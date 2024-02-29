Что же будет, если есть курицу каждый день

Девушка в магазине. Фото: Freepik

Хотите узнать, какая часть курятины считается настоящим сокровищем для здоровья. Эта часть не только помогает сжигать жир, но и стимулирует рост мышц. Если вы стремитесь к идеальной форме и силовым показателям, то вам обязательно стоит узнать больше об курином мясе.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Зачем есть куриное мясо

Куриное мясо – это источник ценного белка, который необходим для поддержания здоровья организма. Ведь все процессы, происходящие в нашем теле, зависят от аминокислот – основных элементов, из которых состоит белок. Курятина содержит все аминокислоты, включая незаменимые, которых нет в растительных белках.

Кроме того, куриное мясо богато витаминами и минералами, такими как магний, калий, кальций, марганец, цинк, фосфор. Сто грамм куриного мяса покрывает суточную потребность организма в белке, жире и углеводах.

Польза употребления курицы ежедневно

Куриные ножки. Фото: Freepik

Снижение веса

Куриное мясо – это легкоусвояемый продукт, который не перегружает кишечник и не способствует набору лишних килограммов. Благодаря содержанию селена, магния и кальция, которые ускоряют метаболизм, курятина помогает снизить вес. А аминокислота лейцин стимулирует рост мышечной ткани и способствует сжиганию жира.

Поднятие энергии

Куриная грудка и куриный бульон – идеальный выбор для тех, кто страдает от хронической усталости или нуждается в быстром восстановлении после болезни. Эти легкие блюда помогают восстановить силы и зарядить энергией на длительное время.

Улучшение состояния кожи и волос

Куриный бульон богат коллагеном, который способствует эластичности кожи и укреплению волос. Это блюдо также полезно для костей и ногтей. Для наилучших результатов рекомендуется готовить бульон из домашней курятины, так как он содержит больше коллагена и витаминов.

Куриное филе. Фото: Freepik

Улучшение настроения

Куриное мясо содержит витамины группы В, которые положительно влияют на нервную систему, улучшают сон и снимают стресс. Аминокислоты, содержащиеся в курином мясе, стимулируют выработку гормона счастья – серотонина, который помогает расслабиться и почувствовать себя счастливым.

Улучшение работы сердца

Магний, содержащийся в курином мясе, укрепляет сердечную мышцу и улучшает эластичность сосудов. Полезные вещества и микроэлементы помогают нормализовать давление, снижают уровень "плохого" холестерина и предотвращают сердечные заболевания.

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