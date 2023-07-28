Кабачки на зиму особливий рецепт — відео

Найкраща закрутка: кабачки виходять, як шашлики
За цим рецептом виходить пікантна, пряна, ароматна закуска, яка смакує до мʼяса, гарніру чи як окрема страва, навіть на святковий стіл. Хто один раз спробує — буде готувати щороку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобляться такі інгредієнти з розрахунком на 4 банки по 0,5 л:
- кабачки — 2 кг;
- цибуля — 3 шт.;
- часник — 1 гол.;
- олія — 50 мл;
- приправа до шашлику — 30 г;
- перець мелений — 1 ч.л.;
- сіль — 1 ст.л.;
- цукор — 2 ст.л.;
- оцет — 50 мл.
Для цього рецепту краще обирати молоді кабачки. Для цього нарізаємо їх скибочками 2-3 міліметри.
Нарізані кабачки перекладаємо у велику миску, додаємо олію, потім потрібно ретельно перемішати.
Далі кабачки потрібно обсмажити до золотистої скоринки. Олію додатково додавати не потрібно, оскільки кабачки вже в олії.
Довго смажити також не потрібно, нам потрібна лише легка скоринка.
Далі нарізаємо цибулю тонкими пів кільцями.
Натираємо часник на дрібній терці або нарізаємо ножем.
Кабачки перекладаємо у велику ємність і додаємо нарізану цибулю та часник.
Додаємо сіль, перець, приправу до шашликів та оцет.
Потрібно все ретельно перемішати. Поки перемішуєте, намагайтеся цибулю гарно притискати, щоб вона пустила сік та стала м'якою.
Приготовані кабачки потрібно поставити під прес та залишити мінімально на сім годин, якщо у вас є час, то можна більше, годин на десять.
Сік з кабачків трохи стече. Чисті банки наповнюємо кабачками. Нещільно прикриваємо кришками.
Банки з кабачками відправляємо стерилізуватися.
Після закипання стерилізуємо кабачки 15 хвилин.
Далі банки з кабачками герметично закручуємо, банки перевертаємо догори дном та залишаємо до повного вистигання.
Такий рецепт виходить дуже смачним та ароматним. Він дуже незвичайний, у вас завжди буде виникати бажання відкрити саме ці банки з кабачками.
Раніше ми писали про найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків. Кабачки, приготовлені за таким рецептом, будуть смачними і в гарячому, і в холодному вигляді.