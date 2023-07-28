Кабачки на зиму особый рецепт — видео

Лучшая закрутка: кабачки получаются, как шашлыки
По этому рецепту получается пикантная, пряная, ароматная закуска, которая отлично подходит к мясу, гарниру или как отдельное блюдо, даже на праздничный стол. Кто однажды попробует — будет готовить каждый год.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобятся следующие ингредиенты с расчетом на 4 банка по 0,5 л.
- кабачки — 2 кг;
- лук — 3 шт.;
- чеснок — 1 гол.;
- масло — 50 мл;
- приправа к шашлыку — 30 г;
- перец молотый — 1 ч.л.;
- соль — 1 ст.л.;
- сахар — 2 ст.л.;
- уксус — 50 мл.
Для этого рецепта лучше выбирать молодые кабачки. Для этого нарезаем их ломтиками 2-3 миллиметра.
Нарезанные кабачки перекладываем в большую миску, добавляем растительное масло, затем нужно тщательно перемешать.
Дальше кабачки нужно обжарить до золотистой корочки. Масло дополнительно добавлять не нужно, так как кабачки уже в растительном масле.
Долго жарить тоже не нужно, нам нужна только легкая корочка.
Далее нарезаем лук тонкими полукольцами.
Натираем чеснок на мелкой терке или нарезаем ножом.
Кабачки перекладываем в большую емкость и добавляем нарезанный лук и чеснок.
Добавляем соль, перец, приправу к шашлыкам и уксус.
Надо все тщательно перемешать. Пока перемешиваете, старайтесь лук хорошо прижимать, чтобы он пустил сок и стал мягким.
Приготовленные кабачки нужно поставить под пресс и оставить минимум на семь часов, если у вас есть время, можно больше, часов на десять.
Сок из кабачков немного стечет. Чистые банки наполняем кабачками. Неплотно прикрываем крышками.
Банки с кабачками отправляем стерилизоваться.
После закипания стерилизуем кабачки 15 минут.
Далее банки с кабачками герметично закручиваем, банки переворачиваем вверх дном и оставляем до полного остывания.
Такой рецепт получается очень вкусным и ароматным. Он очень необычен, у вас всегда будет возникать желание открыть именно эти банки с кабачками.
Раньше мы писали о самом вкусном и бюджетном рецепте кабачков. Кабачки, приготовленные по такому рецепту, будут вкусными и в горячем, и в холодном виде.