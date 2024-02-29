Що ж буде, якщо їсти курку щодня

Дівчина в магазині. Фото: Freepik

Бажаєте дізнатися, яка частина курятини вважається справжнім скарбом для здоров'я. Ця частина допомагає спалювати жир, але й стимулює зростання м'язів. Якщо ви прагнете ідеальної форми і силових показників, то вам обов'язково варто дізнатися більше про куряче м'ясо.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Навіщо їсти куряче м'ясо

Куряче м'ясо — це джерело цінного білка, необхідне для підтримки здоров'я організму. Адже всі процеси, що відбуваються в нашому тілі, залежать від амінокислот — основних елементів, з яких складаэться білок. Курятина містить усі амінокислоти, включаючи незамінні, яких немає у рослинних білках.

Крім того, куряче м'ясо багате на вітаміни і мінерали, такі як магній, калій, кальцій, марганець, цинк, фосфор. Сто грам курячого м'яса покриває добову потребу організму в білку, жирі та вуглеводах.

Користь вживання курки щодня

Курині ніжки. Фото: Freepik

Зниження ваги

Куряче м'ясо — це легкозасвоюваний продукт, який не перевантажує кишечник і не сприяє набору зайвих кілограмів. Завдяки вмісту селену, магнію та кальцію, які прискорюють метаболізм, курятина допомагає знизити вагу. А амінокислота лейцин стимулює ріст м'язової тканини та сприяє спалюванню жиру.

Підняття енергії

Куряча грудка і курячий бульйон — ідеальний вибір для тих, хто страждає від хронічної втоми або потребує швидкого відновлення після хвороби. Ці легкі страви допомагають відновити сили та зарядити енергією на тривалий час.

Поліпшення стану шкіри та волосся

Курячий бульйон багатий на колаген, який сприяє еластичності шкіри та зміцненню волосся. Ця страва також корисна для кісток та нігтів. Для найкращих результатів рекомендується готувати бульйон із домашньої курятини, оскільки він містить більше колагену та вітамінів.

Куряче філе. Фото: Freepik

Поліпшення настрою

Куряче м'ясо містить вітаміни групи В, які позитивно впливають на нервову систему, покращують сон та знімають стрес. Амінокислоти, що містяться в курячому м'ясі, стимулюють вироблення гормону щастя — серотоніну, який допомагає розслабитися та відчути себе щасливим.

Поліпшення роботи серця

Магній, що міститься в курячому м'ясі, зміцнює серцевий м'яз і покращує еластичність судин. Корисні речовини та мікроелементи допомагають нормалізувати тиск, знижують рівень "поганого" холестерину та запобігають серцевим захворюванням.

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