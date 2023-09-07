"На Липській ресторани дешевші": скільки коштує пообідати в їдальні Верховної Ради

Їдальня в Верховній Раді. Фото: 24 канал

Українці постійно цікавились, скільки платять чиновники, щоб пообідати в їдальні Верховної Ради, адже без певних документів туди шлях закритий. Тому нарешті стало відомо, які ціни та страви в їдальні парламенту в порівнянні з кафе та ресторанами поруч.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Скільки коштують страви в їдальні Верховної Ради

Зазначається, що в їдальні Верховної Ради є філе хека за 120 грн за 100 г та сьомга по 224 грн за 100 г. Як гарнір до основних страв, тут є баклажани-гриль за 60 грн за 100 г, перець-гриль за 100 грн за 100 г та кабачки тушковані з помідорами за 92 грн за 150 г. Також доступні звичайний рис за 32 грн за 150 г та картопляне пюре за 34 грн за 150 г.

Народна депутатка Вікторія Сюмар обурена цінами на овочі в їдальні Ради.

"Це ціни з парламентської столовки. Баклажани — 600 грн за кг (на ринку купую по 30 максимум). Перець — 1000 грн кг (на ринку 70 грн), кабачки — 600 грн. Просто тотальний "кінець епохи бідності", — зазначила Сюмар.

Джерело: facebook.com/vsiumar

У коментарях під дописом користувачі соцмережі зазначили, що нещодавно всі обурювалися дешевими цінами в їдальні Верховної Ради. Сюмар наголосила, що раніше в їдальні були дешеві страви, однак зараз "на Липській ресторани дешевші".

Страва з меню їдальні Верховної Ради Фото: facebook.com/vsiumar

Ціни в меню закладів біля Ради

Поблизу Верховної Ради є кафе "Гарант", що на вулиці Липській, де часто можна зустріти українських політиків. Також там часто проходять свята.

Меню "Гаранту" пропонує більшу різноманітність страв, ніж їдальня Ради. Наприклад, пельмені зі свининою коштують 155 грн за 200 г, а вареники з картоплею чи капустою — 120 грн за порцію у 250 г. Відварені сосиски з гірчицею обійдуться у 85 грн за порцію 75 г, а бутерброд з твердим сиром — за 70 грн.

Меню з кафе "Гарант". Фото: скриншот РБК-Україна

В районі розташування Верховної Ради є ще кафе "Липа", що на В'ячеслава Липинського, де теж є "цікаве меню".

"Наприклад, картопляне пюре з мітболами у томатному соусі — 230 грн за порцію. Тарілка окрошки — 165 грн, сирний суп — 150 грн, а батат фрі з пармезаном — 200 грн. Порція пюре чи молодої картопельки — 100 грн. А можна і равіолі з крем-сиром та шпинатом поїсти — за 250 грн", — зазначає видання.

Меню з кафе "Липа". Фото: скриншот РБК-Україна

Скільки коштує обід у "Пузатій хаті"

Також в кафе, що на Мечнікова, можна поласувати тостом з авокадо за 265 грн чи млинцями з жульєном за 180 грн.

Щодо цін у "Пузатій хаті" — картопля пюре по-домашньому за 40 грн за порцію, аналогічна ціна й для запеченої картоплі, гречки та рису з овочами. Також рибна парова котлета — 60 грн, а "по-київськи" — 72 грн. Ще можна взяти мусаку за 130 грн або вареники за 54 грн. Порція борщу в ресторані — 42 грн.

Меню з "Пузатої хати". Фото: РБК-Україна

Меню з "Пузатої хати". Фото: РБК-Україна

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