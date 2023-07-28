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Лучшая закрутка: кабачки получаются, как шашлыки

28 июля 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кабачки на зиму особый рецепт — видео
Молодые кабачки. Фото: YouTube Лилия Цвет
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту получается пикантная, пряная, ароматная закуска, которая отлично подходит к мясу, гарниру или как отдельное блюдо, даже на праздничный стол. Кто однажды попробует — будет готовить каждый год.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобятся следующие ингредиенты с расчетом на 4 банка по 0,5 л.

  • кабачки — 2 кг;
  • лук — 3 шт.;
  • чеснок — 1 гол.;
  • масло — 50 мл;
  • приправа к шашлыку — 30 г;
  • перец молотый — 1 ч.л.;
  • соль — 1 ст.л.;
  • сахар — 2 ст.л.;
  • уксус — 50 мл.

Для этого рецепта лучше выбирать молодые кабачки. Для этого нарезаем их ломтиками 2-3 миллиметра.

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Молодой кабачок. Фото: YouTube Лилия Цвет

Нарезанные кабачки перекладываем в большую миску, добавляем растительное масло, затем нужно тщательно перемешать.

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Кабачки в кастрюле. Фото: YouTube Лилия Цвет

Дальше кабачки нужно обжарить до золотистой корочки. Масло дополнительно добавлять не нужно, так как кабачки уже в растительном масле.

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Жарка кабачков. Фото: YouTube Лилия Цвет

Долго жарить тоже не нужно, нам нужна только легкая корочка.

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Нарезка лука. Фото: YouTube Лилия Цвет

Далее нарезаем лук тонкими полукольцами.

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Тертый чеснок. Фото: YouTube Лилия Цвет

Натираем чеснок на мелкой терке или нарезаем ножом.

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Лук, чеснок и кабачки. Фото: YouTube Лилия Цвет

Кабачки перекладываем в большую емкость и добавляем нарезанный лук и чеснок.

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Специи для кабачков. Фото: YouTube Лилия Цвет

Добавляем соль, перец, приправу к шашлыкам и уксус.

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Кабачки со специями. Фото: YouTube Лилия Цвет

Надо все тщательно перемешать. Пока перемешиваете, старайтесь лук хорошо прижимать, чтобы он пустил сок и стал мягким.

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Приготовление кабачков. Фото: YouTube Лилия Цвет

Приготовленные кабачки нужно поставить под пресс и оставить минимум на семь часов, если у вас есть время, можно больше, часов на десять.

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Кабачки в банке. Фото: YouTube Лилия Цвет

Сок из кабачков немного стечет. Чистые банки наполняем кабачками. Неплотно прикрываем крышками.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube Лилия Цвет

Банки с кабачками отправляем стерилизоваться.

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Банки с кабачками. Фото: YouTube Лилия Цвет

После закипания стерилизуем кабачки 15 минут.

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Готовые кабачки. Фото: YouTube Лилия Цвет

Далее банки с кабачками герметично закручиваем, банки переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.

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Рецепт кабачков на зиму. Фото: YouTube Лилия Цвет

Такой рецепт получается очень вкусным и ароматным. Он очень необычен, у вас всегда будет возникать желание открыть именно эти банки с кабачками.

Раньше мы писали о самом вкусном и бюджетном рецепте кабачков. Кабачки, приготовленные по такому рецепту, будут вкусными и в горячем, и в холодном виде.

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