;
  • приправа до шашлику — 30 г;
  • перець мелений — 1 ч.л.;
  • сіль — 1 ст.л.;
  • цукор — 2 ст.л.;
  • оцет — 50 мл.

Для цього рецепту краще обирати молоді кабачки. Для цього нарізаємо їх скибочками 2-3 міліметри. 

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Молодий кабачок. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Нарізані кабачки перекладаємо у велику миску, додаємо олію, потім потрібно ретельно перемішати. 

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Кабачки в каструлі. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Далі кабачки потрібно обсмажити до золотистої скоринки. Олію додатково додавати не потрібно, оскільки кабачки вже в олії. 

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Смаження кабачків. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Довго смажити також не потрібно, нам потрібна лише легка скоринка. 

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Нарізання цибулі. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Далі нарізаємо цибулю тонкими пів кільцями. 

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Тертий часник. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Натираємо часник на дрібній терці або нарізаємо ножем. 

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Цибуля, часник та кабачки. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Кабачки перекладаємо у велику ємність і додаємо нарізану цибулю та часник. 

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Спеції для кабачків. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Додаємо сіль, перець, приправу до шашликів та оцет. 

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Кабачки зі спеціями. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Потрібно все ретельно перемішати. Поки перемішуєте, намагайтеся цибулю гарно притискати, щоб вона пустила сік та стала м'якою.

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Приготування кабачків. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Приготовані кабачки потрібно поставити під прес та залишити мінімально на сім годин, якщо у вас є час, то можна більше, годин на десять. 

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Кабачки в банці. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Сік з кабачків трохи стече. Чисті банки наповнюємо кабачками. Нещільно прикриваємо кришками. 

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Стерилизація банок. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Банки з кабачками відправляємо стерилізуватися. 

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Банки з кабачками. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Після закипання стерилізуємо кабачки 15 хвилин. 

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Готові кабачки. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Далі банки з кабачками герметично закручуємо, банки перевертаємо догори дном та залишаємо до повного вистигання. 

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Рецепт кабачків на зиму. Фото: YouTube Лілія Цвіт

Такий рецепт виходить дуже смачним та ароматним. Він дуже незвичайний, у вас завжди буде виникати бажання відкрити саме ці банки з кабачками. 

Раніше ми писали про найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків. Кабачки, приготовлені за таким рецептом, будуть смачними і в гарячому, і в холодному вигляді.

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